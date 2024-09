Biznes w Polsce pokochał sztuczną inteligencję?

Po generatywną sztuczną inteligencję (genAI) sięga w naszym kraju 48 proc. przedsiębiorstw. Teoretycznie to prawie tyle co europejska średnia (47 proc.), ale o powody do dumy raczej trudno. Mocno odstajemy pod tym względem m.in. od Amerykanów (65 proc.) czy Brytyjczyków (70 proc.). Co więcej, bardzo daleko nam do wiodących w zestawieniu podmiotów z Chin (tam ów odsetek wynosi aż 83 proc.) – wynika z najnowszych analiz Coleman Parkes i SAS.

Badania pokazują, że Chiny kompletnie pochłonął boom na SI. Tam ponad połowa pracowników korzysta z takich narzędzi codziennie, a 92 proc. firm, które używają już tej technologii, zapowiada, że chce dalej inwestować w sztuczną inteligencję. Jednocześnie raport wskazuje na różnice między stosowaniem genAI, a jej pełnym wdrożeniem, integrującym tę technologię w regularne procesy biznesowe. W tej klasyfikacji to USA mogą pochwalić się dojrzalszym podejściem (24 proc. vs 19 proc. w Chinach), zostawiając Europę daleko w tyle (7 proc.).