Z tego artykułu dowiesz się: Jak geopolityka wpływa na biznes Asseco.

Jakie plany ma grupa na Węgrzech.

Czym jest suwerenność cyfrowa.

Dlaczego szef Asseco wierzy w UE.

Asseco, największa polska spółka informatyczna, nakreśliła plany dalszego rozwoju i przedstawiła perspektywy dla poszczególnych segmentów biznesu. Jej prezes Adam Góral podkreślił też znaczenie geopolityki, która nie pozostaje bez wpływu na podejmowane przez Asseco decyzje.

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Dlaczego UE jest ważna

– Polacy i Węgrzy zawsze byli i są przyjaciółmi. Niestety, przez dłuższy czas nie mogliśmy zwiększać naszej ekspansji na rynek węgierski. Powodem tej decyzji był brak zgody na kierunek polityczny obrany przez poprzedniego premiera Węgier, Viktora Orbana. Była to polityka wymierzona w Unię Europejską i w rzeczywistości wspierająca Rosję. Teraz dzięki Bogu to już się skończyło. Wierzymy, że Péter Magyar pokieruje tym krajem znacznie lepiej i że Węgry będą prawdziwym członkiem Unii Europejskiej – powiedział Góral. Podkreślił znaczenie zjednoczonej Europy, szczególnie teraz, w obecnych niespokojnych czasach.

– Jestem wielkim zwolennikiem UE. Europa musi działać razem. Tylko razem jesteśmy partnerami dla Stanów Zjednoczonych i Chin. Tylko wspólnie, jako Europejczycy, możemy poradzić sobie ze światowymi zagrożeniami i tymi wszystkimi złymi ludźmi. Dlatego powinniśmy wspierać Unię – mówił prezes. Dodał, że oczywiście działanie w strukturach unijnych wiąże się z wyzwaniami administracyjnymi i regulacyjnymi, ale nie powinno to przesłaniać korzyści płynących z obecności we Wspólnocie.

Założyciel Asseco podkreślił, że jest optymistą, jeśli chodzi o biznes Asseco w najbliższych latach. Również cały 2026 r. zapowiada się dla spółki dobrze.

– Mamy dużą szansę osiągnąć najlepsze wyniki operacyjne w naszej historii – zasygnalizował prezes.

Węgierski segment Asseco ma mocną pozycję w sektorze zdrowia na Węgrzech. Menedżerowie zarządzający bezpośrednio tamtejszym biznesem potwierdzają, że działanie we wcześniejszych realiach politycznych było trudne. Wspomniano m.in. próbę przejęcia – po niskiej cenie – węgierskiej spółki przez wpływowe osoby, powiązane z sektorem ochrony zdrowia (planowano wówczas jego centralizację). Asseco ma nadzieję, że po zmianie władzy warunki do prowadzenia biznesu będą już bardziej rynkowe.

Co to jest suwerenność

Adam Góral jest wieloletnim prezesem Asseco Poland. Z dniem 1 stycznia 2027 r. przejdzie do rady nadzorczej, a stery rzeszowskiej spółki przejmie wiceprezes Rafał Kozłowski. Podczas konferencji w Budapeszcie Kozłowski podkreślał, jak ważna jest kwestia suwerenności i jak duże znaczenie mają obecnie dane i nowe technologie.

– Kilka lat temu wydawało nam się, że nadchodzą bardziej pokojowe czasy. Niestety, nie jest to już prawdą. Mamy znacznie więcej konfliktów międzynarodowych, napięć geopolitycznych, problemów z łańcuchami dostaw, a także wiele innych wrogich działań. To również problem menedżerów, odpowiedzialnych za codzienne funkcjonowanie firm – podkreślił Kozłowski. W tym kontekście często pojawia się kwestia suwerenności cyfrowej. Co ją definiuje?

– W tym kontekście znaczenie mają trzy słowa: wybór, kontrola i odporność – wymienił Kozłowski.

Konferencja Asseco odbywa się w dniach 8–9 października. Zgromadziła menedżerów z Asseco Poland oraz ze spółek z grupy. W agendzie spotkania są tematy związane z cyfryzacją, wdrażaniem innowacji w kluczowych sektorach gospodarki, suwerennością danych oraz sztuczną inteligencją.

Asseco jest największą grupą IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 35 lat tworzy oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji. Firma zatrudnia 31 tys. osób i obecna jest w blisko 60 krajach. W I półroczu 2026 r. wypracowała 9,3 mld zł przychodów, z czego ponad 7,1 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny wzrósł o 38 proc. do 1,1 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 52 proc., wyniósł 430 mln zł.