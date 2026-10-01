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Rachunek za iluzję. 90 procent firm nie widzi zysków z AI

Tylko wąska grupa przedsiębiorstw notuje dzięki sztucznej inteligencji skok EBITDA nawet o 25 proc. Wiele firm przekonuje się, że sama technologia to ledwie ułamek koniecznych nakładów, a pochopna automatyzacja może być bolesna.

Publikacja: 01.10.2026 06:00

Deweloperzy deklarują, że już w perspektywie najbliższych dwóch lat będą spędzać aż jedną trzecią sw

Deweloperzy deklarują, że już w perspektywie najbliższych dwóch lat będą spędzać aż jedną trzecią swojego czasu pracy na bezpośrednim instruowaniu i nadzorowaniu agentów AI. Fot. shutterstock

Foto: sirtravelalot

Michał Duszczyk

Pytania o to, gdzie uruchomić pilotaż i jak przetestować pierwsze chatboty, ustąpiły w biznesie miejsca twardym rozliczeniom z realnego zwrotu z inwestycji (ROI) w sztuczną inteligencję. I widać już wnioski, a te nie są optymistyczne. Jak wynika z najnowszego raportu Bain & Company „Technology Report 2026”, większość firm po implementacji tej technologii nie widzi zysków. Eksperci już mówią o tzw. pułapce „asfaltowania ścieżek dla kóz”.

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