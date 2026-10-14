Kurs Asseco South Eastern Europe w ostatnich dniach oscyluje w okolicach 73 zł. Ma 9-proc. potencjał wzrostowy względem ceny docelowej oszacowanej w najnowszej rekomendacji przez DM BOŚ.
W tegorocznych przychodach i portfelu zamówień Asseco SEE widać wyhamowanie tempa, ale zarząd sygnalizuje, że obecny rok to przede wszystkim czas porządkowania grupy, cięcia kosztów i niwelowania tych części biznesu, które nie przynoszą spodziewanej rentowności bądź są pod kreską.
– Skupiamy się teraz na działaniach operacyjnych. Efektywność biznesu rośnie i będzie to wyraźnie widać w 2027 r. – zapowiedział Piotr Jeleński, prezes Asseco SEE.
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Informatyczna spółka opublikowała już wyniki za I kwartał 2026 r. Jej przychody i zyski wzrosły. Są wyższe niż oczekiwał rynek.
Pod koniec lipca spółka informowała, że jej portfel zamówień na 2026 r. wynosi 379,2 mln euro, co oznacza wzrost o 3 proc. w ujęciu rok do roku. Z kolei portfel na sam III kwartał miał wówczas wartość 92,7 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 102,1 mln euro. Środki pieniężne z działalności operacyjnej w I półroczu wyniosły 160,9 mln zł, co oznacza wzrost o 58,2 mln zł rok do roku. To przede wszystkim efekt wyższego wyniku brutto oczyszczonego o hiperinflację i korzystnej zmiany kapitału pracującego.
Informatyczna spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Deklaruje, że to się nie zmieni.
– W przyszłym roku planujemy dywidendę – potwierdza prezes.
Asseco SEE rozwija się organicznie i przez przejęcia. Zarząd sygnalizuje, że spółka jest coraz bardziej selektywna, jeśli, chodzi o wybór spółek do portfela. Sprawdza, jakie mają fundamenty, jak są zarządzane i jaką mają strukturę klientów. Stara się unikać firm, których przychody są uzależnione od niewielkiej liczby klientów i kontraktów.
Skonsolidowany zysk netto grupy za I półrocze 2026 r. wyniósł 18,4 mln euro i był podobny do zysku sprzed roku. 26 października Asseco SEE poda raport za III kwartał.
Spółka działa w kilku segmentach. Zarząd informuje, że bardzo dobrze radzą sobie rozwiązania dla bankowości. Przychody w tym segmencie w I półroczu 2026 r. wyniosły 43,4 mln euro, co oznacza wzrost o 6,3 mln euro, czyli o 17 proc. rok do roku. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 15,3 mln euro, wobec 9,7 mln euro rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 58 proc.
Z kolei przychody ze sprzedaży rozwiązań dedykowanych wyniosły 56,9 mln euro, co oznacza wzrost o 11 proc. EBITDA sięgnęła 3,1 mln euro, wobec 3 mln euro rok wcześniej.
Natomiast wyhamowanie widać w segmencie płatności. W I półroczu przychody ze sprzedaży rozwiązań płatniczych wyniosły 102,8 mln euro, co oznacza spadek o 5,2 mln euro, czyli o 5 proc. EBITDA wyniosła 24,3 mln euro, wobec 23,4 mln euro rok wcześniej. W segmencie płatniczym działa zależny Payten. Kilka lat temu mówiło się o możliwym wprowadzeniu tej spółki na giełdę.
– Te plany są już nieaktualne – informuje prezes Jeleński.
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