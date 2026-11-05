Kolejnego dnia notowania Brent obniżyły się jeszcze do 103,60 dol. za baryłkę.

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Za gwałtowną przeceną stoją rosnące nadzieje na ograniczenie konfliktu z Iranem. Teheran poinformował, że najwyższy przywódca udzielił władzom mandatu do poszukiwania rozwiązania na drodze dialogu. W rozmowach pośredniczy Katar, a Donald Trump wskazuje na możliwość osiągnięcia porozumienia. Według doniesień prezydent USA miał przekazać premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, że chce dać negocjacjom więcej czasu, podczas gdy izraelski przywódca opowiadał się za wznowieniem działań zbrojnych.

Dla rynku ropy byłby to potencjalny sygnał mogący wyraźnie ograniczyć premię za ryzyko, którą inwestorzy uwzględniają w cenach surowca z obawy o bezpieczeństwo dostaw z regionu Zatoki Perskiej. Trwałe złagodzenie napięć mogłoby usprawnić transport przez cieśninę Ormuz i zmniejszyć obawy o kolejne zakłócenia podaży. W takim scenariuszu poniedziałkowa przecena mogłaby okazać się początkiem szerszej zmiany trendu na rynku ropy.

Mowa jest jednak o wstępnym i czasowym porozumieniu, ponieważ do trwałego porozumienia wciąż może być daleko. USA przeprowadziły ostatnio uderzenia na cele irańskie w rejonie Ormuz, a strony nadal pozostają podzielone w kwestii warunków zakończenia konfliktu. Jeśli negocjacje utkną w martwym punkcie lub napięcia ponownie wzrosną, premia za ryzyko może szybko wrócić do wyceny ropy, ponownie wspierając ceny surowca.