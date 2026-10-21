Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak radzi sobie nowa gra od One More Level.
  • Jakie oceny zbiera Valor Mortis.
  • Jakie są dalsze plany studia.
  • Jak zachowuje się kurs.

Akcje studia podczas środowej sesji zyskują ponad 10 proc. i są obecnie wyceniane na 1,78 zł. Zwyżce towarzyszy wzmożony wolumen obrotu. W ciągu niespełna godziny sesji właściciela zmieniły już walory o wartości przekraczającej 2 mln zł. To reakcja na dobre wieści dotyczące niedawnej premiery „Valor Mortis”.

Jaka wypadła premiera gry Valor Mortis?

One More Level właśnie poinformowało, że przychody z komercjalizacji gry przekroczyły koszty produkcji, sprzedaży oraz marketingu.

Szacunki zostały sporządzone na podstawie wstępnych danych sprzedażowych, a zgodnie z umową wydawniczą rozliczenia przychodów z komercjalizacji gry i kosztów jej realizacji, a także wypłaty tantiem należnych spółce z tytułu osiągniętych dochodów, będą dokonywane w cyklach określonych w umowie, w oparciu o faktyczne wpływy od podmiotów pośredniczących w sprzedaży gry. Z uwagi na harmonogramy rozliczeniowe stosowane przez platformy dystrybucji cyfrowej oraz partnerów handlowych, faktyczny wpływ pierwszych płatności prognozowany jest najpóźniej w I kwartale 2027 r.

Gra „Valor Mortis” miała premierę 13 października 2026 r. W dniu premiery kurs akcji spadł o 3 proc., dzień później o 8 proc., a następnego dnia aż o 16,8 proc. 16 X zaczął odbijać (+2,7 proc.), ale kolejne dwie sesje znów zakończył pod kreską (19 X spadł o 3,8 proc., a 20 X o 4,2 proc.). W efekcie nawet pomimo dzisiejszej mocnej zwyżki, notowania są niżej niż przed premierą.

Jakie recenzje i opinie zbiera gra? Dominują pozytywne, choć oceny nie są bardzo wysokie. Na Steamie obecnie 77 proc. opinii, z ponad 1,7 tys., ma charakter pozytywny.

„Valor Mortis” to projekt o wcześniejszej nazwie kodowej „Cyber Slash”. W październiku 2025 r. giełdowa spółka zawarła umowę z Lyrical Games LLC, będącą współwydawcą gry. Umowa przewiduje finansowanie kosztów produkcji projektu i działań marketingowych. Ponadto Lyrical Games przejęło zobowiązanie warunkowe obejmujące spłatę wkładu finansowego poniesionego przez Take-Two Interactive na produkcję „Valor Mortis”, powstałe w związku z rozwiązaniem wcześniejszej umowy pomiędzy polską spółką a koncernem Take-Two Interactive.

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Jakie plany ma One More Level?

„Valor Mortis” to pierwszoosobowa gra akcji. Gracz wciela się w żołnierza armii napoleońskiej i korzysta z nadprzyrodzonych mocy, by rozwikłać spisek przeciwko ludzkości. Studio zamierza rozwijać grę. Dalsze prace będzie finansował współwydawca, w związku z czym łączna kwota nakładów podlegających zwrotowi ulegnie w przyszłości zwiększeniu o koszty produkcji, sprzedaży i marketingu.

Na początku września podano również, że One More Level zawarło aneks do umowy wydawniczej z Lyrical Games, zgodnie z którym wydawca zobowiązał się do sfinansowania produkcji i wydania płatnego dodatku. Finansowanie będzie realizowane w oparciu o nowo przyjęty harmonogram kamieni milowych, którego realizację i odbiór prac zaplanowano do 4 października 2027 r. Aneks przewiduje również rozszerzenie listy platform docelowych, na których planowana jest dostępność gry.

Studio przeniosło się z NewConnect na rynek główny. Deklaruje, że ma pieniądze na rozwój biznesu. To m.in. środki z emisji akcji serii E, przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca 2025 r., z której spółka pozyskała 9,4 mln zł. W związku z zawarciem umowy wydawniczej z Lyrical Games i zapewnieniem finansowania „Valor Mortis”, środki pozyskane z emisji są wykorzystane w szczególności na finansowanie początkowej fazy projektu „Swift”, a także stanowią zabezpieczenie bieżącej działalności. Dodatkowym źródłem przepływów pieniężnych są tantiemy ze sprzedaży cyfrowych i pudełkowych wersji gry „Ghostrunner 2”. Spółka realizuje również projekt badawczo-rozwojowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

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