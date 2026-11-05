Skok zysku po trzech kwartałach

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 9 mld 392 mln zł zysk netto Grupy Orlen osiągnął wartość 21 mld 475 mln zł i był wyższy 13 mld 636 mln zł rok do roku - podał koncern w opublikowanym w czwartek w skonsolidowanym raporcie giełdowym za trzy kwartały tego roku.

Reklama Reklama

Trzeci kwartał: zysk i nakłady na rozwój

W komunikacie prasowym koncern poinformował, że grupa wypracowała w trzecim kwartale tego roku EBITDA LIFO w wysokości 14,8 mld zł, przychody osiągnęły 80,1 mld zł, a zysk netto 5,6 mld zł. W tym czasie nakłady na realizację projektów rozwojowych wyniosły 7,8 mld zł

Bezpieczeństwo dostaw i rozwój za granicą

„Kolejny kwartał potwierdza, że sposób, w jaki zarządzamy Orlenem, przynosi konkretne korzyści Polakom. Dzięki programowi CPN Polacy mogą tankować obecnie najtańsze paliwo w Unii Europejskiej. Jesteśmy również dobrze przygotowani do nadchodzącej zimy, zapewniając bezpieczeństwo dostaw gazu, energii i paliw” - oświadczył prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie prasowym koncernu.

Podkreślił jednocześnie, że Orlen konsekwentnie rozwija działalność zagraniczną, odnotowując blisko 40-proc. wzrost przychodów z tamtejszych rynków. „Nie zwalniamy tempa inwestycji - w trzecim kwartale na rozwój przeznaczyliśmy 7,8 mld zł. Stabilność finansowa i konsekwentna realizacja strategii pozwalają nam inwestować w przyszłość i wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz całego regionu” - dodał Fąfara.