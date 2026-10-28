W tym roku grupa KGHM odnotowuje w Polsce wzrost produkcji złota. W I połowie roku zwyżka sięgnęła 11,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r., o tyle w III kwartale wzrost wyniósł już około 32 proc., a produkcja osiągnęła 24,7 tys. uncji trojańskich. Spółka tłumaczy, że ze względu na proces technologiczny krajowa wielkość produkcji złota zależy przede wszystkim od składu surowca trafiającego do Huty Miedzi Głogów. Jest to głównie wsad obcy, czyli niepochodzący z kopalni koncernu.

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KGHM w publikowanych raportach produkcyjnych złoto zalicza do kategorii TPM, czyli takich metali szlachetnych, gdzie oprócz tego pierwiastka uwzględniana jest również produkcja platyny i palladu. W odniesieniu do krajowych aktywów pozycja TPM obejmuje jednak wyłącznie złoto.

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W tym roku grupa KGHM wyprodukuje podobną ilość złota jak w 2025 r.

Na rynkach zagranicznych grupa KGHM odnotowuje spadki produkcji TPM. W zależnym KGHM International, który prowadzi wydobycie w Kanadzie i USA, w I połowie roku produkcja metali szlachetnych spadła o 38,7 proc. (do 15,5 tys. uncji). Zniżka związana była przede wszystkim ze zmianą obszaru eksploatacji w amerykańskiej kopalni Robinson. W tym roku przerabiana jest tam ruda z wyrobiska Liberty, charakteryzująca się innymi, mniej korzystnymi parametrami geologicznymi niż ruda z eksploatowanego wcześniej wyrobiska Ruth West 5.

Ze wstępnych danych wynika, że w III kwartale produkcja TPM w KGHM International spadła już tylko o 8 proc. (do 8,3 tys. uncji). – W samym wrześniu odnotowano jednak wzrost o 11 proc. rok do roku, dzięki wyższej zawartości złota w przerabianej rudzie oraz większemu przerobowi w kopalni Robinson, które zrekompensowały niższy uzysk – informuje Artur Newecki, rzecznik prasowy KGHM-u.

Zdecydowanie największe spadki produkcji TPM koncern odnotowuje jednak w Chile. W I połowie tego roku produkcja złota w Sierra Gorda (tylko ono jest uwzględniane w raportach dotyczących TPM w tej spółce) zniżkowała o 37,3 proc. Biorąc pod uwagę 55-proc. udział KGHM-u w Sierra Gorda, na polski koncern przypadło 12,5 tys. uncji złota. Na wyniki operacyjne Sierra Gorda wpływały m.in. niższy wolumen przerobionej rudy, intensywne opady deszczu w I kwartale oraz parametry jakościowe przerabianego materiału. Z wstępnych danych za III kwartał wynika, że tendencja spadkowa utrzymała się, gdyż koncern pozyskał tylko 5,3 tys. uncji złota, czyli o około 31 proc. mniej niż rok wcześniej.

KGHM szacuje, że produkcja złota w całym 2026 r. może utrzymać się w grupie na poziomie zbliżonym do 2025 r. i 2024 r., kiedy to wynosiła odpowiednio 2,75 tony i 2,7 tony. – W dłuższej perspektywie wielkość produkcji pozostaje trudna do oszacowania, ponieważ zależy m.in. od zawartości złota w wydobywanej rudzie, której nie można precyzyjnie przewidzieć, ale także w znacznej mierze od materiałów wsadowych pozyskanych od zewnętrznych dostawców. Mimo że KGHM jest jedynym wydobywcą złota w Polsce, skala tej produkcji pozostaje stosunkowo niewielka – zauważa Newecki.

Dodaje, że strategia koncernu w zakresie metali szlachetnych koncentruje się przede wszystkim na utrzymaniu produkcji srebra (raportowana oddzielnie od TPM) na poziomie zbliżonym do dotychczasowego oraz zabezpieczeniu produkcji w długim terminie. W zakresie sprzedaży grupa skupia się na bezpiecznej dywersyfikacji odbiorców i rynków zbytu oraz utrzymywaniu długoterminowych relacji z wiarygodnymi kontrahentami, co pozwala ograniczać ryzyko uzależnienia od pojedynczych klientów. Z kolei główne wyzwania stanowią zmienność cen metali oraz konieczność dostosowania sprzedaży do zmian popytu i warunków rynkowych.

W ostatnich miesiącach tanieją złoto, platyna i pallad

Korzystne notowania metali szlachetnych co do zasady wspierają wyniki finansowe grupy KGHM. Szczególnie jest to widoczne na rynku krajowym. Spółka zauważa, że w I połowie tego roku średnia cena złota była o 53 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z drugiej strony należy zauważyć, że na początku tego roku metal ten zanotował rekordowy kurs i od tego czasu systematycznie tanieje.

– Jednym z głównych czynników stojących za tym spadkiem jest zmiana warunków makroekonomicznych, przede wszystkim wzrost rentowności obligacji oraz umocnienie dolara amerykańskiego. Wyższe stopy procentowe i rentowności obligacji zwiększają atrakcyjność aktywów przynoszących odsetki, podczas gdy złoto samo w sobie nie generuje bieżącego dochodu – tłumaczy Newecki. W efekcie część inwestorów może przenosić kapitał z metali szlachetnych do obligacji lub innych instrumentów finansowych. Dodatkowo silniejszy dolar sprawia, że złoto staje się droższe dla nabywców posługujących się innymi walutami, co może ograniczać popyt. Kolejne czynniki to sytuacja geopolityczna i oczekiwania inwestorów. Obecna korekta nie oznacza jednak powrotu do historycznie niskich kursów. Pomimo spadków cena złota nadal utrzymuje się na historycznie wysokim poziomie.

Ceny platyny i palladu, podobnie jak złota, silnie reagują na umocnienie się dolara. W ich przypadku bardzo ważny jest również popyt przemysłowy, zwłaszcza zgłaszany przez branżę motoryzacyjną. – Metale te są w znacznym stopniu stosowane w katalizatorach silników diesla (platyna) i benzynowych (pallad). Większa popularność samochodów elektrycznych ogranicza popularność tradycyjnych samochodów spalinowych, w których stosowane są tego typu katalizatory – mówi Newecki.

Szacuje, że na przyszłe ceny złota główny wpływ będą miały polityka monetarna Fedu, rentowność amerykańskich obligacji i kurs dolara. Z kolei w przypadku platyny i palladu na przyszłe zapotrzebowanie wpływać będzie przede wszystkim rozwój elektromobilności, sytuacja podażowa w krajach wydobywczych oraz zmiany technologiczne w przemyśle motoryzacyjnym. Dodatkowym czynnikiem jest koncentracja wydobycia w Rosji i RPA (w 2025 r. ponad 80 proc. wydobycia obu metali pochodziło z tych dwóch krajów). – Problemy energetyczne, rosnące koszty wydobycia, ograniczenia produkcji lub napięcia geopolityczne mogą powodować niedobory podaży i gwałtowne wahania cen obu metali – ocenia Newecki.