W czwartek rano kurs akcji Orange Polska zyskiwał już ponad 4 proc. rosnąć do 14,835 zł za sztukę. To kontynuacja wzrostów zapoczątkowanych w środę.

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Poszukiwanie faworytów wynikowego sezonu

Jak pisaliśmy, 30 września notowania akcji Orange Polska skoczyły w górę po korzystnej rekomendacji biura maklerskiego PKO BP, w której Dariusz Dziubiński podniósł cenę docelową akcji z 15,5 zł do 17 zł, a rekomendację z „trzymaj” do „kupuj”.

Zmiana nastawienia biura do papierów Orange Polska ma związek z nadchodzącym sezonem publikacji wyników za trzeci kwartał na warszawskiej giełdzie.

Dariusz Dziubiński należy do grona specjalistów, zdaniem których w trzecim kwartale br. wyniki telekomunikacyjnej grupy kierowanej przez Liudmilę Climoc będą bardzo dobre. O tym, że spółka będzie należeć do faworytów nadchodzącego sezonu przekonany jest też Maciej Bobrowski z domu maklerskiego BDM. Z kolei Dominik Niszcz, specjalista z Domu Maklerskiego Trigon, który również opublikował niedawno prognozy wyników dla Orange Polska jest zdania, że spółka niesłusznie została dotknięta przeceną akcji telekomów z Europy Zachodniej.

Prognozy z kolejnych biur maklerskich jeszcze napływają. Jaki będzie tzw. „konsensus” poinformujemy jak tylko powstanie.

Orange i APG przejęły Nexerę. Dorzucą 130 mln zł

W trakcie środowej zwyżki na GPW na rynek trafił komunikat Orange Polska o finalizacji przejęcia Nexera Holding, hurtowego operatora światłowodowego. Potwierdziły się tym samym nasze informacje co do daty transakcji.

Jej podstawowe warunki nie są zaskoczeniem. Były znane od grudnia 2025 r. Nexera Holding została przejęta pospołu przez Orange Polska i holenderską grupę APG. Przedsiębiorstwo zostało wycenione na 1,5 mld zł. Na udziały kupowane od brytyjskiego funduszu Infracapital (część grupy Prudential) inwestorzy wydali po 250 mln zł, a następnie wniosły je od razu do spółki Światłowód Inwestycje, w której również mają po 50 proc. udziałów każda. Szczegółów tej części transakcji (ceny aportu itp.) nie podano.

Nową informacją jest zobowiązanie ze strony nowych właścicieli do dokapitalizowania Nexery w ciągu 12 miesięcy. Udziałowcy zobowiązali się zasilić kapitał nabytej firmy kwotą 130 mln zł. Z punktu widzenia dorocznych nakładów inwestycyjnych Orange Polska (blisko 2 mld zł) nie są to duże pieniądze.

Jak podał telekom, wyniki Nexery będą konsolidowane od października wraz z Orange Światłowód metodą praw własności. Nie sprecyzowano co to będzie oznaczać dla tegorocznego zysku giełdowej grupy. Nexera nie była do tej pory rentownym podmiotem.

Dominik Niszcz sądzi, że wpływ Nexery na wyniki Orange w tym roku i w 2027 raczej nie będzie istotny. Przypuszcza, że pozostanie lekko negatywny ze względu na koszty obsługi zadłużenia. Z czasem jego zdaniem przejęcie to przyniesie efekt będzie dodatni dzięki wydobytym synergiom i zwiększeniu skali działalności.