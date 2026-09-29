Firmy
Notowania
Reklama

Polacy dogonili Niemców. Tak korzystamy z AI

Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji – wskazują dane Microsoft AI Economy Institute. Pod względem dynamiki wdrożeń jesteśmy wśród liderów.

Publikacja: 29.09.2026 06:00

Polacy dogonili Niemców. Tak korzystamy z AI

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Rewolucja generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) wkracza w fazę dojrzałości, a Polacy należą do grona jej najbardziej aktywnych użytkowników na świecie. Jak wynika z raportu „Global AI Diffusion Report Q2 2026”, nasycenie polskiego rynku takimi narzędziami sięgnęło po I półroczu br. 32,3 proc. Według badania, które objęło 147 gospodarek, daje nam to globalnie wysoką, 24. pozycję. Zdecydowany prym wiodą Zjednoczone Emiraty Arabskie (73,3 proc.) i Singapur (64,3 proc.).

Doganiamy USA, ale biznes się waha

Pozostało jeszcze 93% artykułu

6 zł tygodniowo przez rok!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama