Grupa Unimot, którą kieruje Adam Sikorski, ma linię do produkcji paneli fotowoltaicznych o mocy 45 MW rocznie. Fot. mpr
Jednym z celów Unimotu w obszarze odnawialnych źródeł energii, określonych w strategii na lata 2024–2028, był rozwój działalności handlowej. W ramach realizacji tego celu spółka rozbudowała sieć sprzedaży, obejmującą obecnie ponad 100 aktywnych partnerów. Ponadto wdrożyła platformę sprzedażową, obejmującą pełen asortyment komponentów OZE, w tym m.in. moduły fotowoltaiczne, konstrukcje montażowe, zabezpieczenia, magazyny energii dla gospodarstw domowych i przemysłu oraz kompensatory mocy.
„Wdrożyliśmy również własny system SCADA pod nazwą Unigrid Control, który umożliwia monitorowanie, nadzorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym pracą infrastruktury energetycznej klienta. System na bieżąco optymalizuje pracę takich urządzeń jak instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii czy punkty ładowania pojazdów elektrycznych pod kątem kosztów energii.” – informuje biuro prasowe Unimotu. Dzięki niemu grupa może zaoferować klientom stałą usługę zarządzania energią, rozliczaną w modelu licencyjnym. Dodaje, że projekt zakończył już fazę pilotażową i znajduje się obecnie na etapie skalowania.
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Ważnym elementem realizacji strategii Unimotu w obszarze OZE było nabycie 100 proc. udziałów w spółce celowej odpowiedzialnej za przygotowanie projektu farmy wiatrowej w Gostyninie (woj. mazowieckie) o planowanej zainstalowanej mocy 34,2 MW. W ramach tej transakcji przejęto projekt obejmujący dziewięć turbin o mocy 3,8 MW każda, wraz z kompletnym zapleczem niezbędnym do jego realizacji, w tym decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, prawami, dokumentacją projektową oraz kluczowymi kontraktami umożliwiającymi budowę i uruchomienie inwestycji. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na I połowę 2028 r.
Transakcja dotycząca farmy wiatrowej Gostynin jest pierwszym krokiem w kierunku realizacji strategicznego modelu Independent Power Producer, zakładającego długoterminowe posiadanie i operowanie własnymi aktywami wytwórczymi w zakresie energii odnawialnej. Znacznie mniejsze postępy spółka odnotowuje w obszarze budowy własnych farm fotowoltaicznych. Od pewnego czasu informuje jedynie, że aktywnie obserwuje i analizuje możliwości rynkowe.
Unimot w biznesie OZE duże nadzieje wiąże z inwestycjami w Ukrainie. Już rok temu informował o podpisaniu dwóch niezależnych porozumień z ISO Company oraz EDS Engineering w celu realizacji projektów związanych z odbudową infrastruktury energetycznej Ukrainy. „W ramach naszych porozumień z ISO Company i EDS Engineering prowadzimy działania handlowe i biznesowe dotyczące m.in. projektów fotowoltaicznych, magazynów energii oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Rynek ukraiński pozostaje dla nas ważnym kierunkiem rozwoju segmentu OZE, a działalność w Ukrainie prowadzimy również poprzez spółkę Unimot Energy LLC z siedzibą w Kijowie.” – informuje biuro prasowe Unimotu.
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Grupa posiada w Sędziszowie Małopolskim (woj. podkarpackie) linię do produkcji paneli fotowoltaicznych, którą uruchomiono w 2021 r. Początkowo posiadała moc wytwórczą na poziomie 15 MW rocznie, ale po rozbudowie zwiększyła się trzykrotnie i obecnie wynosi 45 MW rocznie. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych tej linii od dłuższego czasu pozostaje jednak poniżej zakładanego poziomu, mimo że ostatnio grupa istotnie zwiększyła liczbę paneli fotowoltaicznych montowanych u klientów. W II kwartale było to 12,4 MW, czyli o 61,2 proc. więcej niż rok wcześniej. To przede wszystkim efekt realizacji większych kontraktów dla klientów biznesowych, w szczególności sieci handlowych i odbiorców przemysłowych. Wśród kontrahentów jest m.in. Dino Polska, z którym współpracuje nieprzerwanie od kilku lat.
„Jednocześnie grupa zwiększyła skalę prac wykonawczych, rozwijając możliwości realizacyjne do poziomu ponad 100 MW rocznie. Istotne znaczenie miał również rozwój kompetencji w obszarze EPC (Engineering, Procurement, Construction), który pozwala kompleksowo prowadzić inwestycje – od etapu koncepcji po uruchomienie instalacji.” – twierdzi biuro prasowe Unimotu.
Dodaje, że obecnie popyt na rynku wspierają głównie wysokie ceny energii, rosnące opłaty dystrybucyjne i mocowe, wymogi związane z raportowaniem ESG oraz potrzeba stabilizacji kosztów operacyjnych przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie polski rynek OZE dojrzewa i ewoluuje w kierunku bardziej kompleksowych rozwiązań energetycznych, w których sama fotowoltaika coraz częściej stanowi jeden z elementów szerszego systemu. Według Unimotu wyzwaniem nie jest już samo zwiększanie wolumenu paneli i mocy instalacji, ale przede wszystkim zapewnienie ich rentowności. W odpowiedzi na te zmiany grupa poszerza zakres oferty o projekty hybrydowe, łączące instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią.
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