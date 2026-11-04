JSW powoli wychodzi na prostą. Będzie nowy prezes, są stare wyzwania

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Tomaszowi Gawlikowi. Wkrótce ruszy konkurs na prezesa, w którym to właśnie Gawlik urasta do roli faworyta. Spółka nadal nie sfinalizowała umowy pożyczki z ARP.

