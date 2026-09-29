Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało XTPL w II kwartale.

Co mówią analitycy.

Jaki będzie trzeci kwartał.

Czy XTPL zrobi emisję akcji.

Notowania XTPL podczas wtorkowej sesji rano spadały, a po południu kurs wyszedł nad kreskę. Za akcję trzeba było zapłacić 75 zł (+0,8 proc.). To 17 proc. więcej niż wynosi cena docelowa oszacowana przez Erste Group.

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Analitycy oceniają wyniki spółki za II kwartał jako słabe. To efekt braku sprzedaży urządzeń w tym okresie.

„Oczekujemy, że w III kwartale 2026 r. sprzedaż powinna być lepsza kwartał do kwartału ze względu na sprzedaż jednego urządzenia DPS oraz potencjalnie kilku modułów przemysłowych. Niemniej nadal tempo sprzedaży jest gorsze niż nasze założenia” – czytamy w raporcie analitycznym.

Czy XTPL zrobi emisję akcji?

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w II kwartale 2026 r. 16,8 mln zł wobec minus 4,2 mln zł w II kwartale 2025 r. Z kolei środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec czerwca 2026 r. sięgnęły 15,6 mln zł. To poziom podobny do tego sprzed roku.

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Analitycy oceniają, że istotną kwestią dla spółki w kolejnych tygodniach będzie pozyskanie środków z emisji akcji, które wraz z emisją przeprowadzoną na początku roku oraz pozyskanymi dotacjami powinny wystarczyć na finansowanie działalności w następnych kwartałach.

- W I połowie roku część naszej pracy koncentrowała się więc na rozwijaniu prac, których efekt finansowy będzie widoczny w kolejnych okresach. Jednocześnie istotnie wzmocniliśmy zaplecze finansowe spółki, pozyskując środki z emisji akcji oraz dofinansowanie z NCBR, co pozwala nam kontynuować projekty przemysłowe, rozwijać systemy ODRA i przygotowywać się do zwiększania skali działalności – komentuje Jacek Olszański, członek zarządu ds. finansowych XTPL.

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Wyniki XTPL po I półroczu

XTPL wypracowało w I półroczu 2026 r. 3,3 mln zł przychodów, w tym 1,5 mln zł ze sprzedaży produktów i usług. W samym II kwartale strata netto wyniosła 4,6 mln zł wobec 5,6 mln zł straty rok temu.

- Z naszej perspektywy kluczowe jest teraz stopniowe przekładanie rosnącej liczby zaawansowanych projektów na kolejne dostawy i przychody, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego poziomu finansowania dalszego rozwoju – podkreśla Olszański. Dodaje, że wyniki I półrocza pozostają jeszcze poniżej poziomu, który spółka chce osiągać wraz ze wzrostem skali działalności, ale trzeba je analizować w kontekście charakterystyki modelu biznesowego XTPL.

- Projekty przemysłowe mają długie cykle sprzedaży i wdrożenia, a przychody pojawiają się wraz z realizacją kolejnych zamówień, dostaw i etapów współpracy z klientami – mówi Olszański.

Najbardziej zaawansowanym wdrożeniem technologii XTPL pozostaje projekt realizowany dla jednego z największych na świecie producentów wyświetlaczy w Chinach. Z początkiem roku spółka zakończyła dostawy pierwszej partii sześciu modułów UPD, które zostały zintegrowane z maszynami pracującymi na liniach produkcyjnych i przeszły ocenę w rzeczywistym środowisku fabrycznym. Projekt potwierdził tym samym przejście technologii XTPL ze skali laboratoryjnej do zastosowania przemysłowego, a kolejne zamówienie ramowe na 10 modułów UPD zwiększa skalę wdrożenia.

Równolegle XTPL rozwija kolejne projekty przemysłowe m.in. w obszarach półprzewodników.