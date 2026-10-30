Jastrzębska Spółka Węglowa aneksowała przedwstępną umowę sprzedaży Agencji Rozwoju Przemysłu spółek PBSz i JZR - podała JSW. Aneks m.in. wydłużył termin ew. sprzedaży obu tych spółek do końca listopada i określił warunki zwrotu zaliczki na poczet tej sprzedaży, w razie zaciągnięcia przez JSW pożyczki w ARP.

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Przedwstępną umowę sprzedaży PBSz i JZR zawarto 9 marca br., uzgadniając m.in. zapłatę przez ARP 400 mln zł zaliczki na poczet ich kupna. Następnie 17 sierpnia br. zarząd JSW podjął uchwałę ws. wyrażenia zgody na złożenie do ARP wniosku o udzielenie pożyczki do kwoty 1,066 mld zł. Wartość pożyczki odpowiada wycenie spółek, które miały być sprzedane Agencji; pożyczka miałaby zastąpić tę transakcję.

Nowy termin sprzedaży i zasady zwrotu zaliczek

Jak napisano w piątkowym raporcie bieżącym JSW, zawarty aneks przesunął datę końcową sprzedaży spółek na 30 listopada 2026 r. i określił, że w przypadku zawarcia przez JSW i ARP umowy pożyczki, JSW zwróci ARP zaliczki na poczet wstępnej ceny sprzedaży, powiększone o odsetki.

Aneks postanawia też, że w przypadku niespełnienia się któregokolwiek z warunków zawieszających do 30 listopada, ARP będzie uprawniona do odstąpienia od umowy przedwstępnej w ciągu dwóch miesięcy, chyba że do tego czasu JSW i ARP zawrą umowę pożyczki: wówczas umowa przedwstępna ulegnie rozwiązaniu z dniem dokonania przez JSW zwrotu zaliczek.

Umowa przedwstępna ulegnie też rozwiązaniu z dniem dokonania przez JSW zwrotu zaliczek, jeżeli do zawarcia umowy pożyczki dojdzie po 30 listopada, jednak nie później, niż do 31 grudnia br.

Pożyczka zamiast sprzedaży spółek

JSW 17 sierpnia br. wyjaśniała, że planowane finansowanie w postaci 1,066 mld zł pożyczki miałoby zastąpić realizowaną transakcję sprzedaży na rzecz ARP akcji spółki PBSz oraz udziałów w spółce JZR, objętą umową przedwstępną. Proponowana kwota pożyczki odpowiada łącznej wstępnej cenie sprzedaży akcji PBSz i udziałów JZR określonej w umowie przedwstępnej.

Jak podawała wówczas JSW, środki z pożyczki miałyby zostać przeznaczone na finansowanie działalności spółki w okresie prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, obejmujących działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności oraz optymalizacji funkcjonowania grupy kapitałowej JSW.

Zastrzeżono, że złożenie wniosku nie przesądza udzielenia JSW pożyczki przez ARP. Możliwość udzielenia pożyczki i jej ostateczne warunki mają zależeć w szczególności od wyników dalszych analiz finansowych i prawnych prowadzonych przez ARP, uzgodnienia dokumentacji finansowania oraz uzyskania zgód, w tym zgód instytucji finansujących JSW.

Historia transakcji z ARP

9 marca br. JSW informowała o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży: 95,81 proc. akcji PBSz za 274,4 mln zł i 59,39 proc. udziałów w JZR za 791,6 mln zł. Łączną cenę akcji PBSz i udziałów w JZR określono na 1066 mln zł. Uzgodniono zapłatę przez ARP 400 mln zł zaliczki. Następnie dwukrotnie aneksowano umowę przedwstępną, przesuwając datę sprzedaży na 31 lipca i 31 października br.

6 sierpnia JSW zawarła z ARP umowę pożyczki o wartości 824,13 mln zł. Następnie 12 sierpnia br. minister aktywów państwowych informował o zamiarze zamiany transakcji sprzedaży do ARP dwóch firm z grupy JSW. Dzięki pożyczce JSW pozostałaby z dwoma niesprzedanymi spółkami w swojej grupie.

Spółki z grupy JSW i restrukturyzacja

JSW kupiła Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), firmę z 80-letnią tradycją, za ponad 200 mln zł od spółki z grupy Famuru w 2019 r. Jastrzębskie Zakłady remontowe (JZR) powstały w 1998 r. w wyniku przekształcenia jednostki Warsztaty Remontowe, będącej wcześniej zapleczem JSW.

JSW to największy producent węgla koksowego w UE i jeden z producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ub. roku ryzykiem utraty płynności. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto. W II kw. br. strata netto wyniosła 427,5 mln zł wobec 615,9 mln zł straty w I kw. 2026 r.