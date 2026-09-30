Nawet o ponad 4 proc. do 3,48 zł spadał w środę kurs akcji producenckiej spółki ATM Grupa z Bielan Wrocławskich po publikacji sprawozdania za pierwsze półrocze 2026 r. Finansowe wyniki pokazane przez spółkę kierowaną obecnie przez Przemysława Kmiotka okazały się słabsze od oczekiwań analityków, a co za tym idzie także inwestorów.

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Drugi kwartał podkopał zyski producenta filmów i seriali

Chociaż przychody grupy produkującej filmy i seriale dla telewizji i platform streamingowych oraz m.in. wynajmującej klientom sprzęt do tego celu wzrosły do nieco ponad 140 mln zł (plus 11 proc. rok do roku), to jej zyski spadły. Najwyraźniej obniżył się zysk operacyjny – o 21 proc. rok do roku do 14,5 mln zł. Na czysto producencka grupa zarobiła 11,4 mln zł, o ponad 7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Za pogorszenie wyniku operacyjnego odpowiada drugi kwartał, którego wyniki są nową informacją dla inwestorów. W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca ATM Grupa zanotowała 64,9 mln zł przychodu, o 1,4 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2025 r. Ze względu na wyższe koszty uzyskania przychodów zysk operacyjny grupy spadł do 7,5 mln zł (z 12,7 mln zł), a zysk netto do 4,9 mln zł (z 8,9 mln zł rok wcześniej).

Według wyliczeń BDM skorygowana EBITDA grupy w drugim kwartale wyniosła 13,3 mln zł, o 26,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Analityk BDM: uwaga na historycznie wysokie poziomy zysków

Maciej Bobrowski, szef analityków w BDM z jednej strony przyznaje, że zysk operacyjny ATM Grupy w drugim kwartale jest niższy od jego oczekiwań, z drugiej podkreśla, że na wyniki grupy lepiej analizować segmentami oraz w dłuższym terminie, ponieważ minione kwartały były dla niej rekordowe i tak jest lepiej ze względu na sposób rozliczania kontraktów. W takim ujęciu skorygowana EBITDA wyniosła po czterech kwartałach zakończonych 30 czerwca 67 mln zł (plus 5 proc. rok do roku).

– W podstawowym biznesie, czyli w działalności audiowizualnej EBITDA w drugim kwartale wyniosła 14,1 mln zł (spadek o 1,2 proc. rok do roku) i była niższa o 1,9 mln zł w porównaniu z moimi oczekiwaniami. Niemniej trzeba też zauważyć, że w ujęciu LTM (suma czterech ostatnich kwartałów) jest ona na historycznie wysokich poziomach – wylicza specjalista.

– W ujęciu LTM skorygowana EBITDA z działalności audiowizualnej wyniosła 62,8 mln zł, co oznacza wzrost o 6,1 proc. rok do roku – dodaje.

– Na trzeci i czwarty kwartał utrzymujemy optymizm dotyczący potencjału wynikowego w segmentach działalności audiowizualnej i zakładamy, że skorygowana EBITDA LTM z tego obszaru będzie zmierzać w kierunku 70 mln zł – ocenił.

Prognozy dla ATM Grupy na 2026 r. utrzymane

W całym roku BDM spodziewa się nadal po ATM Grupie 346 mln zł przychodu, 76 mln zł skorygowanej EBITDA, niecałych 53 mln zł zysku operacyjnego i 43 mln zł zysku netto.

ATM Grupa prowadzi działalność na kilku frontach. Główny to samodzielna produkcja filmów i seriali dla stacji telewizyjnych (np. „Ranczo”) i platform streamingowych („Breslau”, „Tylko jedno spojrzenie”). Ale też grupa wynajmuje studia, sprzęt i świadczy usługi z tej dziedziny podmiotom trzecim. Prowadzi też prace budowlane i deweloperskie oraz ma mniejszościowy pakiet w producencie gier komputerowych Boombit.

Jej kanał telewizyjny ATM Rozrywka stracił koncesję, a nadająca go spółka właśnie zmieniła nazwę na ATM Short Drama i ma zajmować się produkcją takich form. Grupa podała też, że założyła nową spółkę budowlaną ATM Bursztynowa.

Głównymi akcjonariuszami ATM Grupy są Tomasz i Dorota Kurzewscy. Znaczący pakiet akcji ma także Zygmunt Solorz.