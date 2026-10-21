Posiadacze akcji spółek z sektora kosmicznego notowanych na GPW mają powody do zadowolenia. Tylko od początku 2026 r. walory Creotechu wypracowały stopę zwrotu blisko 160 proc., a Scanwaya ok. 85 proc. W ostatnich miesiącach inwestorzy jednak chętniej realizowali zyski, co nieco skorygowało wypracowane wcześniej zwyżki. Warto jednak zauważyć, że od debiutów na giełdzie sprzed zaledwie kilku lat ich wyceny już zdążyły zwielokrotnić wartość.

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Zleceń w sektorze kosmicznym przybywa

Giełdowe spółki działające w sektorze kosmicznym w ostatnich latach zrobiły duży krok, przystępując do realizacji zleceń, które w większym lub mniejszym stopniu zaczęły przekładać się na przychody. Creotech produkujący i dostarczający na światowy rynek technologie kosmiczne jest zaangażowany w kilka istotnych projektów. Przede wszystkim jest jednym z największych polskich kontrahentów Europejskiej Agencji Kosmicznej (w 2025 r. podpisał przełomowy kontrakt CAMILA, który potem był rozszerzany o dodatkowe opcje). Realizuje też strategiczny projekt na zlecenie Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia – pod nazwą Mikroglob, który jest obecnie głównym źródłem przychodów spółki.

– W przypadku Creotechu kluczowym czynnikiem wzrostu może być uczestnictwo w dużych europejskich programach konstelacyjnych takich jak IRIS2 i EOGS, w których spółka bierze udział we wstępnych fazach, ale dopiero fazy wykonawcze przy pracach nad budową konkretnych satelit będą okresami najbardziej „kalorycznymi” dla przychodów firmy. Największego przyspieszenia wyników oczekujemy zatem dopiero od 2029 r. wraz ze zwiększeniem mocy produkcyjnych i potencjalnym rozpoczęciem większych zamówień seryjnych, gdzie oczywiście największym ryzykiem pozostaje uzyskanie konkretnych kontraktów – wskazuje Lukas Cinikas, analityk BM Pekao.

Z kolei Scanway buduje pozycję dostawcy zaawansowanych instrumentów optycznych do satelitów oraz spółki zajmującej się sprzedażą danych satelitarnych, co zdaniem analityka powinno wspierać powtarzalność jego przychodów. – Pozytywnie oceniamy rosnący portfel zamówień, który urósł na koniec I półrocza do 67 mln zł (wzrost o 43 proc. r./r.), a spółka identyfikuje zasób postępowań i zapytań przetargowych na najbliższe cztery lata na poziomie 500–700 mln zł – wskazuje analityk. – Na obecnym etapie wyzwaniem dla spółki pozostaje jednak ujemna rentowność, która oczywiście w perspektywie osiągnięcia efektu skali produkcji i lepszej utylizacji zdolności produkcyjnych powinna ewoluować w kierunku dodatniego wyniku – uważa ekspert.

Perspektywiczny kosmiczny rynek

Zdaniem analityków zarówno Creotech, jak i Scanway mają przed sobą dobre perspektywy rozwoju i mogą należeć do beneficjentów rosnących wydatków na europejski sektor kosmiczny.

– Obie spółki rozwijają się w dobrym kierunku, a ich perspektywy mają coraz mocniejsze oparcie w rzeczywistych zamówieniach i realizowanych misjach. Creotech buduje pozycję dostawcy kompletnych systemów satelitarnych, a umieszczenie pełnej konstelacji Mikroglob na orbicie wzmacnia jego wiarygodność przy ubieganiu się o kolejne programy. Scanway rozwija się jako dostawca instrumentów optycznych, a zamówienia obejmujące serie teleskopów potwierdzają możliwość stopniowego przechodzenia od pojedynczych projektów do bardziej powtarzalnej produkcji – uważa Piotr Chodyra, analityk Trigonu DM. Obie spółki postrzega jako potencjalnych beneficjentów wieloletniego wzrostu wydatków na bezpieczeństwo w Europie, obserwację Ziemi i suwerenną infrastrukturę kosmiczną. - Ich atutem są własne technologie i zdobywane doświadczenie orbitalne. Powtarzalne dodatnie wyniki wymagają jednak sprawnej realizacji kontraktów, kontroli kosztów i odpowiedniego wykorzystania rozbudowywanych mocy. W Creotechu istotne pozostają terminy rozliczania dużych programów, a w Scanwayu koszty rozwoju póki co wyprzedzają pełny efekt przychodowy nowych zamówień. Trwała rentowność jest realną perspektywą, ale wymaga jeszcze potwierdzenia w wynikach – wyjaśnia.

Zdaniem Cinikasa ostatnia korekta kursów poprawiła relację potencjalnego zwrotu do ceny zakupu, jednak zaznacza, że trzeba pamiętać o wysokim ryzyku związanym z realizacją celów rozwojowych i budową portfolio kontraktów. – Czynnikiem uzasadniającym wyższe wyceny w przypadku obu spółek będzie stopniowe przechodzenie od projektów rozwojowych i pojedynczych zamówień do większej skali produkcji seryjnej, konwersji zamówień w konkretne kontrakty i potwierdzenie zdolności do generowania stabilnych wyników i przepływów pieniężnych – wyjaśnia.