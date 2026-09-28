Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics
W pierwszej fazie handlu akcje Vigo zwyżkowały nawet o 1,6 proc., ale już w kolejnych godzinach sesji zapał do zakupów osłabł, co sprawiło, że kurs wrócił do punktu wyjścia.
W II kwartale 2026 r. grupa zanotowała 3,7 mln zł skorygowanego zysku netto wobec 0,3 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA zwiększyła się do 8 mln zł z 0,6 mln zł przed rokiem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 34,7 mln zł i były o 71 proc. wyższe niż rok wcześniej. Po I półroczu 2026 r. grupa miała 54 mln zł przychodów ze sprzedaży, o ponad 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skorygowana EBITDA wzrosła rok do roku niemal trzykrotnie, do 11,2 mln zł, a na poziomie wyniku netto odnotowano 3,3 mln zł zysku wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej.
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– Od kilku kwartałów sygnalizowaliśmy, że silny portfel zamówień oraz backlogu wraz z konsolidacją wyników spółki z USA przyniosą dynamiczny wzrost przychodów i zysków w 2026 r. Wyniki za I półrocze są tego potwierdzeniem – zanotowaliśmy rekordowy poziom przychodów w I półroczu w historii spółki. Co więcej, portfel pozyskanych zamówień – 102 mln zł – na koniec sierpnia jest już wyższy niż w całym 2025 r. – komentuje Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics. – Po odjęciu jednorazowych kosztów związanych z akwizycją zanotowaliśmy ponad 11 mln zł zysku EBITDA (z czego ponad 8 w samym II kwartale) oraz 3,3 mln zł zysku netto. Warto także zwrócić uwagę, że poziom kosztów ogólnego zarządu, który w I kwartale był wyższy ze względu na koszty związane z akwizycją, w II kwartale znacząco spadł. Przewidujemy, że w dalszej części roku koszty zarządu i sprzedaży utrzymają się na stabilnym poziomie, w ujęciu do przychodów zbliżonym do tego z II kwartału – dodaje.
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Wartość pozyskanych przez grupę zamówień na koniec sierpnia 2026 r. wynosiła 102 mln zł, co oznacza wzrost r./r. o 25 proc. i była wyższa niż wartość nowych zamówień z całego 2025 r. (101,4 mln zł). Łączny backlog (obejmujący kontrakty oraz backlog nowych zamówień) wyniósł na koniec sierpnia 87,5 mln zł i jest o 43 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wartość podawanego backlogu nie uwzględnia kontraktów przejętych przez Vigo od InfraRed Associates.
W marcu tego roku Vigo sfinalizowało nabycie aktywów amerykańskiej spółki InfraRed Associates, amerykańskiego producenta detektorów podczerwieni. Transakcja o wartości 8,4 mln dol. wpisuje się w strategię Vigo Photonics zakładającą m.in. ekspansję na rynku w USA. To dla spółki kluczowy rynek, charakteryzujący się dużym potencjałem w zakresie sprzedaży detektorów zarówno w tradycyjnych sektorach gospodarki, jak np. przemysł, jak i na potrzeby sektora obronnego..
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