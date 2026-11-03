Gawlik będzie pełnił obowiązku do dnia powołania nowego prezesa, jednocześnie pozostaje wiceprezesem JSW ds. rozwoju – wskazano w komunikacie giełdowym. W piątek ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy prezes JSW Bogusław Oleksy, który trafił do Polskiej Grupy Górniczej. Tam ma jako wiceprezes ds. finansowych ma przeprowadzić podobne działania restrukturyzacyjne jakie podejmował przez ostatni rok w JSW. Po pierwszych 6 mies. tego roku spółka notowała 1 mld zł straty netto. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to 2 mld zł. Za cały 2024 r. było to 7,3 mld zł. Od tamtego czasu jednak za kadencji prezesa Oleksego ograniczono koszty, wydatki i przywileje socjalne (zostały zawieszone po porozumieniu ze związkami zawodowymi).

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Gawlik, tymczasowy prezes JSW, mierzył się już z ratowaniem spółki

Tomasz Gawlik jest związany z JSW od 29 lat. Od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. był prezesem spółki. W maju br. został powołany w ramach nowej kadencji na fotel wiceprezesa ds. rozwoju.

W czasie prezesury Gawlika sprzed blisko 10 lat, JSW m.in. porozumiała się z bankami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, którego spłatę przesunięto w czasie, a półka rozpoczęła też realizację programu naprawczego. Zadania brzmią więc znajomo biorąc pod uwagę wchodzące w finalną fazę rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu dot. udzielenia pożyczki rzędu 1 mld zł.

W czasie urzędowania prezesa Gawlika do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przekazano kopalnię Jas-Mos (część kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie), a także kopalnię Krupiński. Udało się w ten sposób wyeliminować groźbę upadłości spółki.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.