Agencja Informacji Energetycznej EIA – niezależna agencja federalna w strukturze Departamentu Energii USA – istotnie podniosła prognozy dla cen ropy i wskazała, że okres drogiej energii może potrwać dłużej. Oczekiwana średnia cena Brent w 2026 r. wzrosła z 91,01 do 96,32 USD za baryłkę, a WTI z 84,65 do 88,21 USD. Jeszcze wyraźniej zmieniły się szacunki na IV kwartał 2026 r. Brent ma kosztować średnio blisko 105 USD, o 14 USD więcej niż zakładano miesiąc temu. Dla WTI EIA prognozuje 97 USD wobec niespełna 86 USD wcześniej. Za rewizją stoją ograniczenia dostaw z Bliskiego Wschodu, niższe zapasy oraz rosnące koszty transportu i ubezpieczenia tankowców. Ataki na saudyjski rurociąg Wschód–Zachód pokazały, że zagrożone są także trasy omijające cieśninę Ormuz. EIA przewiduje, że w IV kwartale światowe zapasy będą maleć o 0,7 mln baryłek dziennie. Wyższe prognozy wynikają również z niedoborów diesla. Rafinerie potrzebują więcej surowca, by zwiększać produkcję paliwa, co może utrzymać ceny ropy wysoko nawet przy stopniowej poprawie eksportu.

Reklama Reklama

EIA nadal zakłada spadek cen w 2027 r., jednak podniosła prognozy dla obu gatunków o 10 USD za baryłkę. Brent ma kosztować średnio 83,74 USD, a WTI 79,74 USD. Taki scenariusz opiera się na odbudowie wydobycia i zapasów. Kolejne zakłócenia dostaw mogłyby opóźnić spadek ceny i przedłużyć presję na koszty transportu oraz inflację, która może zostać już teraz podbita w sezonie zimowym przez około 20-30 – proc. wzrost ceny oleju opałowego w ujęciu rocznym.