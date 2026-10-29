– Dzisiaj mogę powiedzieć, że trwają prace. Na stole jest kilka rozwiązań i w najbliższych tygodniach ministrowie będą o tym informowali – powiedział Domański w Polsat News, odnosząc się do rosnących cen hurtowych zarówno gazu ziemnego, jak i energii elektrycznej.

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Dodał, że rozwiązania te należą do sfery kompetencji Ministerstwa Energii i to z tego resortu należy się spodziewać informacji na ich temat. – Oczywiście, że w tej chwili trwają prace nad rozwiązaniami dla gospodarstw domowych – wyjaśnił minister.

– Myślę, że jeszcze w listopadzie rozwiązania dotyczące sytuacji na rynku gazu będą znane – dodał Domański.

Wsparcie dla przemysłu i wyższy CIT dla koncernów paliwowych

W środę ceny gazu w kontraktach notowanych na holenderskim hubie TTF przekroczyły 100 euro za MWh, po raz pierwszy od niemal czterech lat.

Domański przypomniał, że na potrzeby przedsiębiorstw energochłonnych odpowiadać ma ustawa, którą przyjął niedawno Sejm. Poprawki do tej ustawy zgłosił w tym tygodniu Senat, w związku z czym ponownie trafiła ona do izby niższej.

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Ustawa przewiduje wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2027–2030. Na ten cel zaplanowano łącznie 4,8 mld zł do 2030 r. Pomoc będzie miała charakter czasowy, a jej beneficjenci będą zobowiązani do przeznaczenia co najmniej 50 proc. ekwiwalentu otrzymanej pomocy na działania związane m.in. z dekarbonizacją, poprawą efektywności energetycznej, rozwojem OZE, magazynowaniem energii lub zwiększeniem elastyczności poboru energii.

Ustawa przewiduje również podwyższenie CIT dla największych podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln euro i działających m.in. w zakresie wydobycia ropy i gazu, handlu paliwami oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Stawka podatku miałaby wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc. w 2027 r., 26 proc. w 2028 r. i 23 proc. w 2029 r., by od 2030 r. wrócić do poziomu podstawowego.