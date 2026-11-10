We wtorek maksymalna cena benzyny Pb 95 na polskich stacjach wynosiła 6,04 zł za litr. To najniższy poziom od chwili wprowadzenia trzeciej edycji programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). W jego ramach od 3 października do końca tego roku obniżono stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., zmniejszono akcyzę oraz ogłaszane są maksymalne ceny detaliczne benzyn i oleju napędowego.

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Ostatni raz średnie ceny benzyny Pb 95 na polskich stacjach były niższe niż wtorkowa maksymalna pod koniec czerwca. Z danych e-petrol.pl wynika, że wówczas kierowcy płacili za litr tego paliwa 5,9 zł. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy w najbliższym czasie możliwy jest dalszy istotny spadek kosztów zakupu benzyny Pb 95, chociażby do poziomu zapowiedzianego w czerwcu 2022 r. przez obecnego premiera Donalda Tuska. Mówił wtedy, że gdyby to on stanął na czele rządu (wówczas był w opozycji), to paliwo na stacjach kosztowałoby 5,19 zł. Zapytaliśmy analityków, czy w najbliższych tygodniach realizacja takiego scenariusza jest możliwa.

Wpływ na ceny benzyn ma wiele czynników

– Dziś jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby ceny paliw płynnych na stacjach, w tym zwłaszcza benzyn, nadal istotnie spadały. Dużo w tej kwestii będzie jednak zależało od przebiegu rozmów pokojowych dotyczących zarówno konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, jak i w Ukrainie – mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl. Dodaje, że im bliżej będzie do wypracowania konkretnych rozwiązań, tym szybciej może spadać kurs ropy i produktów powstających z jej przerobu. Już nawet kolejne, bardziej szczegółowe zapowiedzi normalizacji sytuacji, dotyczące np. rozminowania Cieśniny Ormuz czy przepuszczania przez nią tankowców, mogą poprawić sytuację na rynku.

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– Mówiąc o cenach benzyn, należy pamiętać, że kurs ropy to tylko jeden z czynników mających na nie wpływ. Dużo zależy również od kursu dolara oraz kosztów produkcji i logistyki ropy i paliw – informuje Bogucki. Zauważa, że jeszcze w styczniu koszt frachtu i ubezpieczenia przewożonej tankowcami ropy stanowił około 5 proc. całości kosztów pozyskania tego surowca przez rafinerie. Dziś to już około 30 proc. W efekcie ceny produktów powstających z ropy zmieniają się dużo wolniej niż kurs tego surowca.

Szybka obniżka cen benzyn może być trudna do osiągnięcia

Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw firmy Reflex, ocenia, że do osiągnięcia symbolicznej ceny 5,19 zł za litr benzyny Pb95 na polskich stacjach jeszcze trochę nam brakuje. Co więcej, może zabraknąć czasu, aby taki scenariusz się zrealizował, biorąc pod uwagę, że pakiet CPN obowiązuje do końca tego roku. – Teoretycznie na pojedynczych stacjach cena 5,19 zł za litr benzyny może się pojawić już przy średnich cenach w Polsce na poziomie 5,3-5,4 zł, ale i te wartości mogą być trudne do osiągnięcia. Wszystko tak naprawdę zależy od rozwoju sytuacji geopolitycznej na świecie, w tym zwłaszcza od perspektyw zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i stabilizacji sytuacji w tym regionie – twierdzi Cieślak.

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Jej zdaniem poza spadkiem kursu ropy kluczowa jest obniżka hurtowych cen paliw. Dziś na europejskim rynku hurtowa cena benzyny wynosi 2,6 tys. USD za tonę, podczas gdy przed atakiem USA na Iran wynosiła 1,9 tys. USD za tonę. Trzeba też pamiętać, że obecnie dolar kosztuje 3,9 zł, podczas gdy pod koniec lutego był na poziomie 3,6 zł. – Szybka obniżka cen paliw, w tym benzyn, może być trudna do osiągnięcia również dlatego, że dziś mamy do czynienia z istotnym uszczupleniem ich globalnych rezerw. W efekcie, poza bieżącym popytem, przez pewien czas duże znaczenie będzie też odgrywał popyt związany z uzupełnieniem zapasów – przekonuje Cieślak.