„Orlen informuje, że 10 listopada 2026 r. spółka skorzystała z prawa do wypowiedzenia jednej z dwóch umów długoterminowych na dostawy skroplonego gazu ziemnego zawartych z Qatar Liquefied Gas Company Limited (obecnie QatarEnergy LNG, dalej jako QatarEnergy) z uwagi na utrzymującą się siłę wyższą skutkującą brakiem dostaw” – oznajmił koncern w komunikacie giełdowym.

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Orlen wyjaśnił, że umowa będąca przedmiotem wypowiedzenia przewidywała realizację dostaw 1 mln ton LNG rocznie w formule cenowej opartej o notowania ropy naftowej, w przybliżeniu 15,3 TWh rocznie. Szacowana roczna wartość umowy na 2026 r. to około 570 mln euro, czyli 2,5 mld zł.

Koncern wspomniał jednocześnie, że wypowiedziana umowa została zawarta przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 29 czerwca 2009 r. z QatarEnergy. Dostawy w ramach tej umowy rozpoczęły się w 2016 r., przy czym umowa miała obowiązywać do 2034 r.

„Po złożeniu wypowiedzenia umowa pozostaje w mocy przez kolejnych 60 dni” – zaznaczył Orlen. Zapewnił jednocześnie, że kontynuuje realizację drugiej umowy zawartej z QatarEnergy w formule cenowej opartej o notowania cen gazu, obejmującej dostawy do 1 mln ton LNG do 2034 r.

Siła wyższa i blokada cieśniny Ormuz wstrzymały dostawy

Koncern podał także, że „decyzja o wypowiedzeniu umowy nie wpływa na bezpieczeństwo dostaw gazu”. Jak podkreślono w komunikacie, „wydobycie gazu ze złóż Orlen oraz posiadane kontrakty długoterminowe na dostawy gazu zapewniają pełne pokrycie zapotrzebowania Grupy Orlen”.

W marcu tego roku QatarEnergy zatrzymało produkcję gazu skroplonego LNG i ogłosiło stan siły wyższej w stosunku do kontraktów podpisanych z odbiorcami, w tym z Orlenem. Decyzja ta spowodowana była skutkami konfliktu pomiędzy USA a Iranem, w wyniku, którego doszło do blokady Cieśniny Ormuz.

Biuro prasowe Orlenu, odpowiadając we wtorek na pytania PAP związane z wypowiedzeniem jednej z dwóch umów z QatarEnergy, podkreśliło, że koncern wypracował „bardziej atrakcyjne warunki zakupu i dostaw gazu, niż na podstawie dotychczasowego kontraktu”.

„Trzeba mieć na uwadze, że QatarEnergy od kilku miesięcy nie realizowało dostaw na podstawie tej umowy, ze względu na występowanie siły wyższej. Tymczasem w obecnych warunkach rynkowych dostępne są alternatywne możliwości zakupu gazu, korzystniejsze niż wynikające z podpisanego w 2009 r. kontraktu, którego formuła opiera się na notowaniach cen ropy” – wyjaśnił koncern.

I dodał: „Skorzystaliśmy z nich, działając na rzecz poprawy warunków zakupu gazu i zwiększania elastyczności portfela zakupowego spółki”.

Orlen zaznaczył jednocześnie, że QatarEnergy pozostaje dla niego nadal ważnym partnerem w zakresie dostaw LNG, a współpraca w ramach drugiej umowy, obowiązującej do 2034 r. i obejmującej dostawy do 1 mln ton LNG rocznie, jest kontynuowana.

„Bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski pozostaje zapewnione dzięki zróżnicowanym źródłom zaopatrzenia. Potwierdzają to tegoroczne doświadczenia – mimo odebrania zaledwie czterech ładunków LNG z Kataru, utrzymaliśmy ciągłość dostaw do naszych odbiorców i zabezpieczyliśmy zapasy gazu” – zaznaczył Orlen.

Wspomniał przy tym, że brakujące wolumeny koncern uzupełnia głównie dostawami z USA, korzysta również z gazu z Norwegii, w tym z własnego wydobycia, przesyłanego Baltic Pipe. „Dodatkowo od listopada portfel wzmacnia LNG z terminala Plaquemines. Kontrakt z Venture Global docelowo obejmuje 4 mln ton rocznie. Dzięki zróżnicowanym źródłom zaopatrzenia możemy kupować gaz na korzystniejszych warunkach, zachowując ciągłość dostaw do odbiorców” – oświadczył we wtorek Orlen.

W połowie września tego roku koncern zapewniał, że trwające od marca wstrzymanie dostaw gazu skroplonego z Kataru nie zagraża bezpieczeństwu zaopatrzenia polskiego rynku. Podkreślał przy tym, że zarządza portfelem dostaw w taki sposób, aby ograniczać wpływ krótkoterminowych wahań cen na krajowy rynek.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który ma rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.

R.