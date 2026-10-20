16 października kurs akcji Cyfrowego Polsatu nieoczekiwanie ruszył w górę i po wzroście o ponad 6 proc. (1,2 zł) w porównaniu z kursem na zamknięciu sesji dzień wcześniej dotarł do poziomu 18,53 zł za akcję. Potem lekko wyhamował. 19 października oddał niemal całą piątkową zwyżkę i wrócił do poziomu z czwartku. Giełdowi inwestorzy zaczynają grę przed zbliżającymi się ważnymi wydarzeniami w kalendarzu zarządu Cyfrowego Polsatu kierowanego przez Piotra Żaka, młodszego z synów założyciela Polsatu.

Reklama Reklama

Za 10 dni strategia Cyfrowego Polsatu

Za 10 dni – 29 października – ma się odbyć spotkanie z zarządem Cyfrowego Polsatu, poświęcone: „planom rozwoju i strategicznym kierunkom Grupy Polsat Plus na kolejne lata”.

Jak pisaliśmy, specjaliści są zdania, że grupa może zrezygnować z rozwoju biznesu wodorowego i nieruchomości. Taką opinię prezentował na naszych łamach Piotr Raciborski z Wood&Company. Ważne będzie także, w jaki sposób odniesie się do planów Zespołu Elektrowni PAK (udział w budowie tzw. małego atomu), czy spróbuje wykorzystać szanse drzemiące w infrastrukturze przewodowego dostępu do internetu (konkurenci znaleźli partnerów finansowych do rozwoju sieci) i jaki ma plan na obronę biznesu płatnej telewizji. Z finansowego punktu widzenia ważna będzie perspektywa powrotu do wypłaty dywidendy.

Choć to wydarzenie jest obecnie najważniejszym dla spółki, to wydaje się, że w minionym tygodniu rolę odegrało coś innego. Dwa tygodnie później – 11 listopada – grupa pokaże wyniki za trzeci kwartał. Wydaje się, i takie sygnały otrzymujemy też od analityków wyceniających akcje Cyfrowego Polsatu, że końcówka minionego tygodnia była reakcją inwestorów na pojawiające się pierwsze prognozy kwartalnych wyników przygotowywane przez biura maklerskie.

Zaczęły spływać prognozy biur maklerskich dla grupy Solorzów-Żaków

Datę 14 października noszą prognozy Dominika Niszcza z Domu Maklerskiego Trigon. 15 października szacunki przedstawiło Erste Biuro Maklerskie. Paweł Puchalski, autor analizy, nie zmienił jednak swojej ceny docelowej i rekomendacji dla spółki – wynika z tabeli agencji Bloomberg. Nadal zaleca „neutralnie” i wycenia papier na 17 zł. A w piątek, 16 października, pojawiły się prognozy biura maklerskiego mBanku.

Średnia tych przewidywań wskazuje obecnie, że przy wzroście przychodów o ponad 5 proc. do 3,6 mld zł, zysk netto grupy Cyfrowy Polsat mógł się nawet podwoić, rosnąc do około 120 mln zł. Natomiast po EBITDA (skorygowanej) dużych skoków biura nie oczekują.

Foto: GG Parkiet

Dominik Niszcz w strategii biura na październik wśród szans dla Cyfrowego Polsatu wymienił wyższe ceny energii i oszczędności, które powinny wspierać wyniki grupy w przyszłym roku, a wcześniej – wspomnianą publikację nowej strategii wraz z wnioskami po przeglądzie aktywów przeprowadzonym przez zarząd. Do pozytywnych czynników zaliczył stabilny wzrost rachunków za usługi telekomunikacyjne widoczny w Polsce. Krótkoterminowym ryzykiem według niego jest sytuacja na rynku reklamy telewizyjnej, która ma być nienajlepsza w drugim półroczu.

Pozycja przetargowa grupy w walce o reklamodawców wydaje się być nienajgorsza. W poniedziałek firma Nielsen opublikowała najnowsze (za wrzesień) podsumowanie rankingu „All screens video landscape” największych dystrybutorów treści wideo w Polsce pod względem wielkości widowni na czterech ekranach (telewizorach, laptopach, tabletach i smartfonach). Polsat ze swoimi kanałami po raz pierwszy w tym roku uplasował się na szczycie tabeli z 19,05-proc. udziałem w widowni, wyprzedzając grupę Warner Bros. Discovery z TVN (18,41 proc.).

Według Nielsena, głównym czynnikiem napędzającym oglądalność okazały się transmisje wydarzeń sportowych. Chodzi o transmisje z rozgrywek siatkarskich z udziałem polskiej reprezentacji. „Polsat wyemitował cztery z 10 oraz osiem z 20 najchętniej oglądanych programów miesiąca – wszystkie z nich to mecze siatkówki na żywo, co podkreśla niezmienną siłę wydarzeń sportowych w gromadzeniu widzów przed telewizorami o konkretnej godzinie” – podkreślił Nielsen. Jak podał, mecz Polska vs. Francja z 26 września przyciągnął ponad 4,8 mln widzów, stając się drugą najchętniej oglądaną transmisją miesiąca.

W tym samym rankingu zabrakło natomiast tym razem Netfliksa. Wyparło go z top 10 SPI International z kanałami należącymi do grupy Kino Polska TV (Stopklatka, Kino Polska itd.).