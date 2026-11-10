Cognor Holding zamierza przeprowadzić ofertę publiczną nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji wymaga wcześniejszej zgody Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 7 grudnia 2026 r. – Akcje zostaną zaoferowane inwestorom wybranym przez zarząd, a ich cena emisyjna będzie ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu – poinformowała spółka w komunikacie

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Pozyskany kapitał ma przede wszystkim wzmocnić sytuację finansową grupy i zwiększyć elastyczność w zarządzaniu zobowiązaniami. Istotnym celem jest również rozbudowa potencjału handlowego, w tym zwiększenie skali sprzedaży i kapitału obrotowego. Dzięki temu spółka chce sprawniej reagować na rosnące zapotrzebowanie na wyroby stalowe zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

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Wzrost zamówień i wyższe ceny stali. Cognor szykuje się na rynkowe ożywienie

Cognor obserwuje poprawę sytuacji rynkowej, w tym wzrost zamówień od dystrybutorów i cen stali. Liczy na dalsze ożywienie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, energetycznymi i obronnymi, a także korzystne skutki nowych regulacji europejskich, takich jak CBAM i Steel Regulation.

Spółka podkreśla, że jest przygotowana na wzrost popytu. W ciągu ostatnich pięciu lat firma zainwestowała ponad 1,5 mld zł w rozwój i modernizację produkcji. Istotnym elementem potencjału grupy jest uruchomiona na początku 2026 r. walcownia w Siemianowicach Śląskich.

Firma liczy na zwiększenie dostaw dla sektora infrastrukturalnego i obronnego. Jest dostawcą stali dla krajowych producentów amunicji kalibru 155 mm, której produkcja ma wzrosnąć do 180 tys. sztuk w 2028 r. Rozwija również eksport, m.in. na rynek ukraiński, gdzie zrealizowała już pierwsze dostawy wyrobów długich.

– Naszym celem jest wykorzystanie przez Cognor nadchodzącej koniunktury jak najszybciej i w jak największym stopniu – podkreśla Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu spółki.

Prezes i główny akcjonariusz Przemysław Sztuczkowski zadeklarował pełne wsparcie dla realizacji strategii grupy. Dodatkowy kapitał ma przede wszystkim umożliwić lepsze wykorzystanie istniejących mocy produkcyjnych i umocnienie pozycji rynkowej Cognoru.