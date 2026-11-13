Grupa kapitałowa Orlen co do zasady nie wydaje na inwestycje kwot, które pierwotnie zaplanowała. Podobnie będzie w tym roku. Podczas lutowej prezentacji wyników finansowych koncern informował, że zamierza zainwestować łącznie 36,3 mld zł. Po trzech kwartałach jego nakłady wyniosły 22,5 mld zł, co oznacza realizację planu na poziomie około 62 proc. Kilka dni temu zarząd spółki oficjalnie przyznał, że całoroczne wydatki na rozwój mogą być niższe od zakładanych.

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W grupie Orlen roczny plan nakładów inwestycyjnych obejmuje kilkaset projektów. Spółka tłumaczy, że na stopień jego realizacji wpływa suma zmian w harmonogramach poszczególnych przedsięwzięć i związanych z nimi płatności. „Kilkuprocentowe odchylenia od ambitnych rocznych planów nakładów są naturalnym zjawiskiem w branży oil&gas, wynikającym ze skali i złożoności realizowanych inwestycji. Nie chodzi zatem o jedną konkretną inwestycję, która przesądza o niższych wydatkach, lecz o łączny efekt przesunięć dotyczących niewielkiej części rozbudowanego portfela projektów” – podaje dział prasowy Orlenu.

Foto: Parkiet

Orlen inwestuje miliardy w energetykę i petrochemię

W tym roku grupa Orlen chce wydać najwięcej – 9,8 mld zł – na działalność określaną jako Energy. Po trzech kwartałach przeznaczyła na nią 6,4 mld zł. Zdecydowanie najwięcej wydano na morską farmę wiatrową Baltic Power o mocy 1140 MW. Obecnie trwa jej rozruch i testy przed komercyjnym uruchomieniem pracy. Docelowo ma wytwarzać do 4 TWh energii rocznie, co odpowiada około 3 proc. obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

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W obszarze morskiej energetyki wiatrowej Orlen realizuje też projekty Baltic East i Baltic West. Przy pierwszym z nich trwają prace nad koncepcją techniczną FEED, badania i analizy oraz postępowania zakupowe dotyczące kluczowych elementów farmy. Ponadto prowadzone są uzgodnienia z PSE dotyczące umowy przyłączeniowej. Aktualny harmonogram zakłada podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej w 2029 r. i rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w 2032 r.

Foto: Parkiet

W przypadku czterech projektów Baltic West kolejnym istotnym krokiem jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie trwa też interpretacja danych z kampanii sejsmicznej 2D oraz wstępne badania geotechniczne na morzu. Rozpoczęcie kampanii pomiarów wietrzności zaplanowano na początek listopada. Orlen prowadzi także prace koncepcyjne nad infrastrukturą wyprowadzenia mocy. Kolejne etapy obejmą dalsze prace projektowe i przygotowanie procesów zakupowych. Zgodnie z aktualnym harmonogramem uruchamianie projektów Baltic West zakładane jest od 2034 r.

Dużo szybciej do eksploatacji oddane zostaną energetyczne bloki gazowo-parowe. W CCGT Grudziądz przeprowadzono już pierwszą synchronizację z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Po wyłączeniu jednostki we wrześniu prowadzone są prace niezbędne do przywrócenia gotowości technicznej bloku i wznowienia prób rozruchowych. W CCGT Ostrołęka trwają prace rozruchowe i testy technologiczne poszczególnych instalacji. Uruchomienie obu jednostek planowane jest na 2027 r. Orlen zakłada, że kolejne bloki gazowo-parowe, czyli CCGT Gdańsk i CCGT Grudziądz II zaczną realizować obowiązek mocowy w 2029 r.

Foto: Parkiet

Duże nakłady inwestycyjne, wynoszące 8,9 mld zł, Orlen zaplanował w tym roku w biznesie Downstream. W trakcie realizacji jest m.in. projekt Nowa Chemia. Koncern podaje, że całkowity postęp prac wynosi przy nim około 90 proc. „Projektowanie i dostawy zostały zakończone, obecnie trwają kluczowe prace w zakresie elektryki i automatyki, kończone są prace budowlane oraz prowadzone przygotowania do odbiorów mechanicznych. W 2027 r. priorytetem pozostaje osiąganie gotowości mechanicznej kolejnych obiektów oraz rozszerzanie prac testowych i przedrozruchowych, tak, aby przygotować instalacje do bezpiecznego uruchomienia” – podaje Orlen. Dodaje, że inwestycja powinna zostać zakończona w 2029 r., a pełna gotowość operacyjna osiągnięta w 2030 r.

Nie do końca wiadomo za to, co stanie się z instalacją hydrokrakingu w Możejkach. Po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą prowadzony jest proces wyboru nowego. Ponadto zakończono inwentaryzację dotychczas zrealizowanych prac oraz dostarczonych materiałów i urządzeń. „Działania te pozwalają określić warunki dalszej realizacji inwestycji i będą podstawą do podjęcia decyzji o jej kontynuacji oraz zakresie. Kluczowe jest bowiem nie tylko ustalenie harmonogramu pozostałych prac, ale przede wszystkim zapewnienie ekonomicznego uzasadnienia dalszego zaangażowania kapitału” – twierdzi Orlen. Jego zdaniem szczegółowy harmonogram będzie możliwy do określenia po rozstrzygnięciu kwestii zakresu i warunków dalszej realizacji inwestycji.

Foto: Parkiet

W przypadku Hydrokrakingowego Bloku Olejowego w Gdańsku trwa obecnie rozruch technologiczny. Pełne uruchomienie instalacji planowane jest w I kwartale 2027 r. Wreszcie w zakresie projektu dotyczącego tłoczni w Kętrzynie trwają prace montażowe i przygotowania do uruchomienia zakładu. Zaawansowanie prac budowlano-montażowych wynosi około 60 proc., a dostaw i kontraktacji materiałów około 98 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2027 r.

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Inwestycje w PGZ i GA Polyolefins są ryzykowne dla Orlenu

W najbliższym czasie Orlen może też wydać miliardy złotych na przejęcia. – Wśród obecnych i planowanych inwestycji Orlenu, w tym potencjalnych akwizycji, największe ryzyko dostrzegamy w ewentualnym wejściu kapitałowym do PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa – red.) oraz przejęciu GA Polyolefins. W przypadku PGZ uwzględniliśmy w wycenie Orlenu negatywny wpływ na poziomie minus 5,7 zł na akcję, zakładając 50-proc. prawdopodobieństwo objęcia 45 proc. udziałów za ponad 30 mld zł oraz 40-proc. dyskonto do wartości inwestycji, odzwierciedlające ryzyko holdingowe, polityczny charakter transakcji i wątpliwą ekonomikę projektu (NPV) – podaje Michał Kozak, analityk Trigon Dom Maklerski. Jednocześnie zastanawia się, czy to ryzyko zdąży się zmaterializować, biorąc pod uwagę kalendarz wyborczy.

W przypadku GA Polyolefins koncern nie dość, że będzie musiał włożyć jeszcze duże sumy na komercyjne uruchomienie produkcji polipropylenu, to wątpliwe jest, czy ta inwestycja mu się zwróci. Kozak szacuje, że Orlen, poza wyłożeniem 1,35 mld zł na przejęcie, będzie musiał dodatkowo zainwestować nawet do 1 mld zł na dokończenie projektu. Do tego mogą dojść roszczenia LyondellBasell, z którym Orlen ma po połowie udziałów w płockiej firmie zajmującej się produkcją polipropylenu, czyli Basell Orlen Polyolefins.

Foto: Parkiet

Niedawno trybunał arbitrażowy przedłużył środek tymczasowy zabraniający płockiemu koncernowi finalizacji transakcji maksymalnie do 16 listopada. – Być może w kolejnych dniach lub tygodniach zapadnie wyrok. Nie musi to oznaczać jednak, że Orlen zostanie wprost ukarany, gdyż strony mogą poczynić wspólnie uzgodnienia, które nie będą wprost mówiły o konkretnej kwocie zadośćuczynienia – twierdzi Kozak. Wcześniej analityk szacował potencjalny dodatkowy koszt polskiej spółki związany z arbitrażem na około 2 mld zł (możliwa kara lub ugoda). Jednocześnie zaznacza, że finał tej sprawy jest mocno nieprzewidywalny. Z drugiej strony zakłada, że Orlen z tytułu nabycia GA Polyolefins może liczyć na około 300–400 mln zł dodatkowego zysku EBITDA rocznie. Obecne trendy w europejskiej petrochemii wskazują nawet na niższe poziomy.

– Od 2030 r. lub 2031 r. zyski EBITDA w stosunku do zainwestowanego kapitału, niewielkie, gdyż na poziomie około 500 mln zł rocznie, może przynosić Orlenowi projekt petrochemiczny Nowa Chemia, z budżetem wynoszącym około 31 mld zł czystego capexu (bez kosztów finansowania). Zakładamy, że koncern musi na niego wydać jeszcze ponad 8 mld zł, o ile do czasu jego komercyjnego uruchomienia nie okaże się, że trzeba będzie powiększyć budżet inwestycyjny – mówi Kozak. Orlen zakłada, że Nowa Chemia będzie kosztować 35,8 mld zł, z czego 4,6 mld zł mają sięgać koszty finansowania.

Foto: Parkiet

– W dalszej perspektywie (pewnie po 2035 r., uwzględniając przesunięcia w harmonogramie) potencjalnym dużym wydatkiem jest inwestycja w SMR-y we Włocławku. Zakładamy, że Orlen (na swoim prawdopodobnym udziale 70 proc.) na budowę pierwszych dwóch reaktorów we Włocławku o łącznej mocy 600 MW będzie musiał wydać blisko 25 mld zł – szacuje Kozak. Jego zdaniem z tym projektem również wiążą się istotne czynniki ryzyka. Uważa, że jest spora szansa na wynegocjowanie z rządem i Komisją Europejską dobrego kontraktu różnicowego CfD, w otoczeniu problemów ze stabilnymi źródłami wytwórczymi w Europie, przy niestety nierozsądnie prowadzonej europejskiej polityce zmiany mixu energetycznego.

Analityk Trigon Dom Maklerski szacuje, że w przyszłym roku Orlen zainwestuje podobną kwotę, co w tym. W kolejnych latach może być ona już znacznie mniejsza. – Po pierwsze, wkrótce kończy się obecny duży cykl inwestycyjny i dziś nie za bardzo widać, aby koncern miał pomysły na nowe projekty mogące zapewnić mu w przyszłości istotne marże – uważa Kozak. Zwraca też uwagę, że za rok są wybory parlamentarne, które raczej nie będą zachęcać zarządu Orlenu do podejmowania nowych większych strategicznych decyzji.

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Na koniec września dług brutto grupy Orlen wynosił 30,5 mld zł

W kontekście realizowanych i planowanych inwestycji kwestią nie do przecenienia jest odpowiednie finansowanie poszczególnych projektów. Poza środkami własnymi ważną rolę odgrywa finansowanie zewnętrzne. Z ostatnich danych wynika, że wartość długu brutto grupy wynosiła na koniec września 30,5 mld zł. Z tej kwoty 31 proc. stanowiły kredyty i pożyczki, 26 proc. zielone obligacje denominowane w euro, 19 proc. obligacje dolarowe, 12 proc. obligacje w euro, 10 proc. obligacje korporacyjne i 2 proc. obligacje hybrydowe. Średnioważony termin zapadalności długu przypada zaś na marzec 2034 r.

Orlen przekonuje, że finansując program inwestycyjny koncentruje się na zapewnieniu dostępności środków potrzebnych do realizacji strategii z zachowaniem bezpieczeństwa płynnościowego oraz dopasowaniu źródeł i warunków finansowania do charakteru inwestycji. „Przy wieloletnim programie nie chodzi bowiem wyłącznie o pozyskanie kapitału, lecz także o to, aby okres, waluta i koszt finansowania odpowiadały specyfice aktywów, na które jest przeznaczany. Takie podejście łączy realizację zamierzeń inwestycyjnych z odpowiedzialnym zarządzaniem płynnością i zobowiązaniami grupy” – twierdzi spółka.

W inwestycjach Orlenu istotne znaczenie odgrywa horyzont finansowania, czyli planowany okres, w którym dany projekt ma zapewnione źródła finansowania. „Orlen dopasowuje go do charakteru finansowanych aktywów: zapadalność instrumentów dłużnych w portfelu przeznaczonym do finansowania inwestycji wynosi od 7 do ponad 20 lat. Jest to ważny element podejścia do programu o wieloletnim charakterze – warunki pozyskania kapitału powinny uwzględniać specyfikę inwestycji, a nie wyłącznie zapotrzebowanie na środki w danym roku” – podaje płocka spółka.