Rachunek za iluzję. 90 procent firm nie widzi zysków z AI

Pytania o to, gdzie uruchomić pilotaż i jak przetestować pierwsze chatboty, ustąpiły w biznesie miejsca twardym rozliczeniom z realnego zwrotu z inwestycji (ROI) w sztuczną inteligencję. I widać już wnioski, a te nie są optymistyczne. Jak wynika z najnowszego raportu Bain & Company „Technology Report 2026”, większość firm po implementacji tej technologii nie widzi zysków. Eksperci już mówią o tzw. pułapce „asfaltowania ścieżek dla kóz”.

Zapaść juniorskich kadr