Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki ma Asseco SEE.

Jakie są plany na 2027 r.

Czy będzie dywidenda.

Czy Payten trafi na giełdę.

Kurs Asseco South Eastern Europe w ostatnich dniach oscyluje w okolicach 73 zł. Ma 9-proc. potencjał wzrostowy względem ceny docelowej oszacowanej w najnowszej rekomendacji przez DM BOŚ.

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W tegorocznych przychodach i portfelu zamówień Asseco SEE widać wyhamowanie tempa, ale zarząd sygnalizuje, że obecny rok to przede wszystkim czas porządkowania grupy, cięcia kosztów i niwelowania tych części biznesu, które nie przynoszą spodziewanej rentowności bądź są pod kreską.

– Skupiamy się teraz na działaniach operacyjnych. Efektywność biznesu rośnie i będzie to wyraźnie widać w 2027 r. – zapowiedział Piotr Jeleński, prezes Asseco SEE.

Czytaj więcej Technologie Asseco SEE dobrze zaczęło rok Informatyczna spółka opublikowała już wyniki za I kwartał 2026 r. Jej przychody i zyski wzrosły. Są wyższe niż oczekiwał rynek.

Jakie wyniki ma Asseco SEE

Pod koniec lipca spółka informowała, że jej portfel zamówień na 2026 r. wynosi 379,2 mln euro, co oznacza wzrost o 3 proc. w ujęciu rok do roku. Z kolei portfel na sam III kwartał miał wówczas wartość 92,7 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 102,1 mln euro. Środki pieniężne z działalności operacyjnej w I półroczu wyniosły 160,9 mln zł, co oznacza wzrost o 58,2 mln zł rok do roku. To przede wszystkim efekt wyższego wyniku brutto oczyszczonego o hiperinflację i korzystnej zmiany kapitału pracującego.

Informatyczna spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Deklaruje, że to się nie zmieni.

– W przyszłym roku planujemy dywidendę – potwierdza prezes.

Asseco SEE rozwija się organicznie i przez przejęcia. Zarząd sygnalizuje, że spółka jest coraz bardziej selektywna, jeśli, chodzi o wybór spółek do portfela. Sprawdza, jakie mają fundamenty, jak są zarządzane i jaką mają strukturę klientów. Stara się unikać firm, których przychody są uzależnione od niewielkiej liczby klientów i kontraktów.

Jak radzą sobie segmenty grupy Asseco SEE

Skonsolidowany zysk netto grupy za I półrocze 2026 r. wyniósł 18,4 mln euro i był podobny do zysku sprzed roku. 26 października Asseco SEE poda raport za III kwartał.

Spółka działa w kilku segmentach. Zarząd informuje, że bardzo dobrze radzą sobie rozwiązania dla bankowości. Przychody w tym segmencie w I półroczu 2026 r. wyniosły 43,4 mln euro, co oznacza wzrost o 6,3 mln euro, czyli o 17 proc. rok do roku. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 15,3 mln euro, wobec 9,7 mln euro rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 58 proc.

Z kolei przychody ze sprzedaży rozwiązań dedykowanych wyniosły 56,9 mln euro, co oznacza wzrost o 11 proc. EBITDA sięgnęła 3,1 mln euro, wobec 3 mln euro rok wcześniej.

Natomiast wyhamowanie widać w segmencie płatności. W I półroczu przychody ze sprzedaży rozwiązań płatniczych wyniosły 102,8 mln euro, co oznacza spadek o 5,2 mln euro, czyli o 5 proc. EBITDA wyniosła 24,3 mln euro, wobec 23,4 mln euro rok wcześniej. W segmencie płatniczym działa zależny Payten. Kilka lat temu mówiło się o możliwym wprowadzeniu tej spółki na giełdę.

– Te plany są już nieaktualne – informuje prezes Jeleński.