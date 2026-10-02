Z tego artykułu dowiesz się: Jaki kontrakt podpisał Scanway.

Jak zareagował kurs.

Jaki będzie wpływ umowy na wyniki grupy.

Dlaczego zarząd zaktualizował strategię.

Notowania Scanwaya idą dziś w górę. Po godz. 12 za akcję kosmicznej spółki trzeba zapłacić 320 zł po wzroście o ponad 7 proc. Zwyżce towarzyszy wzmożony obrót. Jego wartość od rana osiągnęła już poziom ponad 4 mln zł. Ze spółki napłynęły pozytywne informacje dotyczące rozwoju biznesu.

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Jakie zamówienie pozyskał Scanway

Scanway podpisał umowę z wiodącym europejskim podmiotem działającym w obszarze bezpieczeństwa na orbicie na opracowanie i dostarczenie serii 14 lotnych teleskopów z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 modeli (decyzja do końca 2026 r.).

Wartość umowy wynosi 3,7 mln EUR, a po potencjalnym rozszerzeniu ok. 4,9 mln EUR, stanowiąc historycznie drugi co do wielkości kontrakt zawarty przez polską spółkę. Realizacja umowy zakłada dostawę 14 modeli lotnych teleskopów optycznych w czasie poniżej 15 miesięcy, do końca grudnia 2027 r. W praktyce oznacza to rozpoczęcie produkcji w skali seryjnej, do czego spółka przygotowywała się w ostatnich kwartałach ponosząc nakłady na rozbudowę infrastruktury.

Płatności w ramach zawartej właśnie umowy będą następowały zgodnie z harmonogramem kamieni milowych. Powinny mieć pozytywne odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Scanwaya w kolejnych okresach.

– Umowa zawarta dziś stanowi dla nas kluczowy projekt na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jest to zamówienie na serię 14 teleskopów optycznych z krótkim terminem dostawy poniżej 15 miesięcy, co oznacza start produkcji seryjnej, do której przygotowywaliśmy spółkę w ostatnich kwartałach ponosząc istotne nakłady na zwiększenie zespołu, rozbudowę infrastruktury oraz zakup sprzętu. Po drugie, w projekcie realizujemy jeden z kierunków naszej strategii na lata 2026–2028. Po trzecie, kontrakt będzie miał istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe – komentuje Mikołaj Podgórski, dyrektor operacyjny Scanwaya.

Nazwy zamawiającego nie podano. Wiadomo natomiast, że jest to europejska spółka sektora kosmicznego rozwijająca technologie i usługi przeznaczone m.in. do zastosowań związanych z bezpieczeństwem na orbicie. Współpracuje z podmiotami komercyjnymi i instytucjonalnymi oraz uczestniczy w europejskich projektach i programach rozwoju technologii kosmicznych, w tym związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

Jaka jest strategia grupy Scanway

Kilka dni temu Scanway zaktualizował strategię rozwoju na lata 2026–2028, opublikowaną 30 września 2025 r. Spółka zwiększa swoje ambicje w odpowiedzi na szybszy od zakładanego wzrost popytu, widoczny w aktualnym poziomie portfela zamówień. Dodatkowo, sukces oferty publicznej z czerwca, w ramach której Scanway pozyskał 60,6 mln zł brutto, zwiększa możliwości finansowania dalszego rozwoju.

Zaktualizowana strategia zakłada osiągnięcie 200 mln zł skumulowanych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w latach 2026–2028, 20 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2028 roku oraz portfela zamówień na poziomie 100 mln zł na koniec 2028 r.

Spółka podtrzymuje cel rozwinięcia zdolności do produkcji kilkunastu ładunków optycznych rocznie w przedziale 0,5–2,0 mln EUR za jednostkę do końca horyzontu strategii. Nowym, strategicznym obszarem rozwoju, jest segment data-as-a-service (dane jako usługa), który ma umożliwić osiąganie dodatkowych, powtarzalnych przychodów ze sprzedaży danych.

- Widzimy większą liczbę projektów konstelacyjnych w naszym zasięgu, znacznie większą aktywność klientów międzynarodowych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych oraz nowe możliwości w obszarach, które jeszcze rok temu znajdowały się na wcześniejszym etapie rozwoju. Dlatego nie zmieniamy strategii, natomiast zwiększamy i konkretyzujemy nasze ambicje – komentował Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya.