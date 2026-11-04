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JSW powoli wychodzi na prostą. Będzie nowy prezes, są stare wyzwania

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Tomaszowi Gawlikowi. Wkrótce ruszy konkurs na prezesa, w którym to właśnie Gawlik urasta do roli faworyta. Spółka nadal nie sfinalizowała umowy pożyczki z ARP.

Publikacja: 04.11.2026 06:00

W pierwszym półroczu Grupa JSW zanotowała 1 mld zł straty netto. Fot. Dawid Lach/mpr

W pierwszym półroczu Grupa JSW zanotowała 1 mld zł straty netto. Fot. Dawid Lach/mpr

Foto: parkiet.com

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Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyzwania stoją przed nowym kierownictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
  • Na czym polega trwający proces restrukturyzacji i dlaczego jest kluczowy dla spółki.
  • Dlaczego drastyczne cięcia nakładów inwestycyjnych budzą obawy analityków.
  • Kiedy spółka ma szansę na poprawę wyników i od czego zależy jej płynność finansowa.
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