Orlen opublikował szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał tego roku. W tym okresie koncern wyprodukował 4,29 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy) ropy, kondensatu i NGL oraz 21,6 TWh (terawatogodziny) gazu ziemnego. Oba rezultaty okazały się gorsze od zanotowanych w III kwartale 2025 r. odpowiednio o 8 proc. i 7 proc. W biznesie Upstream & Supply grupa wykazała również 27-proc. spadek importu błękitnego paliwa do Polski (do 39,4 TWh). Mniej sprowadzono m.in. LNG (skroplony gaz ziemny) na podstawie kontraktów bazujących na indeksie Henry Hub, gdyż o 23 proc.

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Orlen sprzedał mniej paliw i petrochemikaliów

Orlen zanotował również zniżki w biznesie Downstream. W III kwartale przerobił prawie 10,1 mln ton ropy naftowej, co w ujęciu rok do roku oznaczało spadek o 1 proc. Wykorzystanie mocy produkcyjnych udało się jednak utrzymać na wysokim poziomie 94 proc. Spadek wolumenu przerobionej ropy przełożył się na zniżkę sprzedaży poza grupę kapitałową produktów rafineryjnych (m.in. paliwa) i petrochemicznych odpowiednio o 5 proc. i 6 proc.

Trzecim kluczowym biznesem koncernu jest energetyka (Energy). W tym obszarze grupa zanotowała spadki w zakresie dystrybucji gazu (o 3 proc.), produkcji ciepła (o 5 proc.) i sprzedaży ciepła (o 6 proc.). Wzrosły z kolei wolumeny dystrybucji energii elektrycznej (o 7 proc.) i produkcji energii elektrycznej (o 9 proc.), a na niezmienionym poziomie pozostała sprzedaż hurtowa prądu.

Wreszcie w biznesie Consumers & Products koncern wykazał mniejszą o 2 proc. sprzedaż detaliczną paliw i o 3 proc. sprzedaż detaliczną gazu. Z kolei o 11 proc. wzrosła sprzedaż detaliczna energii elektrycznej.

Orlen przeszacuje aktywa o 1,6 mld zł

Orlen poinformował o przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej. Obowiązek cyklicznej weryfikacji bieżącej wartości aktywów w odniesieniu do przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o bieżące i prognozowane warunki otoczenia makroekonomicznego i rynkowego wynika z wymogów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 36.

W wyniku przeprowadzonych testów spółka przewiduje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu za III kwartał dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w łącznej wysokości 1,6 mld zł. Największe przeszacowania dotyczą biznesu Downstream. Wyniosły 1,6 mld zł i dotyczyły głównie nakładów związanych z realizacją sztandarowego projektu petrochemicznego Nowa Chemia, którego realizacja trwa od 2021 r. Ponadto odpisami w wysokości 0,8 mld zł objęto biznes Energy. Jednocześnie spółka dokonała odwrócenia wcześniej zawiązanych odpisów w obszarze Upstream & Supply w wysokości 0,8 mld zł.

Jak opublikowane dane operacyjne i dokonane przeszacowania wpłynęły na wyniki finansowe grupy Orlen w III kwartale, będzie wiadomo po publikacji raportu okresowego zaplanowanej na 5 listopada. Z ostatnich opublikowanych danych wynika, że w II kwartale 2026 r. zysk EBITDA LIFO grupy Orlen, po wyeliminowaniu wpływu odpisów aktualizujących, wyniósł 13,9 mld zł. Był to rezultat o 54,1 proc. lepszy niż przed rokiem. Ponadto koncern wypracował 76,5 mld zł przychodów ze sprzedaży i 7,7 mld zł zysku netto. Rok do roku oznaczało to zwyżkę odpowiednio o 25,8 proc. oraz o 426,7 proc.