Z tego artykułu dowiesz się: Jak radzi sobie nowa gra od One More Level.

Jakie oceny zbiera Valor Mortis.

Jakie są dalsze plany studia.

Jak zachowuje się kurs.

Akcje studia podczas środowej sesji zyskują ponad 10 proc. i są obecnie wyceniane na 1,78 zł. Zwyżce towarzyszy wzmożony wolumen obrotu. W ciągu niespełna godziny sesji właściciela zmieniły już walory o wartości przekraczającej 2 mln zł. To reakcja na dobre wieści dotyczące niedawnej premiery „Valor Mortis”.

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Jaka wypadła premiera gry Valor Mortis?

One More Level właśnie poinformowało, że przychody z komercjalizacji gry przekroczyły koszty produkcji, sprzedaży oraz marketingu.

Szacunki zostały sporządzone na podstawie wstępnych danych sprzedażowych, a zgodnie z umową wydawniczą rozliczenia przychodów z komercjalizacji gry i kosztów jej realizacji, a także wypłaty tantiem należnych spółce z tytułu osiągniętych dochodów, będą dokonywane w cyklach określonych w umowie, w oparciu o faktyczne wpływy od podmiotów pośredniczących w sprzedaży gry. Z uwagi na harmonogramy rozliczeniowe stosowane przez platformy dystrybucji cyfrowej oraz partnerów handlowych, faktyczny wpływ pierwszych płatności prognozowany jest najpóźniej w I kwartale 2027 r.

Gra „Valor Mortis” miała premierę 13 października 2026 r. W dniu premiery kurs akcji spadł o 3 proc., dzień później o 8 proc., a następnego dnia aż o 16,8 proc. 16 X zaczął odbijać (+2,7 proc.), ale kolejne dwie sesje znów zakończył pod kreską (19 X spadł o 3,8 proc., a 20 X o 4,2 proc.). W efekcie nawet pomimo dzisiejszej mocnej zwyżki, notowania są niżej niż przed premierą.

Jakie recenzje i opinie zbiera gra? Dominują pozytywne, choć oceny nie są bardzo wysokie. Na Steamie obecnie 77 proc. opinii, z ponad 1,7 tys., ma charakter pozytywny.

„Valor Mortis” to projekt o wcześniejszej nazwie kodowej „Cyber Slash”. W październiku 2025 r. giełdowa spółka zawarła umowę z Lyrical Games LLC, będącą współwydawcą gry. Umowa przewiduje finansowanie kosztów produkcji projektu i działań marketingowych. Ponadto Lyrical Games przejęło zobowiązanie warunkowe obejmujące spłatę wkładu finansowego poniesionego przez Take-Two Interactive na produkcję „Valor Mortis”, powstałe w związku z rozwiązaniem wcześniejszej umowy pomiędzy polską spółką a koncernem Take-Two Interactive.

Jakie plany ma One More Level?

„Valor Mortis” to pierwszoosobowa gra akcji. Gracz wciela się w żołnierza armii napoleońskiej i korzysta z nadprzyrodzonych mocy, by rozwikłać spisek przeciwko ludzkości. Studio zamierza rozwijać grę. Dalsze prace będzie finansował współwydawca, w związku z czym łączna kwota nakładów podlegających zwrotowi ulegnie w przyszłości zwiększeniu o koszty produkcji, sprzedaży i marketingu.

Na początku września podano również, że One More Level zawarło aneks do umowy wydawniczej z Lyrical Games, zgodnie z którym wydawca zobowiązał się do sfinansowania produkcji i wydania płatnego dodatku. Finansowanie będzie realizowane w oparciu o nowo przyjęty harmonogram kamieni milowych, którego realizację i odbiór prac zaplanowano do 4 października 2027 r. Aneks przewiduje również rozszerzenie listy platform docelowych, na których planowana jest dostępność gry.

Studio przeniosło się z NewConnect na rynek główny. Deklaruje, że ma pieniądze na rozwój biznesu. To m.in. środki z emisji akcji serii E, przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca 2025 r., z której spółka pozyskała 9,4 mln zł. W związku z zawarciem umowy wydawniczej z Lyrical Games i zapewnieniem finansowania „Valor Mortis”, środki pozyskane z emisji są wykorzystane w szczególności na finansowanie początkowej fazy projektu „Swift”, a także stanowią zabezpieczenie bieżącej działalności. Dodatkowym źródłem przepływów pieniężnych są tantiemy ze sprzedaży cyfrowych i pudełkowych wersji gry „Ghostrunner 2”. Spółka realizuje również projekt badawczo-rozwojowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.