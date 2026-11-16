Notowania ropy naftowej i gazu ziemnego cały czas znajdują się na stosunkowo wysokim poziomie, co ma duży i pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez firmy zajmujące się wydobyciem tych surowców. W ostatni piątek kurs ropy gatunku Brent oscylował w pobliżu 96 USD za baryłkę, podczas gdy rok temu wynosił około 64 USD. Z kolei średnia cena tego surowca w III kwartale 2026 r. wynosiła 97 USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 r. było to 69,1 USD. Bardzo drogi jest też kurs gazu ziemnego. Na holenderskiej giełdzie TTF przez większą część piątkowej sesji mieścił się w przedziale 92–96 euro za MWh, wobec około 30 euro odnotowanych rok temu.

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Mimo wyjątkowo wysokich cen ropy i gazu nie za bardzo widać, aby spółki notowane na GPW zajmujące się wydobyciem i poszukiwaniem obu surowców zwiększały ich produkcję. Również wartość planowanych inwestycji pozostaje na niezmienionym poziomie, a w rzeczywistości może nawet nieznacznie spaść.

Foto: Parkiet

W tym roku Orlen wydobywa coraz mniej gazu i ropy, ale zapowiada wzrost

Jeszcze kilka kwartałów temu Orlen miał ambitne plany dotyczące pozyskania nowych projektów poszukiwawczych i wydobywczych, zwłaszcza w zakresie gazu ziemnego. Chodziło zarówno o przejęcia na dotychczasowych rynkach, przede wszystkim w Norwegii, jak i całkiem nowych, np. w USA. – Do dziś istotnych transakcji w tym biznesie nie ma. Komunikowane uruchomienia produkcji z nowych złóż dotyczą raczej dość małych wolumenów – zauważa Michał Kozak, analityk Trigon Dom Maklerski.

Z dotychczas opublikowanych danych wynika, że w III kwartale tego roku grupa Orlen wyprodukowała niespełna 12,6 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy) gazu ziemnego. Wcześniej niższy wolumen zanotowano w II kwartale 2025 r. W ujęciu rok do roku wydobycie spadło na wszystkich rynkach, na których jest obecny koncern, czyli w Norwegii, Polsce, Kanadzie i Pakistanie. W przypadku ropy i kondensatu wydobycie w III kwartale tego roku wyniosło prawie 4,3 mln boe. Niższe wydobycie odnotowano ostatnio w III kwartale 2023 r. W ujęciu rok do roku spadło ono w Norwegii, Polsce, Pakistanie i na Litwie. Jedynie w Kanadzie zanotowano kilkunastoprocentowy wzrost.

Foto: Parkiet

W III kwartale grupa Orlen zanotowała spadek produkcji wszystkich węglowodorów o 7 proc. (do 183 tys. boe dziennie). Mimo to wypracowała 5,4 mld zł zysku EBITDA, co było rezultatem o 2,3 mld zł lepszym od wypracowanego rok wcześniej. Nie mogło być jednak inaczej, skoro w tym czasie średnia cena ropy Brent wzrosła o 27,9 USD za baryłkę, a gazu na TGE o 132 zł na MWh.

Podczas ostatniej konferencji wynikowej zarząd Orlenu zapowiedział, że w IV kwartale oczekuje wzrostu wydobycia gazu ziemnego. Niedawno wraz z partnerami koncesyjnymi w ramach projektu Skarv Satellites rozpoczął wydobycie z trzech złóż zlokalizowanych pod dnem Morza Norweskiego. Najpierw ruszyła produkcja gazu ze złoża Idun Nord. Kilka tygodni później nastąpiło również uruchomienie produkcji z Alve Nord i Ørn. Wszystkie trzy złoża położone są na obszarze Skarv, stanowiącym jedno z głównych centrów produkcyjnych płockiego koncernu w Norwegii.

Orlen przekonywał, że wspólne zagospodarowanie Idun Nord, Alve Nord i Ørn pozwoliło wykorzystać tę samą infrastrukturę, ograniczyć koszty zakupów oraz zoptymalizować logistykę. Wszystkie trzy złoża podłączono do Skarv FPSO, czyli głównej infrastruktury produkcyjnej znajdującej się na obszarze Skarv. Dodatkowo udało się wydłużyć okres eksploatacji tej infrastruktury co najmniej do 2040 r.

Foto: Parkiet

Ponad dwa miesiące temu Wiesław Prugar, wiceprezes ds. upstream Orlenu, informował, że podłączenie nowych złóż wydłuża perspektywę eksploatacji obszaru Skarv i pozwoli w 2027 r. zwiększyć wydobycie Orlenu na tym obszarze z 3,3 do 9 mln boe. Łączne zasoby Idun Nord, Alve Nord i Ørn wynoszą 120 mln boe, z czego na Orlen przypada ponad 30 mln boe. Z tego wolumenu aż 80 proc. zasobów stanowi gaz (ponad 4 mld m sześc.). Dzięki uruchomieniu wydobycia z nowych odwiertów Orlen dysponuje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 24 złożami produkcyjnymi.

Z kolei kilkanaście dni temu Orlen informował, że wraz z partnerami koncesyjnymi zakończył wiercenia rozpoznawcze na złożu Afrodyta na Morzu Północnym. Uzyskane dane wskazują, że jego zasoby są ponad dwa razy większe, niż pierwotnie zakładano. W efekcie na płocki koncern może przypaść 4 mld m sześc. gazu ziemnego w całym cyklu życia złoża Afrodyta.

Obecnie w grupie Orlen największymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi w Norwegii są Yggdrasil i Fenris, z których wydobycie ma ruszyć w przyszłym roku. Kolejny duży projekt o nazwie Previously Produced Fields powinien być w pełni uruchomiony dopiero w 2030 r.

Foto: Parkiet

Zdecydowanie mniejszymi sukcesami Orlen może pochwalić się w Polsce. Dla przykładu, w tym roku informował o uruchomieniu produkcji z kolejnych odwiertów ze złóż gazu ziemnego Jastrzębiec w woj. lubelskim oraz Sierosław w Wielkopolsce. Łącznie obie inwestycje mają zapewnić grupie około 140 mln m sześc. błękitnego paliwa w pierwszym roku eksploatacji oraz stabilny poziom wydobycia przez kolejnych kilkanaście lat.

Również na kontynencie amerykańskim grupa Orlen nie odnotowuje istotnych odkryć i inwestycji. „W Kanadzie obecnie prowadzone są inwestycje w ramach długoterminowego programu, którego celem jest maksymalizacja wartości aktywów wydobywczych spółki. Program koncentruje się na kluczowych obszarach działalności firmy w prowincji Alberta: Kakwa, Ferrier i Lochend” – podaje dział prasowy Orlenu.

Koncern w tym roku zaplanował inwestycje w biznesie Upstream&Supply na poziomie 7,8 mld zł. W tym są jednak przewidziane zarówno wydatki na przedsięwzięcia poszukiwawczo-wydobywcze, jak i związane z dostawami i handlem gazem. Po trzech kwartałach grupa wydała w tym obszarze działalności 6,6 mld zł. Tej wartości nie można jednak w pełni odnieść do całorocznych planów, gdyż jest powiększona o tzw. inwestycje utrzymaniowe. Nie zmienia to faktu, że Orlen co do zasady przeznacza na projekty rozwojowe mniej, niż pierwotnie planuje. W 2025 r. zamierzał zainwestować w biznesie Upstream & Supply 10,4 mld zł, a ostatecznie wyszło dużo mniej, gdyż 7,5 mld zł.

MOL duże nadzieje wiąże z cypryjskim złożem Aphrodite

Coraz więcej na wydobyciu ropy i gazu zarabia też grupa MOL. W samym III kwartale wykazała 423,3 mln USD zysku EBITDA, co oznaczało wzrost rok do roku o 52 proc. Zsolt Hernádi, prezes MOL-a, wprost przyznał, że to konsekwencja korzystnych warunków cenowych i działalności prowadzonej przez koncern w 10 krajach. MOL najwięcej ropy i gazu pozyskuje na Węgrzech, w Chorwacji, Azerbejdżanie, Pakistanie i irackim Kurdystanie. Ostatnio istotne zwyżki produkcji zanotował ze złóż Shaikan i Pearl w Kurdystanie oraz Fedorovskoye w Kazachstanie. Z kolei w Europie Środkowo-Wschodniej wydobycie spadło. Była to konsekwencja planowanych przestojów remontowych w Chorwacji i na Węgrzech, a także zmniejszenia udziału MOL-a w wydobyciu ze złoża ACG w Azerbejdżanie.

Foto: Parkiet

Ostatecznie w III kwartale średnia dzienna produkcja węglowodorów wyniosła na wszystkich rynkach, na których działa koncern, 94,2 tys. boe. Ostatnio mniej pozyskiwał ich rok temu (92,1 tys. boe). MOL informuje, że na wzrost zysków w biznesie Upstream najmocniej przełożyła się zwyżka cen gazu ziemnego. W efekcie średnia zrealizowana cena sprzedaży węglowodorów wyniosła w III kwartale około 98 USD za boe.

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MOL duże nadzieje na wzrost wydobycia wiąże z podpisaną latem umową z Shellem na przejęcie od niego 100 proc. udziałów w firmie BG Cyprus. Podmiot ten posiada 35-proc. udział w morskim bloku koncesyjnym nr 12 u wybrzeży Cypru, obejmującym złoże gazu Aphrodite. Transakcja ma zapewnić MOL-owi dostęp do jednego z najważniejszych projektów rozwojowych w Unii Europejskiej o ograniczonym profilu ryzyka.

Złoże Aphrodite zostało odkryte w 2011 r., a jego tzw. zasoby warunkowe szacowane są na około 104 mld m sześc. gazu (632 mln boe) oraz 8 mln baryłek kondensatu. Plan zagospodarowania złoża obejmuje wykonanie czterech odwiertów oraz budowę niezależnej pływającej instalacji produkcyjnej. Ostateczna decyzja inwestycyjna planowana jest na przyszły rok. Jeśli będzie pozytywna, wydobycie gazu powinno ruszyć w 2031 r.

Unimot i Tarczyński nie udzielają nowych informacji

Gaz ziemny z własnych złóż chce wydobywać grupa Unimot. W tym celu powołana została firma Unimot Exploration and Production. Niestety od marca 2025 r., kiedy to giełdowa spółka informowała o zainicjowaniu projektu, którego celem jest rozszerzenie działalności o wydobycie gazu ziemnego, nie ma nic nowego do zakomunikowania. „Cały czas trwają intensywne prace i analizy związane z rozwojem tego obszaru w ramach grupy Unimot, również z możliwością nawiązania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, co zapowiadaliśmy w komunikacie prasowym. Na obecnym etapie nie możemy przekazać więcej informacji, ponieważ stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa lub są objęte umowami o poufności zawartymi z potencjalnymi partnerami” – powtarza od kilku kwartałów te same zdania biuro prasowe Unimotu.

W czerwcu 2025 r. firma Tarczyński Gaz (jej większościowym udziałowcem jest giełdowy Tarczyński) otrzymała koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu oraz na wydobywanie tych surowców ze złóż na obszarze Grabówka w woj. dolnośląskim. Zapytaliśmy spółkę m.in. o to, co w ramach koncesji do dziś zrobiono i jakie działania są planowane w jej ramach na ten rok i kolejne lata. Tarczyński poinformował nas jedynie, że podtrzymuje stanowisko niekomentowania przedmiotowych kwestii.

Ponad rok temu grupa informowała o rozpoczęciu próbnej eksploatacji złoża gazowego Grabówka E. Równolegle przeprowadziła badania sejsmiczne całego obszaru koncesyjnego, w tym złoża Grabówka W, aby zaktualizować wiedzę o charakterystyce złóż w oparciu o najnowsze techniki rozpoznania. Oba złoża znajdują się około 15 km od siedziby spółki i głównego zakładu. Celem inwestycji była zarówno dywersyfikacja ryzyka, jak i wykorzystanie potencjału wynikającego z lokalizacji pozyskanych złóż. Tarczyński informował też, że w pierwszym etapie, w ramach próbnej eksploatacji Grabówki E, planuje wydobywać surowiec, który zaspokoi jedynie 9 proc. tego, co dotychczas kupował na rynku.