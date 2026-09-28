Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał PlayWay w I półroczu.

Jaki był II kwartał.

Jak wypadły najnowsze premiery.

Jakie są plany wydawnicze grupy.

O ponad 2 proc. drożeją podczas poniedziałkowej sesji akcje PlayWaya. Po godz. 13 kurs wynosi 239 zł. Średnia cena docelowa z aktualnych rekomendacji implikuje niedowartościowanie akcji. Spółce udaje się skutecznie dywersyfikować portfel i zwiększać zyski.

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Jakie wyniki miał PlayWay w I półroczu 2026 r.

W I połowie 2026 r. przychody PlayWaya wzrosły do 160,5 mln zł ze 141,2 mln zł. Zysk operacyjny poszedł w górę do 89,7 mln zł z 85,3 mln zł, a EBITDA do 107,6 mln zł ze 100,3 mln zł. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł do prawie 75 mln zł z niespełna 64,1 mln zł.

W samym II kwartale wyniki również były lepsze rok do roku (z wyjątkiem zysku operacyjnego, który spadł o 1 proc.), a także wyższe od średniej z prognoz analityków.

Solidne zyski i dobre przepływy operacyjne dobrze rokują w kontekście przyszłorocznej dywidendy. W tym roku spółka też była hojna dla akcjonariuszy. W 2025 r. wypracowała 115,9 mln zł zysku netto. Niemal całość trafiła na dywidendę, a niespełna 23 tys. zł na kapitał zapasowy. Zarząd podkreślał, że rekomendowana kwota jest zgodna z polityką dywidendową i umożliwia spółce dalszy rozwój oraz inwestycje wynikające z realizacji strategii grupy (w tym pozyskiwanie nowych zespołów deweloperskich).

Jakie premiery gier ma PlayWay

Grupa miała pracowite pierwsze półrocze. 28 maja premierę miała gra komputerowa „Auto Fuszerka”. Produkcja została zrealizowana przez studio deweloperskie Little Dog Games i osiągnęła wysoki wolumen sprzedaży przy jednoczesnym bardzo dobrym odbiorze rynkowym, uzyskując poziom 90 proc. pozytywnych recenzji.

Kolejna z istotnych premier odbyła się 17 kwietnia i dotyczyła dodatku do gry komputerowej z serii „Uboat”. Gra przyniosła solidne przychody sprzedażowe, ale tytuł spotkał się z mieszanymi opiniami społeczności (tylko 49 proc. pozytywnych ocen), na co wpływ miały zgłaszane przez graczy problemy techniczne oraz błędy. Z kolei 2 kwietnia premierę miała gra „I Am Jesus Christ”, autorstwa SpaceBoat Studio. Gra zrealizowała założenia, generując przychody na pokrycie bieżących kosztów i zabezpieczenie budżetu na kolejny projekt studia.

Po 30 czerwca portfel wydawniczy PlayWaya powiększył się o trzy istotne debiuty. Pierwszym był „Ore Factory Squad”, wydany 16 lipca. Zarząd ocenił ten debiut jako poprawny. Gra niemal natychmiast wygenerowała wysokie zaangażowanie społeczności, osiągając w premierowym weekendowym szczycie wynik ponad 8 tys. jednocześnie zalogowanych użytkowników. Odbiór graczy na platformie Steam był bardzo pozytywny. Kolejną premierą była wydana 13 sierpnia gra „Majster Symulator”. Zarząd PlayWaya ocenia, że gra spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony graczy, ale w sklepie na platformie Steam średnia z opinii wyniosła poniżej 70 proc., co negatywnie przełożyło się na jej sprzedaż. Zestawienie istotnych dla spółki premier zamyka „Fell & Sell”, które ukazało się 26 sierpnia we współpracy z Art Games Studio. Projekt odnotował udany start, zbierając około 82 proc. pozytywnych recenzji.

Trwają prace nad nowymi grami, w tym nad nową edycją „Car Mechanic Simulator 2026”, ale jeszcze nie wyznaczono daty premiery.