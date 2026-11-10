Grupa kapitałowa Orlen sprzedała w III kwartale zaledwie 204 tys. ton nawozów sztucznych, czyli o 18 proc. mniej niż rok wcześniej. Koncern nie odpowiedział, co zdecydowało o tak dużej zniżce sprzedaży.

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Chętniej wypowiada się na temat sytuacji na całym polskim rynku nawozów sztucznych. Z danych GUS wynika, że w III kwartale produkcja nawozów azotowych spadła w naszym kraju o 12 proc. (do 391 tys. ton). Według Orlenu rynek ten nadal pozostaje pod silnym wpływem otoczenia kosztó i sytuacji geopolitycznej. „Szczególnym wyzwaniem dla producentów w Europie jest utrzymująca się wysoka zmienność cen kluczowych surowców i nośników energii oraz różnice w warunkach kosztów pomiędzy Europą a innymi regionami produkcyjnymi. Na sytuację branży wpływają również spadek podaży amoniaku w Europie w wyniku redukcji mocy wytwórczych w ostatnich latach i będąca tego skutkiem znaczna rozbudowa infrastruktury importu” – podaje dział prasowy Orlenu.

Orlen obawia się importu nawozów spoza Wspólnoty

Według koncernu ograniczenia produkcji krajowej, szczególnie wśród małych i średnich podmiotów nieposiadających dostępu do terminali dla importowanego amoniaku, wzmacniają ryzyko sprowadzania gotowych nawozów spoza UE. Za szczególnie ryzykowny uznaje import z krajów Afryki Północnej (np. Egiptu), a także z Białorusi i Rosji (pomimo nałożonych ceł) oraz innych byłych republik radzieckich.

Obecnie napływ nawozów azotowych do Polski jest niższy niż przed rokiem. Co do zasady jest on jednak tańszy niż produkcja w UE ze względu na duże różnice w kosztach energii i surowców oraz w obciążeniach regulacyjnych. To z kolei wpływa na konkurencyjność producentów europejskich i krajowych, powoduje dodatkową presję cen i ogranicza możliwość pełnego odzwierciedlenia rosnących kosztów produkcji w cenach nawozów.

„Sytuacja na rynku nawozów w kolejnych kwartałach będzie zależeć przede wszystkim od dalszego kształtowania się warunków konkurencji, w tym kosztów surowców i energii oraz poziomu importu gotowych produktów. Utrzymująca się presja kosztów po stronie europejskich producentów sprzyja ponownemu wzrostowi importu” – twierdzi Orlen.

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Orlen koncentruje się na utrzymaniu opłacalności produkcji nawozów

Analizując rynek nawozów w Polsce, należy mieć na uwadze jego sezonowy charakter, co jest związane z kalendarzem prac rolnych. W efekcie szczytowy popyt na nawozy ma zazwyczaj miejsce wiosną i jesienią. W ocenie Orlenu kalendarz nie przesądza jednak o skali wzrostu zapotrzebowania w danym roku. „Na decyzje zakupowe rolników i ich rozłożenie w czasie wpływają również warunki pogodowe, które mają znaczenie dla terminów prac rolnych. Z perspektywy Anwilu (firma nawozowa należąca do koncernu – red.) sprzedaż nawozów pozostaje ściśle skorelowana z wolumenem produkcji i jest realizowana zgodnie z zawartymi zobowiązaniami kontraktowymi” – twierdzi Orlen.

Koncern nie odpowiedział, w ilu procentach wykorzystuje obecnie moce wytwórcze. Zapytany o to, o ile w ciągu roku wzrosły ceny nawozów i czy nadal będą zwyżkować, koncern informuje jedynie o czynnikach mających na to wpływ. Orlen przekonuje, że w obecnych warunkach koncentruje się na utrzymaniu opłacalności produkcji nawozów. Czy na tej działalności osiąga dziś zyski, również nie informuje. Nie odniósł się też do pytania o perspektywy wzrostu sprzedaży nawozów w kolejnych kwartałach.

W tym kontekście warto przytoczyć szacunkowe dane opublikowane kilka dni temu przez grupę Azoty. Wynika z nich, że koncern w III kwartale zanotował najsłabsze wyniki w biznesie nawozowym. Strata EBITDA w tym kluczowym dla niego obszarze działalności sięgnęła 166 mln zł wobec 73 mln zł zysku wypracowanego rok wcześniej. Według Azotów wzrost cen nawozów, mimo że nie odzwierciedlał w pełni zwyżkujących kosztów produkcji, zmusił większość rolników do wstrzymania się z zakupami produktu. To spowodowało 9-proc. spadek wolumenu sprzedaży w grupie.