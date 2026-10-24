Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest „moment ChatGPT” dla robotyki i kiedy może on nastąpić?

Na czym polega różnica między wizją „układania klocków Lego” a rewolucją w ucieleśnionej AI?

Kto obecnie przewodzi w globalnym wyścigu technologicznym?

Jakie atuty i bariery mogą decydować o miejscu Polski na mapie robotyki humanoidalnej?

Eksperci mówią wprost: zbliżamy się do „momentu ChatGPT”. W ten sposób określają przełom w robotyce, gdy maszyny w sposób niezawodny zaczną wykonywać codzienne zadania w nieznanych sobie środowiskach, czy to za pomocą prostych poleceń głosowych lub tekstowych, czy autonomicznie. Prognozy co do tego, kiedy ów moment faktycznie nastąpi, są rozbieżne. Liderzy branży przewidują, że punkt zwrotny nastąpić może między 2027 a 2028 r. Humanoidy to zatem nie futurystyczna wizja, a wyścig na świecie już się zaczął.

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Od prototypów do tysięcy maszyn rocznie

Na naszych oczach dokona się kolejna (po sztucznej inteligencji) rewolucja technologiczna, a o jej skali świadczyć mogą słowa wypowiedziane przez tuzy branży robotycznej. Wang Xingxing, dyrektor generalny Unitree, zapowiedział, iż w perspektywie do maksymalnie 10 lat humanoidy będą mogły wykonywać nawet 80 proc. zadań domowych, zaś prezes ACE Robotics Wang Xiaogang oszacował, że tzw. ucieleśniona sztuczna inteligencja w ciągu 4-5 lat wejdzie na „ścieżkę do szerokiej skali komercyjnej”. Zdaniem Wanga He, dyrektora technicznego firmy Galbot, kamień milowy może zostać osiągnięty jeszcze przed końcem 2028 r., gdy dane szkoleniowe i modele wizji-języka-działania (VLA) zaczną się „zbiegać”.

Maszyny mają być produkowane na masową skalę. I kwestie techniczne wcale nie są największym wyzwaniem. Boston Dynamics liczy, iż w 2027 r. uda mu się skrócić czas montażu humanoidalnego robota Atlas z doby do około godziny. Amanda McMaster, w koncernie odpowiedzialna za finanse, przekonuje, że większym wyzwaniem jest sprawienie, by roboty „się zwracały”. Sprzedaż klientom zewnętrznym firma planuje rozpocząć już w przyszłym roku. Hyundai Motor Group (właściciel Boston Dynamics) do 2028 r. zamierza osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie 30 tys. maszyn rocznie (obecna linia pilotażowa jest w stanie wytwarzać do tysiąca sztuk rocznie). Jak tłumaczy McMaster w rozmowie z „Fortune”, około 70 proc. kosztów materiałów potrzebnych do zbudowania Atlasa przypada na siłowniki, czyli elementy, które pozwalają mu się poruszać. To dlatego, aby rozkręcić rynek, Hyundai Mobis ma produkować te siłowniki po kosztach własnych. Co więcej, Hyundai Motor i Kia zobowiązały się też do wdrożenia około 50 tys. takich robotów w swoich fabrykach, co – jak zauważa McMaster – da firmie pewność po stronie planowania oraz ustalania docelowych kosztów.

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Premiera modelu GPT-6 Astra z OpenAI (model, który zadebiutował parę tygodni temu, wykazał niespotykane dotąd zdolności w zakresie manipulacji fizycznej i rozumienia otoczenia) i ofensywa Nvidii (w kontekście platformy Isaac) niewątpliwie dodają gazu w wyścig po „moment ChatGPT”. Otwarta platforma Nvidii do tworzenia robotów, łącząca symulację fizyczną, generowanie danych syntetycznych, biblioteki AI i narzędzia do uczenia robotów, to wręcz milowy krok – pozwala projektować, trenować i testować maszyny, w tym humanoidalne, w wirtualnych „bliźniakach” fabryk i magazynów, nim trafią do rzeczywistego świata. Ale nie chodzi tylko o software. Nvidia zaprezentowała również Agile ONE SN – otwartą platformę referencyjną robota humanoidalnego, stworzoną we współpracy z Agile Robots i napędzaną procesorem brzegowym Jetson Thor (oferującym moc obliczeniową rzędu 2070 teraflopów). Maszyna o wzroście 140 cm i masie 40 kg ma skrócić czas integracji algorytmów z tygodni do zaledwie dni. Wyposażona w pięciopalczaste dłonie z dotykowym sprzężeniem zwrotnym oraz multimodalne sensory, ma trafić do instytutów badawczych na początku przyszłego roku.

Chiny na czele peletonu

Najmocniejszy sygnał płynie z Chin, będących dziś epicentrum komercjalizacji humanoidalnego hardware’u. Wang Xingxing, podczas otwarcia 26. edycji China International Industry Fair w Szanghaju, przyznał publicznie, że jego największym błędem ostatnich lat było niedocenienie tempa rozwoju sztucznej inteligencji. Teraz wierzy, że już wkrótce humanoidy będą w stanie poprawnie wykonać 80 proc. zadań w 80 proc. nieznanych sobie środowiskach, bazując wyłącznie na poleceniach głosowych lub tekstowych.

Skutki tej ofensywy widać już w przemyśle. Europejscy liderzy automatyki masowo integrują narzędzia Nvidii: ABB i KUKA przenoszą symulacje linii produkcyjnych do środowiska cyfrowych bliźniaków Omniverse, Sereact trenuje chwytaki Universal Robots, a Toyota Material Handling skróciła czas wdrożeń autonomicznych wózków o połowę. Z kolei hotelarski robot Billie firmy Bellboy, oparty na modelu Isaac GR00T, trafił już do pilotażowych wdrożeń w obiektach sieci Marriott, Hilton oraz IHG.

Część przedstawicieli Doliny Krzemowej studzi jednak entuzjazm i – mimo spektakularnych pokazów – nie wszyscy w branży dają wiarę deklaracjom o rychłym ziszczeniu się snu o uniwersalnym robocie domowym czy autonomicznym pracowniku. Sceptycy wskazują, że zaawansowana generatywna AI rozwiązuje tylko połowę równania. Amulya Vishwanath, wieloletnia liderka marketingu platform robotycznych w Nvidii, a obecnie twórczyni funduszu Techable VC, uważa, że rynek ulega „złudzeniu”. Jak to ujmuje: robotyka znajduje się obecnie w erze „układania klocków Lego”, a nie w przededniu rewolucji na miarę dużych modeli językowych. Vishwanath argumentuje, że zanim pojedynczy model bazowy przejmie kontrolę nad maszynami, inżynierowie muszą na nowo poskładać elementarne fundamenty hardware’owe: siłowniki, dłonie syntetyczne, czujniki nacisku oraz międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Zauważa przy tym, iż w świecie fizycznym błąd oprogramowania nie kończy się halucynacją na ekranie monitora, lecz realnym zniszczeniem mienia bądź zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

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Wielu inwestorów jest jednak optymistami. Marek Stojecki, prezes xBerry, członek AI Chamber, wskazuje nam, iż kapitał już płynie w tym kierunku, a według F-Prime inwestycje w humanoidy i robotyczne modele AI wzrosły z 2 mld USD w 2024 r. do 6,1 mld USD w 2025 r. W potencjał robotyki humanoidalnej wierzą też (choć nie bez zastrzeżeń) analitycy banku Goldman Sachs, którzy w niedawnym raporcie aż czterokrotnie podnieśli swoją prognozę rozwoju rynku humanoidów. Szacują, że w perspektywie dekady ten rynek będzie wart 138 mld USD, a Tesla, BMW, Mercedes czy Hyundai już szykują dla miejsca pracy humanoidów. Analitycy banku zwracają jednocześnie uwagę na czynniki ograniczające rozwój tych maszyn, w tym drogie siłowniki i zależność od chińskich metali ziem rzadkich.

Powstanie polski hub robotyki?

Chiny to globalne epicentrum humanoidalnego boomu. Jak wynika z raportu IFR „World Robotics 2026”, w ub.r. odpowiadały za blisko 60 proc. nowych instalacji robotów przemysłowych na świecie. Co więcej, niemal 61 proc. wszystkich patentów na roboty humanoidalne złożonych w pięciu największych urzędach własności intelektualnej na świecie to dzieło Chińczyków (wzrost z 52 proc. w 2024 r.). Ale swoje miejsce na tym perspektywicznym rynku zająć chcą też Amerykanie. Wiodącą rolę na tym polu ma odegrać Tesla. Elon Musk mocno wierzy w humanoidalną przyszłość – jak przewiduje, w ciągu dwóch dekad świat zaleje 100 mld takich robotów.

Patryk Szymczak, szef Si Robotics, warszawskiej spółki z branży robotycznej, która opracowuje własnego humanoida, jest ostrożny w prognozach.

– W Dolinie Krzemowej widać rozgrzany do czerwoności sentyment funduszy venture capital, które przegapiły OpenAI i teraz za wszelką cenę chcą załapać się na kolejną falę – Physical AI. Przyjęła się tam piękna, popkulturowa opowieść, że wkrótce każdy konsument postawi w domu humanoida na swoje podobieństwo, a to wizja skrajnie nierealna. Konsument oczekuje niezawodności na poziomie 100 proc., a najdroższym sprzętem w naszych kuchniach pozostaje Thermomix. Nikt nie kupi do mieszkania maszyny za 100 tys. zł, która w dodatku stwarza ryzyko potknięcia się o psa czy dziecko – komentuje. I zaznacza, że bardziej perspektywiczne jest stawianie na humanoidy na gąsienicach lub kołach, operujące w przemyśle i sektorze ratowniczo-militarnym. Co więcej, według niego Polska ma potencjał, aby jak w przypadku sektora dronów czy AI wykorzystać swoją przewagę – talenty. Jak tłumaczy, mamy inżynierów, programistów, naukowców (warto wspomnieć, że Karol Hausman, współtwórca amerykańskiego jednorożca Physical Intelligence, to Polak), a do tego bogaty łańcuch firm, które pracowały dla fabryk automotive. Patryk Szymczak uważa, iż gęsta sieć małych i średnich przedsiębiorstw mechatronicznych ma park maszynowy, który można zagospodarować. To mógłby być fundament pod budowę przyszłego hubu robotycznego nad Wisłą.

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– Demografia wymusi robotyzację. Polska, jak Japonia, przy wskaźniku dzietności na poziomie ok. 1,07, zmierza wprost ku zapaści demograficznej. Będziemy zmuszeni pójść drogą Japonii i wdrożyć adaptowalne roboty manipulacyjne, zdolne do zastępowania ludzi w uciążliwych pracach fizycznych, a docelowo także w opiece senioralnej – podkreśla nasz rozmówca.

Problemem w naszym kraju są jednak pieniądze. Współzałożyciel Si Robotics twierdzi, że w Polsce kapitał jest, ale ucieka od ryzyka technologicznego – woli konsolidować sieci salonów stomatologicznych niż finansować deep-tech o globalnym potencjale. Z kolei, jak zauważa, państwowe mechanizmy działają w tempie zabójczym dla innowacji.

– Ich komitety potrzebują nawet 12 miesięcy na podjęcie decyzji, podczas gdy rynkowy standard rundy to 1-3 miesiące. Start-up po roku procedowania jest w zupełnie innym miejscu wyceny. Jeżeli polskie instytucje nie zmienią podejścia, spółki z tego regionu będą zmuszone szukać kapitału za granicą – alarmuje.