W środę wieczorem Digital Network, grupa sprzedająca powierzchnię reklamową cyfrowych nośników w miastach i przy autostradach, poinformowała, że Epicom, jej główny akcjonariusz wystawił na sprzedaż pakiet akcji i chce go upłynnić w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). W okolicach północy było już po transakcji, przy czym ostatecznie okazała się ona dużo większa niż planowano.

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Epicom to cypryjski wehikuł kontrolowany przez założyciela Digital Network (d. 4Fun Media) – Dariusza Stokowskiego. Do tej pory posiadał niecałe 2,3 mln akcji giełdowej firmy, które stanowią niecałe 50 proc. kapitału (49,76 proc.) i odpowiadają takiej samej puli głosów na walnym zgromadzeniu.

Dariusz Stokowski sprzedał pakiet akcji po 290 zł za sztukę

Jak poinformowała spółka, Epicom chciał sprzedać pierwotnie pakiet około 550 tys. akcji (12 proc. kapitału). Po północy okazało się, że transakcja obejmie prawie 902 tys. sztuk, a jednostkowa cena wyniesie 290 zł. Przy tym poziomie wyceny cały pakiet miał wartość ponad 261 mln zł.

290 zł to cena o około 19 proc. niższa niż kurs Digital Network na środowym zamknięciu sesji (357 zł). W reakcji na warunki transakcji w czwartek notowania spółki rano poszły mocno w dół. Na otwarciu sesji papier kosztował 300 zł, o prawie 16 proc. mniej niż w środę.

Sobiesław Pająk i Mikołaj Stępień, specjaliści z Domu Maklerskiego BOŚ w porannej notatce wystosowanej do inwestorów przewidują słabość notowań spółki w krótkim terminie.

- Zakończona sprzedaż pakietu akcji przez dotychczasowego akcjonariusza może wywierać istotną presję na kurs akcji w krótkim terminie. Jednak znaczący wzrost free floatu oraz zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych mogą w dłuższej perspektywie sprzyjać poprawie płynności obrotu i rozpoznawalności spółki na rynku kapitałowym - napisali.

DM BOŚ przygotowuje raporty o Digital Network w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 5.0.

Cel transakcji: „częściowa monetyzacja” i „profesjonalizacja spółki”

Dlaczego Dariusz Stokowski sprzedaje teraz akcje? W giełdowym komunikacie Digital Network podaje kilka argumentów. Po pierwsze wskazano, że Epicom jest akcjonariuszem spółki nieprzerwanie od 2018 roku, co odzwierciedla długoterminową relację inwestora ze spółką, a oferta jest przeprowadzana w celu „częściowej monetyzacji posiadanego pakietu akcji w ramach dywersyfikacji portfela”.

Epicom to cypryjski wehikuł kontrolowany przez założyciela Digital Network (d. 4Fun Media) – Dariusza Stokowskiego. Do tej pory posiadał niecałe 2,3 mln akcji giełdowej firmy, które stanowią niecałe 50 proc. kapitału (49,76 proc.) i odpowiadają takiej samej puli głosów na walnym zgromadzeniu.

Jako nadrzędny cel planowanej oferty podano natomiast „dalszą profesjonalizację spółki jako podmiotu notowanego na rynku kapitałowym, w tym zwiększenie free floatu oraz dywersyfikację bazy akcjonariuszy poprzez zwiększenie udziału inwestorów instytucjonalnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych”. W skrócie Dariusz Stokowski postanowił sprzedać część walorów, aby poprawić płynność akcji Digital Network i umożliwić dalsze zmiany w akcjonariacie – informuje spółka.

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W komunikacie podano również, że umowa plasowania walorów zawarta z trzema instytucjami finansowymi zawiera zobowiązanie Epicom do przestrzegania ograniczenia zbywalności posiadanych po ofercie akcji przez 360 dni. W umowie zastrzeżono też pewne wyłączenia od tego zobowiązania.

W ABB pośredniczyli Pekao Investment Banking i Wood Company Financial Services (jako globalni współkoordynatorzy), a także Biuro Maklerskie Pekao i Trigon Dom Maklerski Bank Pekao Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao oraz Trigon Dom Maklerski (jako współprowadzący księgę popytu).

Kurs akcji Digital Network w tym roku urósł o ponad 120 proc., a w ciągu 12 miesięcy o ponad 300 proc.