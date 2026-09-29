Polacy dogonili Niemców. Tak korzystamy z AI

Rewolucja generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) wkracza w fazę dojrzałości, a Polacy należą do grona jej najbardziej aktywnych użytkowników na świecie. Jak wynika z raportu „Global AI Diffusion Report Q2 2026”, nasycenie polskiego rynku takimi narzędziami sięgnęło po I półroczu br. 32,3 proc. Według badania, które objęło 147 gospodarek, daje nam to globalnie wysoką, 24. pozycję. Zdecydowany prym wiodą Zjednoczone Emiraty Arabskie (73,3 proc.) i Singapur (64,3 proc.).

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