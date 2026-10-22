Z tego artykułu dowiesz się: Jaką wartość rynkową może osiągnąć Anthropic i dlaczego jej debiut jest postrzegany jako test dla całej branży AI.

Z jakimi gigantycznymi kosztami i wieloletnimi zobowiązaniami finansowymi wiąże się rozwój zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Dlaczego najwięksi partnerzy technologiczni spółki, tacy jak Google czy Amazon, stają się jednocześnie jej konkurentami.

Jakie nietypowe ryzyka związane z działaniem AI firma opisuje w prospekcie, włącznie z potencjalnie „katastrofalnym incydentem”.

Anthropic, spółka będąca twórcą modelu sztucznej inteligencji Claude, może już w piątek złożyć u amerykańskiego regulatora prospekt emisyjny (formularz S-1) – donosi Yahoo News. Prawdopodobnie dojdzie do tego po zakończeniu sesji giełdowej na Wall Street. Według nieoficjalnych informacji, Anthropic chce w połowie listopada przeprowadzić ofertę publiczną. Analitycy wskazują, że może być to większy debiut od czerwcowej oferty SpaceX i że Anthropic może zostać wyceniony nawet na 2 bln USD.

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„Wycena przy 2 bln USD i rocznym tempie przychodów około 67 mld USD (16,8 mld USD x 4) mnożnik wynosi ponad 30-krotność sprzedaży lub nieco poniżej przy wycenie sięgającej 1,5 bln USD (w ostatnim czasie obniżono nieco wyliczenia). Tło rynkowe jednak obecnie nie pomaga. Wyniki technologicznych megacapów nie uspokoiły inwestorów, choć jednocześnie spółki takie jak Meta zarabiają dziesiątki milionów dolarów. Warto jednak zauważyć, że technologia tanieje niemal z minuty na minutę, a inwestorzy oczekują zwrotu z poniesionych miliardowych inwestycji w infrastrukturę. Ken Griffin, CEO funduszu Citadel, mówi, że AI jest „prawie na pewno” w bańce. Jeśli rynek nie kupi prospektu, może się to dosyć szybko przełożyć na inne spółki technologiczne, a przede wszystkim dostawców chmury. Dotyczy to zwłaszcza Alphabetu, Amazona i Microsoftu, dla których Anthropic jest jednym z największych klientów” – napisali analitycy XTB.

Co jest w prospekcie emisyjnym Anthropica?

Spółka Anthropic złożyła poufny projekt prospektu już w czerwcu. Ostateczny prospekt nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, ale „The Wall Street Journal” opisał niektóre szczegóły z projektu, który wkrótce może zostać złożony u regulatora.

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Gigant sztucznej inteligencji poinformował w projekcie prospektu, że odnotował stratę netto przekraczającą 80 mld USD w pierwszej połowie tego roku. Kwota ta w dużej mierze odzwierciedla korektę księgową związaną z umowami finansowania. Dla porównania, w tym samym okresie rok wcześniej strata netto wyniosła 13 mld USD.

Anthropic wygenerował około 16,3 mld USD przychodu w sześciu miesiącach zakończonych 30 czerwca, wobec 1,1 mld USD w analogicznym okresie rok wcześniej. W tym okresie firma wydała niemal 9 mld USD na moc obliczeniową i infrastrukturę, wobec 2,3 mld USD wydanych na infrastrukturę w tych samych sześciu miesiącach 2025 r. Anthropic wydał więcej na ten cel w pierwszej połowie tego roku niż w całym 2025 r.

Firma jest zobowiązana do zapłaty około 450 mld USD z tytułu umów na usługi w chmurze w ciągu najbliższych siedmiu - dziesięciu lat. Zdecydowana większość tych umów jest nieodwoływalna. Anthropic planuje wydać 111 mld USD na kontrakty chmurowe Google, 110 mld USD na Amazon Web Services i 31 mld USD na Microsoft – „niezależnie od rzeczywistego zużycia”. Firma zobowiązała się także wydać do 86 mld USD na wynajem chipów Nvidia od mniejszych dostawców chmurowych AI – Nscale i Lambda – odpowiednio do 2033 i 2034 r., a także na inne umowy chmurowe. Wliczając zobowiązanie przekraczające 160 mld USD z tytułu leasingu chipów Google w umowie z Broadcom, przyszłe koszty infrastruktury Anthropica przekraczają 600 mld USD.

Firma negocjuje dodatkowe umowy na moc obliczeniową, które mogą zwiększyć jej zobowiązania nawet o 150 mld USD. Choć większość mocy pochodzi od dużych dostawców chmurowych – w tym Amazon Web Services, Google i Microsoft – Anthropic napotyka ograniczenia. Firma poinformowała, że starała się o dostęp do większej mocy, niż „ci partnerzy byli skłonni zapewnić”, a oni coraz częściej postrzegają ją jako konkurenta – wynika z prospektu. Anthropic rozwija własne centra danych poprzez długoterminowe leasingi i współpracuje z zewnętrznymi dostawcami, którzy operują obiektami w jej imieniu. Firma zaznaczyła jednak, że niektórzy z tych operatorów mają „ograniczoną historię działalności”, a ich obiekty mogą być mniej niezawodne niż te prowadzone przez dużych dostawców chmurowych.

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Około jednej trzeciej projektu prospektu została poświęcona czynnikom ryzyka, w tym możliwości powodowania realnych szkód przez niedopasowane modele. Anthropic stwierdził, że modele AI mogą wykazywać cechy „samozachowawcze” w celu uniknięcia wyłączenia oraz generować odpowiedzi przypominające „szantaż”, by przekonać ludzi do umożliwienia im dalszego działania. W niektórych przypadkach Anthropic ponosi odpowiedzialność za określone szkodliwe zachowania modeli, co oznacza, że musiałby pokryć szkody – takie jak kradzież danych czy incydenty bezpieczeństwa – spowodowane przez swoje modele. Firma ostrzegła jednak, że „szkody, które mogą wyniknąć z katastrofalnego incydentu związanego z AI”, mogą być tak duże, że nie będzie w stanie uzyskać ubezpieczenia pokrywającego potencjalne straty.

Firma wskazała jako ryzyko rosnący polityczny opór wobec budowy centrów danych. Według projektu prospektu większość mocy obliczeniowej Anthropic znajduje się obecnie w USA, a firma planuje budowę kolejnych centrów danych poza USA i podpisała już niektóre listy intencyjne w tej sprawie. Spółka ostrzegła, że opór wobec centrów danych „stał się bardziej zorganizowany i skoordynowany w różnych jurysdykcjach”.

Zgodnie z prospektem każdy ze współzałożycieli Anthropica zobowiązał się przeznaczyć 80 proc. swoich osobistych udziałów w Anthropic na cele filantropijne. W niedzielę spółka ogłosiła także, że planuje przeznaczyć 5 proc. swoich akcji na nowy „fund użyteczności publicznej”, który będzie mógł dokonywać darowizn charytatywnych lub kierować środki do „określonych grup ludności”.