W III kwartale kluczowy dla grupy Unimot wskaźnik, czyli EBITDA skorygowana o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe, wyniosła 133 mln zł. To o 51,1 proc. więcej niż zanotowano rok temu oraz znacznie lepiej od oczekiwań giełdowych analityków. Mocno wzrosły też przychody. Sprzedaż w ujęciu wartościowym wyniosła 6 mld zł, co z kolei oznaczało poprawę o 61,3 proc. Podane wyniki mają charakter szacunkowy. Ile ostatecznie wyniosły, powinno być wiadomo 18 listopada.

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W odpowiedzi na dobre wyniki finansowe dziś na otwarciu notowań ciągłych na GPW kurs akcji Unimotu wzrósł do 150 zł (o 1,9 proc.). W kolejnych minutach zwyżkował nawet do 152 zł.

Unimot konsekwentnie dywersyfikuje źródła i kierunki dostaw

Adam Sikorski, prezes Unimotu, w komunikacie prasowym zauważa, że trwający konflikt w Zatoce Perskiej nadal silnie oddziałuje na światowe rynki i wiąże się z historycznie wysoką zmiennością cen. „Naszą odpowiedzią na wyzwania rynkowe jest konsekwentna dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz aktywna działalność w wielu segmentach biznesowych, nastawiona na wzrost i pozyskiwanie nowych źródeł przychodów. Mając to na uwadze, we wrześniu rozpoczęliśmy przegląd kierunków strategicznych rozwoju grupy Unimot” – przypomina Sikorski.

Dodaje, że spółka aktywnie rozwija się m.in. w biznesie obronnym, gdzie dostrzega duży potencjał. Jej celem jest budowa zintegrowanej platformy dla polskiego przemysłu, łączącej zdolności produkcyjne PZL Sędziszów, kompetencje PZL Defence oraz zaplecze finansowe i relacje międzynarodowe całej grupy.

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Unimot najwięcej zarobił na sprzedaży asfaltów

Unimot w opublikowanych szacunkowych wynikach za III kwartał, spośród wielu biznesów jakie prowadzi, ujawnił zyski dotyczące jedynie trzech kluczowych obszarów działalności. Spośród nich zdecydowanie największy skorygowany zysk EBITDA zanotowano w segmencie bitumenów. Wyniósł on 72 mln zł, o czym zdecydował m.in. elastyczny model biznesowy, pozwalający na zachowanie stabilności operacyjnej i rynkowej. Istotną rolę odegrał także fakt, że grupa jest traderem asfaltu, dbającym o bilansowanie dostępności produktu na rynku polskim.

Z kolei w biznesie infrastruktury i logistyki Unimot wypracował 43 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. W tym przypadku nie podał czynników wpływających na zanotowane wyniki.

Dużą część opublikowanych przez Unimot informacji poświęcono za to biznesowi paliw ciekłych, w którym osiągnięto 34 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. Spółka tłumaczy, że pozytywny wpływ na niego miały dostawy paliw ciekłych do Ukrainy realizowane z satysfakcjonującą marżą handlową oraz rozwój działalności na rynku biopaliw. Unimot informuje, że w marcu 2026 r. grupa zawarła długoterminowe umowy dotyczące dzierżawy infrastruktury produkcyjnej oraz obsługi operacyjnej instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Dużo gorzej wiodło się Unimotowi na polskim rynku paliw ciekłych. W III kwartale grupa zmagała się z niskim poziomem tzw. premii lądowej, która na koniec września wynosiła około 660 zł za 1 m sześc. oleju napędowego. W efekcie jego import był nieopłacalny. To spowodowało, że sprzedaż krajową zastępowano eksportem paliw. Jeśli niekorzystna dla Unimotu sytuacja utrzyma się, wówczas również w kolejnych okresach może on koncentrować się na reeksporcie paliw.