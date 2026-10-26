Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego spółka z branży górniczej dywersyfikuje działalność, wchodząc na hiszpański rynek drzewny.

Jak rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe w Hiszpanii stały się podstawą dla nowego modelu biznesowego.

Na czym polegać będzie współpraca z właścicielami lasów i jakie korzyści im przyniesie.

Jaki niewykorzystany potencjał drzemie w hiszpańskim sektorze pozyskiwania drewna.

Coal Energy S.A., zarejestrowana w Luksemburgu spółka z branży górniczo-energetycznej, ogłosiła rozpoczęcie działań związanych z obecnością na rynku hiszpańskim. Spółka tworzy zespół projektowy i rozpoczęła proces rejestracji spółki celowej pod nazwą Ecoforce Energy S.L., powoływanej do realizacji tego projektu. Pierwsze przychody z tej działalności Spółka planuje osiągnąć w pierwszej połowie 2027 r. Spółka planowała przejąć jedną ze śląskich kopalń, które miały być wygaszone ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Reklama Reklama

Decyzja o rozpoczęciu działalności w Hiszpanii ma być – jak tłumaczy sama spółka – bezpośrednią odpowiedzią na uwarunkowania makroekonomiczne i regulacyjne w Europie Południowej. Z powodu ekstremalnych susz średnie szkody gospodarcze wywoływane przez pożary lasów na terenie Unii Europejskiej sięgają 2,5 miliarda euro rocznie. Prewencja przeciwpożarowa przestała być działaniem doraźnym i stała się rygorystycznym wymogiem prawnym, wspieranym przez budżety unijne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Hiszpański sposób na biznes ukraińskiej spółki Coal Energy

Hiszpańskie ustawodawstwo, w tym m.in. ustawa o lasach, nakłada na właścicieli terenów leśnych rygorystyczny obowiązek ich całorocznego utrzymywania w stanie ograniczającym ryzyko pożaru. Przepisy wymagają stałego usuwania martwej biomasy, tworzenia pasów przeciwpożarowych oraz regularnego przerzedzania drzewostanu. Niewywiązanie się z tych obowiązków oznacza dla właścicieli dotkliwe kary administracyjne oraz znaczną odpowiedzialność finansową w przypadku rozprzestrzenienia się ognia.

– Ten systemowy deficyt infrastrukturalny to dla nas pojemna nisza biznesowa, w którą precyzyjnie wpisuje się nowa spółka Ecoforce Energy. Nasz model operacyjny zakłada pomoc właścicielom terenów leśnych w uzyskiwaniu stabilnych dochodów z wycinki drzew oraz umożliwienie odtwarzania lasu poprzez wycinkę i ponowne sadzenie szybko rosnących gatunków drzew. Jednocześnie zdejmujemy z właścicieli ciężar utrzymania lasów i ryzyko kar finansowych. Nabywając od właścicieli działek prawo do wycinki drzew na pniu, pozyskujemy surowiec drzewny, który następnie wprowadzamy na rynek w postaci produktów handlowych, takich jak drewno okrągłe i zrębki drzewne. Rynek pozyskiwania drewna w Hiszpanii jest stosunkowo duży: roczny przyrost zasobów leśnych wynosi 45–52 mln m³, podczas gdy pozyskuje się jedynie 15–17 mln m sześc., czyli zaledwie 30–38 proc. przyrostu. Zamierzamy generować stabilne przepływy pieniężne, inwestując w sprzęt do wycinki drzew oraz w nabywanie praw do wycinki od prywatnych właścicieli terenów leśnych. Pierwszych efektów biznesowych spodziewamy się już w pierwszej połowie przyszłego roku – podkreśla Wiktor Wiśniowiecki, prezes zarządu Coal Energy.

Działalność Ecoforce Energy ma pozwolić Grupie generować szybkie i stabilne przepływy pieniężne. Pełne założenia operacyjne oraz szczegółowe informacje na temat rozwoju hiszpańskiego filaru zostaną przedstawione przez Zarząd w dokumencie aktualizującym strategię Grupy, którego publikację zaplanowano na bieżący kwartał. Spółka, poprzez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies Sp. z o.o., świadczy usługi górnicze dla największych firm sektora węglowego w Polsce. Firma Coal Energy zdobyła niedawno zlecenia od JSW. Przedsiębiorstwo wchodzi w nowy segment prac górniczych i rozwija działalność w obszarze specjalistycznych usług dla sektora węglowego. We wrześniu 2026 r. spółka podpisała pierwszy kontrakt na demontaż i montaż sekcji obudowy zmechanizowanej w kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”. Jak przekazano, dzięki temu utworzono zespół, którego celem jest długofalowe świadczenie tego typu usług w kopalniach JSW.

Coal Energy to spółka holdingowa zarejestrowana w Luksemburgu, notowana na GPW od 2011 roku. Historycznie prowadziła 10 kopalni w Donbasie (Ukraina).