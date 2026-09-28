Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Creotech w I półroczu 2026 r.

Jakie są plany spółki.

Jakie zmiany zaszły w strukturze grupy.

Ile warte są akcje Creotechu.

Akcje Creotechu rozpoczęły tydzień od wzrostów. Przed południem kurs rośnie o ponad 3 proc. do 753 zł. Spółka podała wyniki za I półrocze. Zwiększyła przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej do 84,1 mln zł, co oznacza wzrost o ponad jedną trzecią rok do roku.

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– Pierwsze półrocze tego roku potwierdziło, że Creotech Instruments wchodzi w kolejny etap skalowania działalności kosmicznej – komentuje prezes Grzegorz Brona.

Jakie wyniki miał Creotech w I półroczu

W I półroczu 2026 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 89,6 mln zł wobec 67,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po wyłączeniu działalności zaniechanej, związanej z segmentem systemów kwantowych (wydzielonym w kwietniu do Creotechu Quantum) przychody ze sprzedaży działalności kontynuowanej wyniosły 84,1 mln zł. Oznacza to wzrost o 21,2 mln zł, czyli o 34 proc.

Spółka podkreśla, że wyraźną poprawę odnotowała w II kwartale 2026 r. I rzeczywiście, wyniki mocno przebiły konsensus. Przychody ze sprzedaży produktów z działalności kontynuowanej wyniosły w tym okresie 67,3 mln zł (analitycy średnio oczekiwali około 52 mln zł) wobec 43 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 56,5 proc. Creotech wypracował 8,7 mln zł (wobec 6,3 mln zł oczekiwanych przez rynek) zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 3,5 mln zł rok wcześniej. Marża netto na sprzedaży produktów z działalności kontynuowanej wzrosła do 12,9 proc. z 8,2 proc. Poprawa wyników była przede wszystkim związana z realizacją kolejnego kamienia milowego projektu Mikroglob.

Jednocześnie spółka podkreśla, że nadal ponosiła wyższe koszty związane ze skalowaniem działalności. Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 28,9 mln zł, do 87,6 mln zł. Było to związane przede wszystkim ze wzrostem zatrudnienia i kosztami programu motywacyjnego, a także wyższymi kosztami usług podwykonawców zaangażowanych w projekty Mikroglob i Camila. W efekcie zysk netto z działalności kontynuowanej w I półroczu spadł do 0,3 mln zł z 6,2 mln zł. EBITDA segmentu projektów kosmicznych wyniosła 23,4 mln zł.

Na poziomie wyniku netto raportowana wartość za I półrocze 2026 r. wyniosła aż 685,3 mln zł wobec 3,5 mln zł rok wcześniej. Wynik ten obejmuje jednak 683,1 mln zł jednorazowego, niegotówkowego rezultatu związanego z rozliczeniem dystrybucji aktywów niepieniężnych do akcjonariuszy w ramach podziału spółki i wydzielenia segmentu systemów kwantowych do Creotechu Quantum. Bieżący wynik netto działalności zaniechanej wyniósł 1,9 mln zł.

– Wydzielenie działalności kwantowej pozwoliło nam skoncentrować zasoby na rozwoju biznesu kosmicznego. Dziś kluczowe znaczenie mają dla nas projekty Mikroglob i CAMILA, rozwój platform satelitarnych oraz dalsze zwiększanie naszych kompetencji w zakresie projektowania, produkcji i integracji systemów kosmicznych. Pozyskane po zakończeniu półrocza 481 mln zł z emisji akcji serii M dodatkowo wzmacnia nasze możliwości realizacji strategii na lata 2026–2029 – zapowiada prezes.

Czytaj więcej Technologie Creotech pozyskał środki na realizację nowej strategii Spółka zamierza przyspieszyć z inwestycjami rozwojowymi, by wejść do czołówki europejskich firm z branży kosmicznej.

Jakie plany ma Creotech

Segment projektów kosmicznych pozostaje podstawowym obszarem działalności Creotechu. W I półroczu 2026 r. wygenerował 82,3 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów oraz 1,7 mln zł przychodów z dotacji. Łączne przychody operacyjne segmentu wyniosły 84 mln zł, a EBITDA 23,4 mln zł.

Największy wpływ na wzrost przychodów działalności kontynuowanej w I półroczu miał wspomniany już Mikroglob, czyli projekt realizowany na zlecenie Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia. W ramach projektu spółka odpowiada za wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Wartość kontraktu wynosi 451 mln zł netto.

Creotech kontynuuje też realizację projektu Camila, którego celem jest budowa konstelacji satelitów obserwacyjnych bazujących na autorskiej platformie HyperSat. Aktualny zakres projektu obejmuje również opcję dostawy czwartego satelity.

W ostatnich miesiącach spółka pozyskała kilka nowych kontraktów. I tak np. w lipcu podpisała z ESA umowę na realizację pierwszej fazy projektu budowy eksperymentalnego satelity bazującego na platformie HyperSat. Z kolei we wrześniu podpisano z ESA kontrakt o wartości 13,9 mln euro na realizację misji SAWA – 2nd Space Weather Nanosat. Satelita, bazujący na platformie HyperSat, będzie przeznaczony do badania górnych warstw atmosfery Ziemi oraz monitorowania wpływu aktywności słonecznej na środowisko kosmiczne. Również we wrześniu polsko-belgijskie konsorcjum pod przewodnictwem Creotechu rozpoczęło realizację projektu dla ESA dotyczącego opracowania koncepcji demonstracyjnej misji dla niskoorbitalnej warstwy programu IRIS.