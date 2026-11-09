W ostatnich dniach na globalnych rynkach ropy naftowej i gazu ziemnego dominowały spadki cen. Surowiec gatunku Brent przez zdecydowaną większość piątkowych notowań kształtował się na poziomie poniżej 100 USD za baryłkę, podczas gdy dwa tygodnie wcześniej osiągnął lokalny rekord na poziomie ponad 116 USD. W Europie taniało też błękitne paliwo. Na giełdzie TTF kurs kontraktów z dostawą w grudniu spadał w piątek już poniżej 90 euro za MWh. Tydzień wcześniej osiągnął z kolei najwyższą w historii wycenę na poziomie prawie 104 euro.

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Według analityków spadające ostatnio kursy ropy i gazu są efektem rosnących szans na deeskalację konfliktu z Iranem po przegranych przez Republikanów wyborach połówkowych w USA. – Przejęcie Kongresu przez Demokratów może ograniczyć wydatki wojskowe USA i zwiększyć presję na zakończenie konfliktu, co rynek odczytuje jako szansę na odbudowę dostaw ropy z Zatoki Perskiej i LNG z Kataru. Dodatkowo pojawiły się prognozy mówiące o łagodniejszej niż dotychczas oczekiwano pogodzie w Europie, co może ograniczyć zużycie tego surowca – zauważa Michał Kozak, analityk Trigon Dom Maklerski.

Dodaje, że spadek kursu ropy i gazu oznacza dla branży paliwowej, w tym zwłaszcza dla koncernów rafineryjnych, mniejsze niż dotychczas zyski. W Orlenie modelowa marża rafineryjna wzrosła w ostatnich dniach do około 40 USD za baryłkę przerabianej ropy. Według Kozaka w IV kwartale może spaść do 32 USD, a w przyszłym roku do 26 USD. – Na dziś nie widzimy podstaw do rewizji tych założeń. Uważamy jednak, że dalsza deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie może pogłębić odpływ kapitału z sektora oil & gas, co mogłoby doprowadzić do spadku kursu akcji Orlenu, nawet bez rewizji in minus prognoz konsensusu – twierdzi analityk Trigon DM.

Wyniki płockiego koncernu za III kwartał ocenia neutralnie. Zgodnie z jego oczekiwaniami pozytywnie zaskoczył spadek długu netto (o 8,3 mld zł kwartał do kwartału). Jednocześnie zwraca uwagę na pojawiające się ryzyka, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Orlenu w kolejnych kwartałach. Chodzi m.in. o roszczenia LyondellBasell związane z planowaną przez Orlen transakcją nabycia GA Polyolefins, co ma stanowić naruszenie umowy joint venture zawartej przez oba koncerny. Niedawno trybunał arbitrażowy przedłużył środek tymczasowy zabraniający Orlenowi finalizacji transakcji maksymalnie do 16 listopada. W związku ze zmianą zakresu projektu petrochemicznego Nowa Chemia (dawne Olefiny III) Orlen i LyondellBasell negocjują również rozliczenie kontraktu dotyczącego planowanych dostaw, który przewiduje możliwość naliczenia kar umownych. Ponadto płocki koncern ujawnił, że jest w arbitrażu z niemieckim Uniperem.

– Z drugiej strony Orlen może zanotować jednorazowy wpływ z tytułu arbitrażu, który on wytoczył Venture Global z tytułu braku w przeszłości zaplanowanych dostaw LNG. Wyrok w tej sprawie jest oczekiwany w II kwartale przyszłego roku – mówi Kozak. Szacuje, że w tym roku koncern wypracuje 55,72 mld zł oczyszczonego zysku EBITDA LIFO. Dla porównania w 2025 r. wyniósł on 41,85 mld zł.

Orlen dużo zarabia dzięki rafineriom i wydobyciu

Podczas piątkowych notowań akcje Orlenu spadały w połowie sesji nawet do poniżej 132 zł, czyli o ponad 6 proc. Giełdowi inwestorzy wyprzedawali walory spółki, mimo że ta dzień wcześniej informowała o wypracowaniu rekordowych rezultatów w kilku obszarach prowadzonej działalności. Co ważniejsze, w III kwartale kluczowy dla grupy Orlen wskaźnik, czyli EBITDA LIFO pomniejszona o odpisy, sięgnął 14,8 mld zł. Tym samym wzrosła w ujęciu rok do roku o 66,1 proc. Ponadto koncern osiągnął 80,1 mld zł przychodów i 5,6 mld zł zysku netto, co oznaczało zwyżki wynoszące odpowiednio 31,1 proc. oraz 158,5 proc.

Wypracowane wyniki były jednak słabsze od szacowanych przez giełdowych analityków. Orlen na podstawie prognoz dziewięciu specjalistów wyliczył, że oczekiwali oni 15,2 mld zł zysku EBITDA LIFO i 7,3 mld zł zysku netto.

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W III kwartale zdecydowanie największy zysk zapewnił grupie Orlen biznes rafineryjno-petrochemiczny, w którym zanotowano 6,3 mld zł zysku EBITDA LIFO. Trzykrotny wzrost w porównaniu z III kwartałem 2025 r. był przede wszystkim konsekwencją odnotowania bardzo wysokiej marży rafineryjnej, która wyniosła 35,9 USD na każdej baryłce przerabianej ropy i była wyższa od ubiegłorocznej aż o 22,7 USD. To wystarczyło do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków mimo niewielkiej zmiany marży petrochemicznej oraz nieznacznego spadku przerobu ropy.

Ponadto w biznesie obejmującym wydobycie ropy i gazu oraz hurtowy handel błękitnym paliwem Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA LIFO do 4,7 mld zł. W tym przypadku o wynikach zdecydowały zwyżki kursów dwóch kluczowych węglowodorów. Ropa Brent kosztowała w III kwartale średnio 97 USD za baryłkę (wzrost o 27,9 USD rok do roku), a średnia cena gazu ziemnego na TGE wyniosła 289 zł za MWh (zwyżka o 132 zł). To z nawiązką zrekompensowało koncernowi 7-proc. spadek wydobycia ropy i gazu oraz stratę poniesioną na hurtowym handlu gazem.

Orlen zanotował wzrost zysków także w biznesie energetycznym oraz detalicznym. W obu przypadkach wzrost zysków nie był jednak tak spektakularny, jak w działalności rafineryjnej i wydobywczej.

Po trzech kwartałach grupa Orlen przeznaczyła na inwestycje 22,5 mld zł. Ireneusz Fąfara, prezes koncernu, przypomniał, że za te pieniądze m.in. zakończono montaż 76 turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim w ramach projektu Baltic Power oraz dokonano rozruchu tej farmy wiatrowej. W biznesie energetycznym przyłączono do sieci około 240 MW mocy OZE i zmodernizowano około 1 tys. km linii energetycznych. Ponadto grupa zwiększyła udokumentowane zasoby gazu o 2 mld m sześc. w złożu Afrodyta oraz o 4 mld m sześc. w złożach Idun Nord, Alve Nord i Ørn.

Na koniec września Orlen zrealizował około 62 proc. tegorocznego planu wydatków inwestycyjnych. Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. finansowych spółki, przyznał, że całoroczne wydatki inwestycyjne mogą być niższe od zakładanych 36,3 mld zł. Jest to raczej konsekwencja przesunięcia terminów płatności w kilku projektach niż opóźnień w realizacji inwestycji.

Orlen oczekuje, że w IV kwartale zwiększy wydobycie gazu ziemnego. We wcześniejszych kwartałach grupa odnotowywała jego spadki, co było związane m.in. z problemami odnotowywanymi w Norwegii.

W MOL uderzają regulacje cenowe dotyczące paliw

Trigon DM neutralnie ocenia również wyniki MOL-a. Zauważa, że EBITDA i zysk netto były zgodne z jego szacunkami, a na plus mógł zaskoczyć spadek długu netto kwartał do kwartału. – Nasze prognozy uwzględniały pozytywny wpływ rekompensat uzyskanych przez MOL w segmencie downstream w III kwartale związanych z pożarem instalacji destylacji ropy AV3 w węgierskiej rafinerii Dunaj. W nadchodzących miesiącach możliwe są też dalsze wypłaty rekompensat z tego tytułu – ocenia Kozak. Szacuje, że w tym roku koncern wypracuje 1,57 mld forintów oczyszczonego wyniku CSS EBITDA. Dla porównania w 2025 r. wyniósł on 1,19 mld forintów.

W III kwartale oczyszczony wynik CSS EBITDA wyniósł w grupie 555 mln forintów i wzrósł o 68,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2025 r. Zsolt Hernádi, prezes MOL-a, informuje, że dzięki korzystnym warunkom cenowym, znaczący wkład w ten rezultat miał biznes wydobywczy prowadzonych przez koncern w 10 krajach. Otoczenie rynkowe sprzyjało również rafineriom grupy, które korzystały na gwałtownym wzroście cen produktów naftowych, w następstwie międzynarodowych wydarzeń geopolitycznych.

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„Na dobrych wynikach ciążyły jednak wprowadzane niemal na wszystkich naszych rynkach regulacje cenowe dotyczące naszego głównego produktu – paliw. Ich wpływ jest widoczny w słabszych wynikach segmentu detalicznego” – mówi cytowany w komunikacie prasowym Hernádi. Jednocześnie podkreśla, że wprowadzone rozwiązania nie doprowadziły do zakłóceń w dostawach.

MOL, pomimo znaczącego wzrostu obciążeń podatkowych, nie ograniczył inwestycji rozwojowych. Informuje, że od 2020 r. przeznaczył ponad 10 mld USD na rozwój organiczny, w tym na wzmacnianie bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw oraz projekty wspierające transformację energetyczną.

Unimot dywersyfikuje źródła i kierunki dostaw

Według Trigon DM wyniki Unimotu wypracowane w III kwartale były bardzo dobre, szczególnie w kontekście trudnego otoczenia na polskim rynku paliw ciekłych. W efekcie udział działalności obejmującej bitumeny oraz infrastrukturę i logistykę w skorygowanym zysku EBITDA grupy wyniósł aż 86 proc. Zwraca uwagę na bardzo korzystne otoczenie w bitumenach, przy silnym wzroście cen i ograniczonej podaży, co powinno wspierać wyniki również w IV kwartale.

– Szczególnie istotna jest naszym zdaniem wypowiedź spółki dotycząca paliw ciekłych, wskazująca na możliwość zwiększenia eksportu kosztem sprzedaży diesla na rynku krajowym. Utrzymywanie przez Orlen niskich premii lądowych może skłonić tak elastycznego gracza, jak Unimot do istotnego ograniczenia aktywności na polskim rynku w 2027 r., co może przełożyć się na uwolnienie kapitału obrotowego i wyraźną poprawę OCF (operacyjne przepływy pieniężne – red.) – ocenia Kozak. Tegoroczny skorygowany zysk EBITDA grupy Unimot szacował na 443 mln zł. Po świetnych wynikach za III kwartał wydaje się jednak, że może wynieść bliżej 500 mln zł, wobec 357 mln zł zanotowanych w 2025 r.

Unimot szacuje, że w III kwartale EBITDA skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe, wyniosła w grupie 133 mln zł. To o 51,1 proc. więcej niż zanotowano rok temu oraz znacznie lepiej od oczekiwań giełdowych analityków.

Adam Sikorski, prezes Unimotu, zauważył, że trwający konflikt w Zatoce Perskiej nadal silnie oddziałuje na światowe rynki i wiąże się z historycznie wysoką zmiennością cen. „Naszą odpowiedzią na wyzwania rynkowe jest konsekwentna dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz aktywna działalność w wielu segmentach biznesowych, nastawiona na wzrost i pozyskiwanie nowych źródeł przychodów. Mając to na uwadze, we wrześniu rozpoczęliśmy przegląd kierunków strategicznych rozwoju grupy Unimot” – przypomina Sikorski.

Dodaje, że spółka aktywnie rozwija się m.in. w biznesie obronnym, gdzie dostrzega duży potencjał. Jej celem jest budowa zintegrowanej platformy dla polskiego przemysłu, łączącej zdolności produkcyjne PZL Sędziszów, kompetencje PZL Defence oraz zaplecze finansowe i relacje międzynarodowe całej grupy.