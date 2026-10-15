Efektowne tempo wzrostu tegorocznych przychodów Vigo było kontynuowane w III kwartale, który okazał się o ponad 48 proc. lepszy rok do roku, przynosząc blisko 35 mln zł. Kwartalne wyniki sprzedaży zachęciły inwestorów do zakupów akcji spółki, które podczas środowej sesji drożały o blisko 5 proc., czemu towarzyszył dużo wyższy niż zwykle obrót.

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Popyt rośnie

Po trzech kwartałach skonsolidowane przychody Vigo wynoszą 88,5 mln zł, co oznacza wzrost o 35 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość sprzedaży detektorów i modułów detekcyjnych w tym okresie wyniosła 81,2 mln zł, a materiałów półprzewodnikowych 7,3 mln zł, co oznacza wzrosty odpowiednio o 35 proc. i o 30 proc. Zarząd spółki ma jednak apetyt na więcej. – III kwartał to kolejny okres zwiększającej się sprzedaży w naszym największym segmencie przemysłowym i co warte podkreślenia, notujemy zwiększony popyt w tym segmencie ze wszystkich rejonów geograficznych, a zwłaszcza z Europy i Azji. Organiczny wzrost tego segmentu, bez uwzględniania przychodów z przejętego zakładu w Stuart wyniósł po III kwartałach 19 proc. r/r, a z uwzględnieniem akwizycji 76 proc. r/r – wskazuje Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics. Zwraca też uwagę na rosnącą sprzedaż w segmencie transportowym, która po 9 miesiącach jest wyższa o prawie 30 proc. rok do roku. – Jest to m.in. zasługa nowych kontraktów z Caterpillarem. Z kolei w dziale wojskowym po trzech kwartałach notujemy stabilną sprzedaż zarówno na rynku polskim (PCO), jak i europejskim – wyjaśnia prezes.

W segmencie materiałów półprzewodnikowych po 9 miesiącach spółka odnotowała ok. 30-proc. wzrost, ale w kolejnych kwartałach spodziewa się wolniejszych dynamik, ze względu na sankcje Ministerstwa Handlu Chin związane z zakazem eksportowym towarów typu dual-use, co już było widoczne w wynikach sprzedaży niedawno zakończonego kwartału.

Optymizmem może napawać rosnący portfel zleceń. Wartość pozyskanych przez grupę zamówień na koniec III kwartału wynosiła 117,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 25 proc., a łącznie z kontraktami wyniósł na koniec września 86,5 mln zł i jest o 43 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wartość ta nie uwzględnia kontraktów przejętych przez Vigo od InfraRed Associates. W marcu tego roku Vigo sfinalizowało nabycie aktywów amerykańskiego producenta detektorów podczerwieni.

Vigo stawia na wojsko

Jednocześnie Vigo zacieśnia współpracę z sektorem obronnym, który zgłasza duże zapotrzebowanie na opracowaną przez spółkę technologię. W lipcu firma pozyskała z emisji akcji ok. 63 mln zł na sfinansowanie kluczowej inwestycji – uruchomienia produkcji matryc podczerwieni, które obok projektów amunicyjnych będą kluczowym elementem systemów wizyjnych w pojazdach polskiej armii. – Środki w pierwszej kolejności przeznaczymy na zakup specjalistycznego wyposażenia linii do produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, a także sfinalizowanie transferu technologii od naszych partnerów. Inwestycja pozwoli nam na skokowe zwiększenie mocy. Zgodnie z naszym harmonogramem, rozpoczęliśmy już zakup maszyn i wyposażenia. W najbliższym czasie rozpoczną się także testy kwalifikacyjne matryc w PCO. Zakończenie budowy linii produkcyjnej oraz osiągnięcie pełnych mocy operacyjnych planowane jest na 2027 r. – wyjaśnia Piotrowski.