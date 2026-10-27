W najbliższych kwartałach grupa Orlen musi liczyć się z ryzykiem zapłacenia w kilku krajach naszego regionu miliardowych kwot z tytułu nowych danin, w tym zwłaszcza podatku od nadzwyczajnych zysków (windfall tax). Jak na razie zmaterializowała się zapowiedź wprowadzenia odpowiednich przepisów w tym zakresie tylko w Polsce. Co więcej, koncern wstępnie oszacował, że za cały okres od marca do sierpnia 2026 r. jego zobowiązanie wynikające z podatku od nadzwyczajnych zysków wyniesie 2 mld zł. „Wraz z wynikami za III kwartał podamy informacyjnie szacunkową wartość zobowiązania narastająco za okres marzec–wrzesień. Sam wpływ podatku na wynik finansowy zostanie natomiast rozpoznany w IV kwartale, łącznie za okres od marca do grudnia” – informuje dział prasowy Orlenu.

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Foto: Parkiet

Orlen krytykuje pomysł wprowadzenia windfall tax w Czechach

W Polsce stawka podatku od nadzwyczajnych zysków wynosi 60 proc. nadwyżki dochodów. Danina będzie naliczana za okres od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. Prawdopodobnie obejmie tylko Orlen. Rząd oszacował łączne wpływy z nowej daniny na około 4 mld zł.

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Płocka spółka zapytana o uwagi, zastrzeżenia lub opinię na temat tego podatku, zauważa, że w zakresie przyjętej ustawy nie był prowadzony proces konsultacji społecznych ani procedury opiniowania przez uprawnione podmioty. „Głównym argumentem przy odstąpieniu od procesu konsultacji był fakt, że projekt powielał zasadniczo rozwiązania zawarte we wcześniejszym projekcie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków (ustawa przesłana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem). Z kolei jeśli chodzi o wcześniejszy projekt ustawy, Orlen aktywnie uczestniczył w konsultacjach, przedkładając w nich swoje uwagi i zastrzeżenia” – twierdzi spółka. Dodaje, że szczegóły są dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Foto: Parkiet

Kolejnym krajem, w którym grupa Orlen może zapłacić podatek od nadzwyczajnych zysków, będą prawdopodobnie Czechy, gdzie posiada dwie rafinerie i największą na tamtejszym rynku sieć sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw płynnych. Należący do koncernu Orlen Unipetrol już 29 września skrytykował w komunikacie prasowym zamiar wprowadzenia nad Wełtawą nadzwyczajnego podatku. Co ciekawe, w Polsce na taką formę wypowiedzi się nie zdecydował. Dlaczego?

„Różnica między obecną komunikacją dotyczącą Polski i Czech wynika z odmiennego etapu prac legislacyjnych. W Polsce podatek został już uchwalony, a Orlen przygotowuje się aktualnie do kalkulacji i zapłaty podatku od nadzwyczajnych zysków, zgodnie z uchwalonymi przepisami” – tłumaczy spółka. Dodaje, że u naszych południowych sąsiadów proces legislacyjny nadal trwa, a Orlen Unipetrol aktywnie zgłasza uwagi do projektu. Ponadto stanowisko przedstawione przez Orlen Unipetrol odnosi się do rozwiązań proponowanych na rynku czeskim i ich konsekwencji dla działalności tej firmy.

Koncern, powołując się na publicznie dostępne informacje, mówi o potencjalnym zobowiązaniu z tytułu nowego podatku za 2026 r. w wysokości około 5,5 mld koron (około 1 mld zł według obecnego średniego kursu NBP). Termin potencjalnej płatności nie jest jeszcze znany. „Wprowadzenie podatku w Czechach może istotnie ograniczyć zdolność Orlenu Unipetrol do finansowania modernizacji i rozwoju rafinerii oraz spowolnić trwającą transformację” – ostrzega płocka spółka.

Windfall tax na Litwie mógłby oznaczać opodatkowanie eksportu Orlenu

Kolejnym państwem, w którym może być wprowadzony windfall tax jest Litwa. W Możejkach znajduje się jedyna rafineria w krajach nadbałtyckich. Orlen przekonuje, że jego sytuacja jest na Litwie zupełnie inna niż w Polsce czy Czechach. Po pierwsze, około 80 proc. tamtejszej produkcji jest sprzedawane na rynki zagraniczne. W efekcie wprowadzenie windfall tax oznaczałoby opodatkowanie eksportu. „Po drugie, w ciągu 20 lat, które minęły od czasu inwestycji naszego koncernu na Litwie, nakłady na Orlen Lietuva – łącznie z ceną zakupu – niemal pięciokrotnie przewyższyły wypracowane przez tę spółkę zyski. Między innymi z tych powodów sytuacja Orlenu na Litwie i w Polsce jest nieporównywalna” – uważa spółka.

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Polski koncern silną pozycję na rynku paliwowym ma również w Niemczech, głównie poprzez dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży detalicznej. Dziś nie ma jednak informacji, aby u naszych zachodnich sąsiadów miało dojść do wprowadzenia windfall tax. Jednocześnie zapewnia, że w sytuacji pojawienia się takiego planu, będzie aktywnie uczestniczył w konsultacjach.

Według Orlenu w dyskusji o windfall tax istotna jest nie tylko wysokość samego obciążenia, lecz także przewidywalność warunków prowadzenia działalności. „Inwestycje w bezpieczeństwo dostaw, modernizację i transformację energetyczną mają charakter wieloletni. Dlatego przy ocenie dodatkowych danin należy uwzględniać ich łączny wpływ na zdolność przedsiębiorstw do finansowania tych przedsięwzięć” – podkreśla Orlen.

Jego zdaniem sama dyskusja na poziomie instytucji unijnych o wprowadzeniu windfall tax nie przesądza o wprowadzeniu kolejnych obciążeń dla grupy Orlen. Przekonuje, że ocena takiego ryzyka wymaga odniesienia się do konkretnych propozycji legislacyjnych – ich zakresu, podstawy opodatkowania oraz okresu obowiązywania.