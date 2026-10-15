Emitel wygrywa konkurs na nowy multipleks telewizyjny. MWE zapowiada wniosek do NIK
W środę wieczorem Urząd Komunikacji Elektronicznej kierowany przez Przemysława Kunę ogłosił wyniki konkursu na rezerwację częstotliwości z zakresu 470-694 MHz. Jest ona przeznaczona na emisję sygnału telewizyjnego nowego multipleksu (tzw. MUX-5), czyli zestawu kanałów telewizyjnych nadawanych z nadajników naziemnych.
Większość MUX-ów działających w Polsce zajmuje kanały udostępniane bez dodatkowych opłat, których nadawcy zarabiają na sprzedaży czasu antenowego reklamodawcom. Dlatego też mówi się o bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej.
O rezerwację pasma 470-694 MHz na MUX-5 starały się trzy podmioty. Najwięcej punktów zdobył Emitel, największy operator nadajników sygnału radiowo-telewizyjnego w Polsce. Poza Emitelem o rezerwację starały się także MWE Teleport z grupy MWE założonej przez Michała Winnickiego oraz BCast – obecnie spółka zależna z grupy Cyfrowy Polsat.
Przedstawiciele MWE Teleport o udziale spółki mówili głośno na łamach mediów, przekonując, że chcą zmienić układ sił i świadczyć usługi nadawcom taniej niż to dziś się odbywa. Jednak konkurs – istotną przewagą punktów nad konkurentami – wygrał Emitel. Zebrał 260 punktów, czyli maksymalną ich liczbę. Drugi w kolejności MWE Teleport – niecałe 184. BCast zamyka stawkę z nieco ponad 133 punktów.
UKE nie przedstawił szczegółów wystawionej oceny, a zatem nie wiadomo, jak przydzielono punktację za kryterium zachowania konkurencyjności. To ono miało być kluczowe dla rozstrzygnięcia konkursu.
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Emitel, MWE Teleport i BCast z grupy Cyfrowy Polsat chcą być operatorem nowego multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej.
Ponieważ jednak Emitel uzyskał maksymalną możliwą liczbę punktów, musiał uzyskać maksymalną ocenę (150 punktów) zarówno za kryterium konkurencyjności, jak i za oferowaną cenę (110 punktów).
Maksymalna ocena za zachowanie konkurencyjności może zastanawiać w świetle definicji tego kryterium i udziałów rynkowych Emitelu, który jest operatorem większości multipleksów telewizyjnych w kraju.
"Przez zachowanie warunków konkurencji rozumie się przeciwdziałanie powstaniu lub umocnieniu pozycji znaczącej, w tym kolektywnej pozycji znaczącej, na Rynku usług transmisji i emisji sygnału NTC, a w przypadku podmiotów niepowiązanych z tym rynkiem – zapewnienie rozwoju skutecznej konkurencji na Rynku usług transmisji i emisji sygnału NTC" – podał UKE w dokumentacji przetargowej..
Konkurencyjność każdego z graczy oceniana była na podstawie opinii prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz danych o pojemności multipleksów, jaką dysponowała każda ze startujących firm.
– Jako właściciel MWE Teleport wyrażam głębokie zaskoczenie opublikowanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wynikami konkursu na rezerwację częstotliwości MUX-5 – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Michał Winnicki.
– Po otrzymaniu protokołów podejmiemy decyzję o złożeniu formalnego odwołania od decyzji rezerwacyjnej. Moim zdaniem przyznanie Emitelowi maksymalnej punktacji za konkurencję jest absurdalne – uważa właściciel MWE.
– Obecnie nasi prawnicy oczekują na pełną dokumentację i przeanalizują szczegóły decyzji. W pierwszej kolejności musimy dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi opiniami wydanymi w ramach postępowania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz prezesa UKE – dodał.
– Nie wykluczamy również skierowania wniosku do Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o przeprowadzenie kontroli prawidłowości i legalności przebiegu całego procesu konkursowego – zapowiedział Michał Winnicki.
– O kolejnych krokach prawnych będziemy informować na bieżąco po zakończeniu analizy materiału dowodowego – dodał.
UKE podał w środę, że zamierza niezwłocznie rozpocząć procedurę przydziału rezerwacji, a uczestnikiem postępowania może być tylko zwycięzca konkursu.
To ogranicza innym uczestnikom, w tym Teleportowi możliwości odwoływania się od decyzji rezerwacyjnej.
Prezes MWE, Karol Warda wskazuje, że jeden z przepisów Prawa Komunikacji Elektronicznej przewiduje możliwość wystąpienia przez uczestnika konkursu z wnioskiem o jego unieważnienie, jeżeli doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa lub interesów uczestników.
– Nad analizą tej możliwości pracują obecnie prawnicy. Wiemy, jakie cele Grupy jasno przedstawiliśmy w konkursie i jakie argumenty za nimi przemawiały – mówi Karol Warda.
Co na temat rozstrzygnięcia UKE sądzi zarząd spółki BCast – na razie nie wiemy. Zwróciliśmy się z pytaniami w tej sprawie do Cyfrowego Polsatu, właściciela tej firmy.
Z punktu widzenia widzów najważniejsza będzie oferta programowa MUX-5. Obecnie nie jest jasne, co w niej będzie. Skład programów będzie zależeć od propozycji nadawców i decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Emitel, niegdyś spółka z grupy Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska) jest właścicielem ogólnopolskiej trudno replikowalnej sieci nadajników sygnału radiowego i telewizyjnego, czyli firmą za sprawą której większość telewizji i stacji radiowych korzystających z takich nadajników dociera do gospodarstw domowych i firm. Zasięg jego infrastruktury to 98 proc. gospodarstw domowych w kraju, a liczba wież i masztów przekracza 780.
W 2017 r. według UOKiK Emitel odpowiadał za 58,5 proc. wszystkich emisji telewizyjnych, a jego udział w przychodach z tego tytułu oceniono na 94 proc.
UKE, za zgodą Komisji Europejskiej, w 2018 r. ustanowił Emitela operatorem o znaczącej pozycji rynkowej (SMP) na dwóch rynkach: sygnału radiowego i telewizyjnego, co wiązało się z obowiązkiem udostępniania infrastruktury na warunkach podlegających kontroli urzędu (na mocy oferty ramowej).
Emitel poszedł do sądu i po korzystnych dla firmy wyrokach nie jest już regulowany na rynku emisji sygnału radiofonicznego. Nadal wypełnia obowiązki regulacyjne na rynku emisji sygnału telewizyjnego, ale nie stosuje oferty ramowej.
W 2025 r. Emitel jako grupa miał 688 mln zł przychodów. Z emisji i przesyłu programów telewizyjnych uzyskał 403 mln zł, a z radiowych 136 mln zł. Było to odpowiednio o 5 proc. i prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponad 118 mln zł uzyskał z wynajmu i dzierżawy infrastruktury. Na czysto zarobił prawie 168 mln zł, o ponad 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa zatrudniała średnio 410 pracowników (o 3 mniej niż w 2024 r.).
Właścicielem Emitelu jest brytyjski fundusz Cordiant Digital Infrastructure.
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