W czwartek na londyńskiej giełdzie ICE Futures Europe handlowano kontraktami terminowymi na niskosiarkowy olej napędowy z dostawą na listopad po 1,3–1,34 tys. USD za tonę. Mimo że jest to cena niższa od szczytowych notowań z 26 października tego roku, kiedy przekraczała 1,5 tys. USD, znajduje się jednak nadal na poziomach dużo wyższych niż jeszcze kilka miesięcy temu. W czerwcu handlowano dieslem nawet poniżej 800 USD, a na początku roku po niespełna 600 USD.

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Za europejskimi notowaniami podążają ceny w Polsce. Orlen sprzedaje olej napędowy Ekodiesel obecnie w hurcie po nieco ponad 7 tys. zł za m sześc. Tymczasem w czerwcu handlował nim nawet po mniej niż 5,4 tys. zł, a na początku roku poniżej 4,5 tys. zł. Sytuacja panująca na rynkach hurtowych oddziałuje na koszty ponoszone przez kierowców na stacjach paliw. Z ostatnich danych e-petrol.pl wynika, że w Polsce za diesel trzeba było w tym tygodniu zapłacić średnio 8,02 zł za litr. W czerwcu cena detaliczna była nawet o 2 zł niższa. Także na początku tego roku kierowcy płacili za diesel po około 6 zł.

Popyt przedsiębiorstw na olej napędowy jest mało elastyczny

Andrzej Piecuch, prezes Ekopolu Górnośląskiego Holdingu, ocenia, że obecny trend wzrostowy na giełdzie ICE jeszcze się nie wyczerpał. W scenariuszu bazowym spółka spodziewa się utrzymania notowań diesla w przedziale 1,35–1,55 tys. USD za tonę, a w przypadku surowej zimy lub dalszych szoków podażowych testowania pułapu 1,6–1,7 tys. USD.

Foto: GG Parkiet

O tym, jak będzie kształtowała się cena diesla, zdecydują cztery czynniki. Po pierwsze deficyt mocy rafineryjnych w Europie. Zamykanie starszych rafinerii już wywindowało marże na tzw. średnich destylatach do wysokich poziomów niezależnie od cen samej ropy. Istotne znaczenie ma też czynnik sezonowy, a dokładniej rosnący popyt na olej opałowy zimą oraz zastępowanie drogiego gazu ziemnego paliwami płynnymi w przemyśle. Kolejne czynniki to koszty logistyki i sytuacja geopolityczna. Ekopol GH zauważa, że konieczność opływania Afryki przez tankowce płynące z Azji i Bliskiego Wschodu drastycznie podnosi stawki frachtu i wydłuża czas dostaw do europejskich portów. Wreszcie duże znaczenie mają też niskie globalne zapasy diesla. W Europie i USA poziom zapasów jest obecnie niższy od wieloletniej średniej.

Piecuch zauważa, że ceny krajowego hurtu oleju napędowego podążają bezpośrednio za notowaniami tego paliwa w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia oraz za kursem walutowym. Przy wzroście cen diesla na ICE do 1,6 tys. USD lub osłabieniu złotego cena hurtowa w naszym kraju może w krótkim terminie sięgnąć 7,5–7,8 tys. zł netto, a w przypadku wygaśnięcia obniżonej akcyzy nawet przekroczyć ten poziom o wartość przywróconego podatku. To, jak będzie faktycznie, zależy m.in. od skali importu, kursu dolara, terminu obowiązywania akcyzy oraz polityki prowadzonej na rynku diesla przez Orlen.

Foto: GG Parkiet

„Ceny na stacjach podążają za hurtem z opóźnieniem i asymetrią” – podkreśla Piecuch. Dla przykładu, przy cenie hurtowej diesla na poziomie 7284 zł za m sześc. netto, po doliczeniu obowiązującej obecnie w ramach pakietu CPN 8-proc. stawki VAT otrzymujemy 7,87 zł za litr brutto w bazie paliwowej (bez kosztów transportu i marży stacji). Spółka podkreśla, że w momencie powrotu do podstawowej 23-proc. stawki VAT sama baza hurtowa oznaczałaby już kwotę 8,96 zł za litr brutto.

Według Ekopolu w obszarze B2B (transport, logistyka, budownictwo, przemysł) popyt jest mało elastyczny, gdyż firmy muszą tankować, aby realizować kontrakty. „Nie widzimy załamania wolumenów, ale obserwujemy masowy zwrot przedsiębiorstw w stronę ścisłej kontroli kosztów za pomocą technologii mikrostacje.pl” – twierdzi Piecuch. Technologia ta to sztandarowy produkt Ekopolu służący do zarządzania gospodarką paliwową w przedsiębiorstwach. W jego ramach firmy instalują u siebie zautomatyzowane zbiorniki i kupują olej napędowy w cenach hurtowych.

Ekopol ocenia, że skokowy spadek popytu na diesel w Polsce może nastąpić przy cenie detalicznej powyżej 9–9,5 zł brutto. Taki scenariusz może stać się realny, jeśli jego podaż nadal będzie niewystarczająca. Aby trwale zabezpieczyć rynek w Polsce i Europie, niezbędna jest m.in. rozbudowa infrastruktury logistycznej, w tym zwłaszcza zwiększenie przepustowości terminali morskich, baz magazynowych w głębi kraju oraz kolei. Pomóc mogłyby też ulgi na paliwa alternatywne, takie jak HVO100 i e-paliwa oraz ochrona europejskich rafinerii, chociażby poprzez ograniczenie obciążeń regulacyjnych.

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Europa powinna utrzymać niezbędne moce rafineryjne

Orlen, pytany o przyszłe ceny oleju napędowego w Europie i Polsce, podaje, że prognoz w tym zakresie nie publikuje. Jego zdaniem o notowaniach tego paliwa na ICE decydują relacje podaży i popytu na gotowe paliwo, możliwości produkcyjne rafinerii, poziom zapasów oraz dostępność importu i sprawność logistyki. Istotne znaczenie ma także sytuacja geopolityczna, w tym wydarzenia na Bliskim Wschodzie i warunki dostaw przez Cieśninę Ormuz.

Z kolei, odnosząc się do cen hurtowych w Polsce, wskazuje na ich powiązania z notowaniami gotowego oleju napędowego na europejskich rynkach oraz relacjami kursów walut. Do tego dochodzą warunki określane w poszczególnych kontraktach oraz koszty logistyki, surowców, energii, produkcji i pracy oraz obciążenia fiskalne. Istotną rolę w kształtowaniu krajowych cen hurtowych odgrywa również import. „W 2025 r. ponad jedna trzecia oleju napędowego sprzedawanego w Polsce pochodziła z zagranicy, co oznacza konieczność zakupu znacznej części wolumenów po cenach obowiązujących na rynkach międzynarodowych. Poziom cen na krajowym rynku hurtowym jest więc efektem oddziaływania zarówno krajowych producentów, jak i niezależnych importerów” – przekonuje dział prasowy Orlenu.

Foto: GG Parkiet

Koncern podkreśla, że sytuacja w hurcie nadal jest istotnym czynnikiem wpływającym na ceny na polskich stacjach. Obecnie jej przełożenie na detal należy jednak rozpatrywać z uwzględnieniem pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). W jego ramach obniżono stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., zmniejszono akcyzę, a minister energii ogłasza maksymalne ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego.

Maksymalne ceny detaliczne są wyliczane na podstawie średniej arytmetycznej cen hurtowych pięciu największych producentów lub podmiotów handlujących paliwami na rynku krajowym, z uwzględnieniem podatków i określonego w przepisach składnika na pokrycie kosztów operacyjnych stacji. W efekcie zmiany w hurcie nadal wpływają na poziom kosztów ponoszonych przez kierowców przy dystrybutorach.

„Niezależnie od kosztów zakupu paliwa i polityki sprzedażowej stacji cena detaliczna nie może przekroczyć obowiązującej ceny maksymalnej. Dlatego zmiany cen detalicznych nie muszą następować w takim samym tempie ani skali jak zmiany cen hurtowych, a dla ich dalszego kształtowania znaczenie mają także okres obowiązywania i ewentualne zmiany rozwiązań osłonowych” – przekonuje Orlen.

W związku z wysokimi cenami oleju napędowego spółka nie obserwuje trwałego spadku popytu na to paliwo w Polsce. Co więcej, tego lata sezonowy wzrost zapotrzebowania na diesel był zbliżony do ubiegłorocznego. Ponadto o zapotrzebowaniu na to paliwo decydują także takie czynniki, jak koniunktura gospodarcza, aktywność transportu, przemysłu i budownictwa oraz uwarunkowania regulacyjne.

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Orlen zauważa, że pod względem podaży oleju napędowego kluczowym wyzwaniem dla Europy i Polski pozostaje zależność od importu uzupełniającego krajową produkcję. W obecnej sytuacji, aby zabezpieczyć podaż w długim terminie, nasz kontynent powinien utrzymać niezbędne moce rafineryjne oraz inwestować w efektywność energetyczną, elastyczność technologiczną i zwiększanie uzysków średnich destylatów, do których należy olej napędowy. Dzięki temu będzie można łączyć transformację energetyczną z zapewnieniem paliw nadal potrzebnych gospodarce, transportowi i obronności.

„Równolegle, zarówno w Europie, jak i w Polsce, istotne są dywersyfikacja kierunków importu oraz rozwój terminali paliwowych, rurociągów, magazynów i połączeń transgranicznych. W połączeniu z odpowiednim poziomem zapasów zwiększa to możliwości zastępowania zakłóconych dostaw i przekierowywania paliwa pomiędzy rynkami” – ocenia Orlen.

Konkurencyjny rynek jest ważnym elementem bezpieczeństwa paliwowego Polski

W najbliższych miesiącach dalszego wzrostu hurtowych cen oleju napędowego w Polsce nie wyklucza Unimot. Nie wskazuje jednak, do jakiego poziomu mogą wzrosnąć. „W obecnych warunkach większe znaczenie niż punktowa prognoza ma obserwacja dostępności fizycznego produktu, marż rafineryjnych, poziomu zapasów oraz sytuacji logistycznej. To właśnie te czynniki, obok rozwoju sytuacji geopolitycznej, będą decydowały o kierunku notowań” – uważa biuro prasowe Unimotu. Spółka, odnosząc się do cen diesla w detalu, podaje, że w polskich warunkach szczególne znaczenie ma polityka cenowa Orlenu. Skala jego działalności oraz pozycja rynkowa sprawiają, że decyzje płockiego koncernu mają istotny wpływ na poziom cen i warunki konkurencji na stacjach w całym kraju.

Według Unimotu w przypadku oleju napędowego reakcja popytu na wzrost cen jest bardziej ograniczona niż w przypadku wielu innych dóbr konsumpcyjnych. To konsekwencja tego, że diesel jest paliwem niezbędnym dla znacznej części transportu drogowego, rolnictwa, budownictwa i przemysłu. W krótkim okresie firmy mają ograniczone możliwości zastąpienia go innym źródłem energii, dlatego nawet istotny wzrost cen nie musi prowadzić do proporcjonalnego spadku zużycia.

„Wyższe ceny mogą jednak wpływać na ograniczanie marż firm transportowych, optymalizację tras, poprawę efektywności wykorzystania floty i odkładanie części inwestycji. W dłuższym okresie mogą również przyspieszać poszukiwanie alternatywnych technologii i paliw” – ocenia Unimot.

Z jego perspektywy jako niezależnego importera, szczególne znaczenie ma relacja pomiędzy krajowymi cenami hurtowymi a rzeczywistymi kosztami pozyskania produktu na rynkach międzynarodowych. Zauważa, że na ekonomikę importu wpływają nie tylko notowania diesla, ale również kurs walutowy, koszty transportu, przeładunku, magazynowania, finansowania zapasów oraz obowiązki regulacyjne. Jego zdaniem silny, konkurencyjny rynek, na którym funkcjonują zarówno krajowi producenci, jak i niezależni dostawcy, jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa paliwowego Polski. „Dlatego priorytetem powinno być tworzenie warunków umożliwiających ekonomicznie uzasadniony import, utrzymywanie zapasów i dywersyfikację dostaw” – podsumowuje Unimot.