Najpierw było odbicie notowań akcji Orange Polska, a teraz już wiadomo jaka jest wypadkowa prognoz biur maklerskich (tzw. konsensus) co do wyników tego telekomu w III kwartale 2026 r.

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Biura maklerskie spodziewają się poprawy wyników Orange Polska

Analitycy przewidują, że telekom kierowany przez Liudmilę Climoc w minionym kwartale miał 3,5 mld zł przychodu, 1 mld zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i koszty leasingu (EBITDAal), 487 mln zł zysku operacyjnego i 316 mln zł zysku netto. To średnia (mediana) prognoz 8 biur zebrana przez dział relacji inwestorskich telekomu, opublikowana w poniedziałek w trakcie sesji.

Foto: Parkiet

Jeśli specjaliści mają rację, to wyniki są wyższe niż przed rokiem odpowiednio o: 5,3 proc., 1,7 proc., 31,3 proc. oraz 38,6 proc.

Rok temu w trzecim kwartale grupa wykazała 3,33 mld zł przychodu, 899 mln zł EBITDAal, 371 mln zł zysku operacyjnego i 228 mln zł zysku netto.

Przychody grupy rosną wraz z cenami usług telekomunikacyjnych w Polsce oraz rosnącymi wydatkami innych telekomów na dostęp do infrastruktury. Rosnąć mają też zdaniem biur maklerskich wpływy telekomu ze sprzedaży smartfonów i innych sprzętów. Z kolei na poziom zysków ma wpływ dyscyplina kosztowa, ale też wolniejsza amortyzacja infrastruktury: niektórych wież i światłowodów.

Co ze zdarzeniami jednorazowymi po przejęciu Nexery

Analitycy przepytywani przez nas nie spodziewali się, aby kwartalne wyniki telekomunikacyjnej grupy zawierały istotne zdarzenia jednorazowe, choć notowania telekomu poszły w górę w dniu, gdy poinformował on o finalizacji przejęcia.

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Stało się to jeszcze w trzecim kwartale, bo 30września. Orange Polska i holenderska grupa inwestycyjna APG przejęły tego dnia Nexerę: grupę spółek posiadającą i zarządzającą siecią szerokopasmowego dostępu do internetu w modelu hurtowym. Zapłacili za udziały 500 mln zł oraz przejęli dług, co w sumie dało wycenę tzw. przedsiębiorstwa na 1,5 mld zł. Inwestorzy zobowiązali się też, że dopłacą 130 mln zł w ciągu 12 miesięcy.

Tego samego dnia nowi udziałowcy Nexery wnieśli swoje udziały w holdingu do utworzonego kilka lat temu joint venture Światłowód Inwestycje.

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska pytany, czy wyceny w każdej z tych operacji różniły się, jaki może być wpływ na obraz sprawozdania telekomu oraz jakich wyników telekom spodziewa się po Nexerze w tym roku odmówił odpowiedzi przed publikacją sprawozdania za trzeci kwartał. Jest ona przewidziana na 26 października.

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Nexera w minionych latach była nierentowna. W 2025 r. przy 176,5 mln zł przychodu miała 125 mln zł straty netto. Światłowód Inwestycje natomiast przy 405 mln zł przychodu miał 74 mln zł straty.

Tego dnia, gdy Orange i APG przejęły Nexerę, zmieniono władze w tej spółce. Obecnie skład zarządu jest tożsamy z zarządem Światłowodu Inwestycje: prezeską jest Magdalena Russyan, a za finanse odpowiada Krzysztof Wróbel.

Orange Polska konsoliduje Światłowód Inwestycje metodą praw własności, co oznacza, że rezultaty hurtownika widoczne są w pozycji wynik netto (do tej pory obniżały wyniki giełdowego telekomu). Natomiast giełdowy telekom uzyskuje też dodatkowe przychody, kiedy sprzedaje do Światłowodu Inwestycje infrastrukturę lub świadczy na jego rzecz usługi wsparcia w zarządzaniu. Z drugiej strony ponosi koszty korzystania z sieci, którą rozbudowuje i modernizuje ŚI. Do tej pory zainwestował w to joint venture 1,2 mld zł.