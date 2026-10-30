Na czele JSW od roku

Bogusław Oleksy obowiązki prezesa JSW przejął w październiku 2025 r. Miesiąc wcześniej został oddelegowany z rady nadzorczej spółki do pełnienia obowiązków wiceprezesa ds. ekonomicznych.

Reklama Reklama

Jako prezes JSW Bogusław Oleksy m.in. prowadził restrukturyzację i wdrażał program naprawczy, którego celem jest uzyskanie rentowności konkurencyjności, która pozwoli na stabilne funkcjonowanie spółki.

To menadżer z doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach zarządczych. W przeszłości był m.in. wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych w Tauron Polska Energia oraz wiceprezesem ds. finansowych Węglokoksu. Zasiadał w wielu radach nadzorczych.

Skład zarządu po rezygnacji prezesa

W zarządzie JSW pozostają: wiceprezes ds. ekonomicznych Bartosz Styś, wiceprezes ds. handlu Jolanta Gruszka, wiceprezes ds. rozwoju Tomasz Gawlik, wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych Adam Rozmus, wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

Działalność i wyniki finansowe JSW

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. Na koniec 2025 r. JSW zatrudniała 20 tys. 488 osób.