Z tego artykułu dowiesz się: Jakie doświadczenie w kluczowych projektach państwowych i regulacjach wnosi nowa prezeska Exatelu.

W jakim kierunku strategicznym zmierza spółka i które z jej ambitnych projektów będą kontynuowane.

Jaką rolę w systemie bezpiecznej łączności państwowej ma pełnić Exatel według nowej strategii.

Jakie powiązania zawodowe łączą nową szefową firmy z jej wpływową poprzedniczką.

Operator telekomunikacyjny kontrolowany przez Skarb Państwa – Exatel – poinformował dziś o zmianach w zarządzie.

Reklama Reklama

Małgorzata Olszewska pokieruje Exatelem. Przechodzi z NASK, ale wiele pracowała z Magdaleną Gaj

Jak podał telekom, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego, rada nadzorcza zdecydowała, że na czele zarządu Exatelu stanie od 1 listopada Małgorzata Olszewska, prawniczka od lat związana z rynkiem telekomunikacyjnym i teleinformatycznym.

Małgorzata Olszewska od listopada 2025 roku pełni funkcję dyrektorki Centrum Projektów Infrastrukturalnych i Edukacyjnych w NASK. Wcześniej, w latach 2024-2025 pełniła funkcję dyrektorki Centrum e-Zdrowia, jednostki odpowiedzialnej za rozwój i utrzymanie systemów informatycznych w obszarze ochrony zdrowia.

Najdłużej w swojej karierze, bo w latach 2015-2024 prowadziła – wspólnie z Magdaleną Gaj, b. prezeską Urzędu

Komunikacji Elektronicznej, a obecnie prezeską Poczty Polskiej i członkinią rady nadzorczej Exatelu – firmę Kancelaria Prawno-Doradcza MMI Proconnect. Firma ta świadczyła usługi firmom telekomunikacyjnym w zakresie infrastruktury oraz fuzji i przejęć.

W latach 2012-2014 Olszewska była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Pracowała przy nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne i pierwszym Narodowym Planie Szerokopasmowym – przypomina Exatel.

W latach 2010-2012 była dyrektorką departamentu telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury, a wcześniej przez 6 lat naczelnikiem wydziału legislacji i prawa unijnego w UKE.

Odwołano Waldemara Budzyńskiego

Już dziś w zarządzie Exatelu nastąpiła inna zmiana. Rada odwołała z funkcji członka zarządu Waldemara Budzyńskiego, doświadczonego menedżera pracującego dla spółek kapitałowych (Telewizja Polska, Exatel, NOM, Edison, CL City, ComputerLand, Prokom Software i Prokom Internet) oraz w administracji rządowej.

Exatel w 2025 r. zatrudnia 508 osób. Jako grupa uzyskał około 352 mln zł przychodu i prawie 20 mln zł straty netto. Magdalena Gaj, która szefowała telekomowi w ub.r. tłumaczyła tę stratę spadkiem przychodów i rezerwami.

Gdy spółką kierował Nikodem Bończa-Tomaszewski jej ambicje obejmowały budowę państwowego operatora do zadań specjalnych korzystającego z technologii 5G, dostawcę systemów zabezpieczających przed atakami cybernetycznymi (TAMA), łączności satelitarnej oraz podmorskiej.

Część z tych projektów (poza – przynajmniej oficjalnie – operatorem pasma 700 MHz) jest nadal realizowana. Spółka ma też nową strategię.

- Celem strategii jest umocnienie i podkreślenie roli Exatela jako stabilnego partnera technologicznego państwa, który świadczy nie tylko tradycyjne usługi telekomunikacyjne, chociaż one są cały czas podstawową działalnością spółki, ale też kompleksowe usługi bardziej zaawansowane: chmurowe i data center oraz cyberbezpieczeństwa. Jako spółka Skarbu Państwa Exatel jest też podmiotem, który powinien świadczyć krytyczne usługi związane z systemem bezpiecznej łączności państwowej - mówiła nam Magdalena Gaj na chwilę przed przejściem do Poczty Polskiej.