MOL ponownie uruchomił instalację destylacji ropy naftowej AV3 w węgierskiej rafinerii Dunaj. Instalacja została poważnie uszkodzona w wyniku pożaru w październiku 2025 r. Koszt przywrócenia instalacji do eksploatacji wyniósł 18 mld forintów (218 mln zł według aktualnego średniego kursu NBP). W ramach przeprowadzonych prac rozebrano i odtworzono uszkodzoną konstrukcję żelbetową, zainstalowano 27 nowych pomp o dużej wydajności, wymieniono osiem kilometrów rurociągów, ułożono 100 kilometrów przewodów elektrycznych oraz zamontowano ponad 1,1 tys. elementów armatury. Odtworzono również powiązane systemy technologiczne, elektryczne i sterujące.

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MOL przywrócił pełne moce przerobowe rafinerii

Zsolt Hernádi, prezes MOL-a, zauważa, że przywrócenie rafinerii do pełnych mocy wytwórczych jest szczególnie istotne w obecnych warunkach rynkowych, zwłaszcza w obliczu zakłóceń w globalnych dostawach ropy. Dzięki temu zwiększyły się możliwości zaopatrzenia koncernu w surowiec, a także poprawiło się bezpieczeństwo dostaw paliw na Węgrzech i w całym regionie.

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„Za wyjątkowe osiągnięcie uważam również fakt, że w ciągu ostatniego roku, pomimo znaczącego ograniczenia mocy przerobowych rafinerii Dunaj, byliśmy w stanie zapewnić nieprzerwane dostawy paliw do naszego kraju. Węgry nie musiały mierzyć się z niedoborami paliw” – twierdzi Hernádi.

Foto: GG Parkiet

Rafineria Dunaj jest jedyną rafinerią ropy na Węgrzech. Przerób surowca rozpoczyna się w instalacjach destylacji, w których surowiec rozdzielany jest na poszczególne frakcje. Zakład dysponuje trzema takimi instalacjami: AV1, AV2 i AV3. Ostatnia z nich została uruchomiona w 1972 r. AV3 jest największą instalacją destylacji ropy o rocznych zdolnościach przerobowych wynoszących około 3,8 mln ton, co stanowi niemal 47 proc. całkowitych mocy rafinerii Dunaj (łączne zdolności przerobowe wynoszą 8,1 mln ton).

W II kwartale MOL ograniczył przerób ropy

Z ostatnich danych wynika, że w II kwartale tego roku grupa MOL wytworzyła 4,04 mln ton produktów rafineryjnych, co w ujęciu rok do roku oznaczało spadek o 13,8 proc. Mocno zmalała też produkcja petrochemikaliów. Jakie wyniki osiągnięto w III kwartale, będzie wiadomo w najbliższy piątek.

Do koncernu, poza rafinerią na Węgrzech w miejscowości Százhalombatta, należą instalacje przetwarzające ropę na Słowacji (Bratysława) i w Chorwacji (Rijeka). Pierwsza z nich ma moce przerobowe na poziomie 6,1 mln ton rocznie, a druga – 4,5 mln ton. Do tego dochodzą zdolności produkcyjne w sektorze petrochemicznym sięgające 2,2 mln ton rocznie. W efekcie łączne zdolności przerobowe koncernu, uwzględniające rafinerię Dunaj, wynoszą 20,9 mln ton.