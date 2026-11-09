Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie cele Jastrzębska Spółka Węglowa przeznaczy ponad miliard złotych z nowej pożyczki.

Dlaczego doszło do zmiany strategii i zastąpienia planowanej sprzedaży spółek umową pożyczki.

Jakie są kluczowe warunki uruchomienia finansowania i co stanowi jego zabezpieczenie.

W jaki sposób pozyskane środki wpisują się w realizowany przez spółkę program naprawczy.

Nowe finansowanie dla JSW zastępuje planowaną na rzecz ARP sprzedaż dwóch spółek zależnych: Jastrzębskich Zakładów Remontowych oraz Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Wartość pożyczki odpowiada wycenie podmiotów, które miały zostać przekazane Agencj. Latem spółka zmieniła zdanie i wystąpiła o przekształcenie transakcji w pożyczkę.

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Sposób udzielenia pożyczki

Środki pożyczki trafią w pierwszej kolejności na rozliczenie udzielonej JSW zaliczki 400 mln zł z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji JZR i PBSz, z odsetkami. W drugiej kolejności pożyczka zostanie przeznaczona na finansowanie działalności w czasie realizacji programu naprawczego grupy JSW, w tym na reorganizację funkcjonowania zmierzającą m.in. do zmniejszenia kosztów.

Pożyczka będzie wypłacana w transzach, których uruchomienie zależy m.in. od realizacji działań naprawczych. Ostateczna wysokość finansowania ma zależeć od środków pozyskanych przez ARP ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. Umowa przewiduje finansowanie do 30 czerwca 2038 r., z karencją w spłacie kapitału do 30 czerwca 2029 r. Oprocentowanie ustalono na podstawie stawki WIBOR 3M plus marża. 'Pożyczka stanowi ważny element realizacji Porozumienia Wykonawczego (czyli umowy ze stroną społeczną JSW – PAP) z lutego 2026 r., a jej uzyskanie jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, wniesionej przez śląskich posłów i przygotowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Energii" – wskazuje JSW. Pożyczka została zabezpieczona m.in. hipotekami na nieruchomościach i ruchomościach JSW, zastawami na akcjach i udziałach spółek grupy oraz cesjami wierzytelności z umów handlowych dot. sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych. Z dniem dokonania przez JSW zwrotu zaliczek wpłaconych przez ARP na poczet ceny sprzedaży udziałów JZR i akcji PBSz automatycznemu rozwiązaniu ulegnie przedwstępna umowa ws. ich sprzedaży. Przewiduje to m.in. aneks do umowy przedwstępnej, podpisany 30 października br.

Zamiana sprzedaży na pożyczkę

Przypomnijmy, że 9 marca br. JSW informowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży: 95,81 proc. akcji PBSz za 274,4 mln zł i 59,39 proc. udziałów w JZR za 791,6 mln zł. Łączną cenę akcji PBSz i udziałów w JZR określono na 1066 mln zł. Uzgodniono zapłatę przez ARP 400 mln zł zaliczki. Następnie trzykrotnie aneksowano umowę przedwstępną, przesuwając datę sprzedaży. 6 sierpnia JSW zawarła z ARP umowę pożyczki o wartości 824,13 mln zł. Następnie 12 sierpnia br. minister aktywów państwowych informował o zamiarze zamiany transakcji sprzedaży do ARP dwóch firm z grupy JSW.

JSW kupiła Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), firmę z 80-letnią tradycją, za ponad 200 mln zł od spółki z grupy Famuru w 2019 r. Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) powstały w 1998 r. w wyniku przekształcenia jednostki Warsztaty Remontowe, będącej wcześniej zapleczem JSW.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. W II kw. br. strata netto wyniosła 427,5 mln zł wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r.