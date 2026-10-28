Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przyznaje, że na polskim rynku od kilku lat brakuje pojemności magazynowych przeznaczonych na zapasy interwencyjne oleju napędowego i benzyn. W jej ocenie, rozbudowa pojemności magazynowych powinna zależeć od wzrostu popytu na paliwa, kontraktów z klientami, perspektyw rozwoju działalności firm oraz tempa rozwoju krajowej gospodarki.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Surowce i paliwa Naftoport kluczowy dla bezpieczeństwa paliwowego regionu Terminal przeładunkowy w Gdańsku jest newralgiczny dla dostaw ropy do polskich i niemieckich rafinerii. Awaria, sabotaż lub cyberatak mogłyby zakłó...

Europa jest uzależniona od importu gotowych produktów naftowych

Według RARS, napięcia w logistyce magazynowej spotęgowały się po wybuchu wojny w Ukrainie. Wówczas Polska stała się międzynarodowym hubem paliwowym. Pomimo powstałych trudności sektor naftowy i logistyka magazynowo-rurociągowa sprostały wyzwaniu, jakim było wsparcie paliwowe Ukrainy. – Niezależnie od trudności sektora magazynowego Polska względem innych krajów posiada stosunkowo sporo pojemności magazynowych. Przedsiębiorcy kontynuują realizację inwestycji na tyle, na ile pozwalają obecne ryzyka – wojna, zakłócenia w dostawach oraz możliwości finansowe – twierdzi Jan Jałowczyk, rzecznik RARS.

Jego zdaniem, logistyka paliwowa w Europie pozostaje pod wpływem zakłóceń w dostawach ropy i paliw z cieśniny Ormuz. Jest to tym bardziej bolesne, że w Europie przedwcześnie zlikwidowano część rafinerii w związku z transformacją energetyczną. W efekcie nasz kontynent jest istotnie uzależniony od importu gotowych produktów naftowych, co zwiększa podatność poszczególnych jego gospodarek na zakłócenia. Z drugiej strony, RARS zauważa, że odchodzenie od paliw kopalnych i rozwój odnawialnych źródeł energii może zwiększyć niezależność energetyczną Europy od importu kopalin.

Czytaj więcej Energetyka Uszczelnienie zapasów paliw może we wrześniu Jeszcze we wrześniu rząd może przyjąć projektu ustawy uszczelniający system magazynowania paliw. Część firm próbowało omijać przepisy, które miały...

Samorządy i firmy powinny samodzielnie budować własne zapasy paliw

Uwzględniając daleko posuniętą dywersyfikację geograficzną importu, w Polsce nie odczuliśmy braku paliw. Produkcja i dostawy kluczowych paliw odbywają się bez zakłóceń – podkreśla Jałowczyk. Niezależnie od tego, RARS ocenia, że dziś najważniejsza jest świadomość i oddolne, rozproszone budowanie bezpieczeństwa paliwowego i energetycznego zarówno przez przedsiębiorstwa branżowe, jak i jednostki samorządu terytorialnego. W jej ocenie, gminy, powiaty, województwa i przedsiębiorcy, niezależnie od możliwości RARS, powinny samodzielnie budować własne zapasy paliw na kilka dni.

– Prostym rozwiązaniem jest zakup zbiornika z dystrybutorem, jego bieżące uzupełnianie i wydawanie paliwa na własną flotę – budowa dodatkowego systemu bezpieczeństwa. To na kilka dni pozwoli zaspokoić potrzeby paliwowe w zakresie utrzymania ciągłości działania i realizacji własnych zadań – przekonuje Jałowczyk. W jego ocenie, firmy naftowe czy stacje paliw, uwzględniając konieczność utrzymania ciągłości działania, również powinny zachować wyższy stan zbiorników na nieprzewidziane okoliczności. Dodaje, że takie rozwiązania są rekomendowane m.in. w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. – Tworzenie własnych zapasów w domu, firmie czy urzędzie powinno być naszą rutyną, która zwiększa bezpieczeństwo nas wszystkich – podsumowuje Jałowczyk.