Rachunek za iluzję. 90 procent firm nie widzi zysków z AI

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Deweloperzy deklarują, że już w perspektywie najbliższych dwóch lat będą spędzać aż jedną trzecią swojego czasu pracy na bezpośrednim instruowaniu i nadzorowaniu agentów AI. Fot. shutterstock
Pytania o to, gdzie uruchomić pilotaż i jak przetestować pierwsze chatboty, ustąpiły w biznesie miejsca twardym rozliczeniom z realnego zwrotu z inwestycji (ROI) w sztuczną inteligencję. I widać już wnioski, a te nie są optymistyczne. Jak wynika z najnowszego raportu Bain & Company „Technology Report 2026”, większość firm po implementacji tej technologii nie widzi zysków. Eksperci już mówią o tzw. pułapce „asfaltowania ścieżek dla kóz”.
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