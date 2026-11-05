W III kwartale grupa kapitałowa Orlen wypracowała 14,8 mld zł zysku EBITDA LIFO po eliminacji odpisów aktualizujących. Tym samym ten kluczowy dla płockiego koncernu wskaźnik wzrósł w ujęciu rok do roku o 66,1 proc. Ponadto koncern osiągnął 80,1 mld zł przychodów i 5,6 mld zł zysku netto, co oznaczało zwyżki wynoszące odpowiednio 31,1 proc. oraz 158,5 proc.

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Wypracowane wyniki finansowe były słabsze od szacowanych przez giełdowych analityków. Orlen na podstawie prognoz dziewięciu specjalistów wyliczył, że oczekiwali oni 15,2 mld zł zysku EBITDA LIFO i 7,3 mld zł zysku netto.

Rafinerie i wydobycie znowu zapewniły Orlenowi ogromne zyski

W III kwartale zdecydowanie największy zysk zapewnił grupie Orlen biznes Downstream obejmujący działalność rafineryjną i petrochemiczną (6,3 mld zł zysku EBITDA LIFO). Trzykrotny wzrost tego wyniku w porównaniu z III kwartałem 2025 r. to przede wszystkim konsekwencja odnotowania bardzo wysokiej marży rafineryjnej. Sięgnęła ona 35,9 USD na każdej baryłce przerabianej ropy i tym samym była wyższa od ubiegłorocznej aż o 22,7 USD. To wystarczyło do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków mimo niewielkiej zmiany marży petrochemicznej (wyniosła 177 euro na tonie wytworzonych produktów) oraz nieznacznego spadku przerobu ropy (do 10,1 mln ton).

Orlen odnotował również wzrost zysku EBITDA LIFO do 4,7 mld zł w biznesie Upstream & Supply, obejmującym wydobycie ropy i gazu oraz hurtowy handel błękitnym paliwem. W tym przypadku o wynikach zdecydowały zwyżki kursów dwóch kluczowych węglowodorów. Wystarczy zauważyć, że ropa Brent kosztowała średnio 97 USD za baryłkę (wzrost o 27,9 USD), a średnia cena gazu ziemnego na TGE wyniosła 289 zł za MWh (zwyżka o 132 zł). Te zwyżki z nawiązką zrekompensowały koncernowi 7-proc. spadek wydobycia ropy i gazu oraz stratę poniesioną na hurtowym handlu gazem.

Orlen zanotował wzrost zysków także w dwóch pozostałych kluczowych biznesach, czyli określanych jako Energy oraz Consumers & Products. W obu przypadkach wzrost zysków nie był jednak tak spektakularny jak w działalności rafineryjnej i wydobywczej.

Orlen przeznaczy na inwestycje mniej pieniędzy niż planował

Po trzech kwartałach grupa Orlen przeznaczyła na inwestycje 22,5 mld zł. Ireneusz Fąfara, prezes koncernu, przypomniał, że za te pieniądze m.in. zakończono montaż 76 turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim w ramach projektu Baltic Power oraz dokonano rozruchu tej farmy wiatrowej. Ponadto w biznesie energetycznym przyłączono do sieci około 240 MW mocy OZE i zmodernizowano około 1 tys. km linii energetycznych. Ponadto grupa zwiększyła udokumentowane zasoby gazu o 2 mld m sześc. w złożu Afrodyta oraz o 4 mld m sześc. w złożach Idun Nord, Alve Nord i Ørn. W biznesie downstream podpisała trzyletnią umowę z Equinorem na dostawy do 9 mln ton ropy rocznie oraz uruchomiła farmę fotowoltaiczną zasilającą rafinerię w Możejkach.

Na koniec września Orlen zrealizował około 62 proc. tegorocznego planu wydatków inwestycyjnych. Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. finansowych spółki, przyznał, że całoroczne wydatki inwestycyjne mogą być niższe od zakładanych 36,3 mld zł. Jest to raczej konsekwencja przesunięcia terminów płatności w kilku projektach niż opóźnień w realizacji inwestycji.

Orlen oczekuje, że w IV kwartale zwiększy wydobycie gazu ziemnego. We wcześniejszych kwartałach grupa odnotowywała jego spadki, co było związane m.in. z problemami odnotowywanymi w Norwegii.