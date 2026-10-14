Sektor IT i spółek technologicznych w tym roku radzi sobie w kratkę, miewając zarówno lepsze, jak i gorsze momenty. Pokazuje to choćby przykład CD Projektu, który w zaledwie miesiąc zyskał kilkanaście procent, ale jego wynik od początku roku jest aż o 28 pkt. proc. niższy od WIG20 Total Return. Cyber_Folks, czyli grupa firm technologicznych koncentrująca się na skalowalnych usługach, każdy miesiąc III kwartału kończył wzrostem, ale znacznie skromniejszym niż np. w maju. Od początku października natomiast akcje są pod kreską. Efekt jest taki, że notowania wróciły poniżej zamknięcia zeszłego roku.

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Foto: parkiet.com/at

Ostatnie tygodnie kurs spędził w kanale spadkowym, dla którego punktem wyjścia był wrześniowy szczyt. Był to zarazem najwyższy od stycznia poziom. W korekcie, jaką widzimy w ostatnim czasie, nie byłoby nic złego, gdyby nie to, że akcje zeszły poniżej poprzedniego, tj. majowego szczytu. Co więcej, kolejne dni potwierdziły, że dotychczasowe wsparcie teraz przejęło rolę oporu. W środę akcje Cyber_Folks co prawda zwyżkowały, ale popytowi nie udało się przebić przez połowę czerwonej świecy z poprzedniego dnia.

W krótkim terminie może to zapowiadać kontynuację spadków. Pierwszym wsparciem jest teraz dołek z 8 października. Jego przebicie może zapowiadać zejście notowań w okolice 190 zł poprzez dotarcie do dolnego ograniczenia kanału spadkowego.

Firma Cyber_Folks znalazła się wśród spółek, które według Trigona DM powinny się w październiku zachowywać mocniej od rynku. Analitycy zwrócili uwagę, że wrzesień przyniósł zróżnicowane zachowania poszczególnych rynków akcji, z neutralnymi wynikami w USA, ale znacznie słabszymi w Europie. Utrzymali zalecenie ostrożnego podejścia do rynków, które zaprezentowali w poprzednim miesiącu, pomimo trwającego silnego cyklu inwestycyjnego oraz wycen, które znajdują się nadal daleko od nadwyrężonych poziomów.