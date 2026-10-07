We wrześniu Polacy zmieniali sieć znacznie częściej niż wcześniej
Jak poinformował Urząd Komunikacji Elektroniczne, najwięcej numerów – ponad 150 tys. – przeniesiono we wrześniu. To znak, że nie miała na to wpływu walka o ofertę z najtańszym roamingiem na wakacje.
W ciągu tych trzech miesięcy najlepszy wynik wypracował operator sieci T-Mobile. Najsłabszy – Plus. Spośród małych graczy – wirtualnych – wyróżniał się VikingCo Poland, właściciel marki Mobile Vikings.
Najwięcej osób przeniosło numer do Orange Polska (ponad 107 tys. numerów), a zabrało z sieci Plus należącej do grupy Cyfrowy Polsat (114 tys. numerów).
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Natomiast walkę o jak najlepszy bilans przenosin wygrał w tym kwartale T-Mobile Polska, który po zsumowaniu numerów straconych i pozyskanych zdobył na czysto 26,5 tys. użytkowników.
Drugie miejsce pod tym względem należało w tym czasie do Orange Polska (8,6 tys.), a trzecie do jednego z wirtualnych operatorów komórkowych działającego pod marką Mobile Vikings (6,6 tys.).
Na kolejnych miejscach są telewizja kablowa Vectra, której wynik na czysto to 4,5 tys. numerów, Premium Mobile z grupy Cyfrowy Polsat (3,6 tys.) oraz Fonia Telecom (prawie 1,84 tys. numerów).
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Trzy miesiące zakończone 30 września były natomiast słabe dla P4, operatora sieci Play, którego bilans to strata ponad 10 tys. numerów. Był to już kolejny kwartał, w którym sieć ta notowała ujemny wynik.
Największy ujemny bilans zanotował Plus (prawie 51 tys. numerów).
Dostawca stojący za usługą telefonii mobilnej fintechu Revolut 1Global Operations (czyli dawny Truphone), w trzecim kwartale na czysto pozyskał prawie 1,2 tys. użytkowników.
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